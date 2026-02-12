情人節3大神器！統一集團空運玫瑰花 精品巧克力，再加碼新鮮美姬草莓限定開賣。

情人節推薦花巧克力草莓一次看，統一企業集團推出進口空運玫瑰花、精品巧克力禮盒推薦、7-ELEVEN美姬草莓199元開賣。

▲統一企業集團推出進口空運玫瑰花，單支199元，粉絲可於2/12-2/14到7-ELEVEN指定門市購買，春節期間送花禮也很方便。

經典紅玫瑰浪漫登場

▲7-ELEVEN販售統一企業集團進口空運玫瑰花單支199元，康是美滿1,000元可99元加價購，滿2,000元再送一支。

情人節傳情3大神器一次看！2/14西洋情人節落在農曆春節連假第一天，情侶們也不能忘記約會傳情。通一集團這次一次準備了浪漫的空運玫瑰花禮最低199元開賣，同時還有多款精品巧克力禮盒，以及當季必吃美姬草莓，讓想要準備浪漫的驚喜的粉絲們，看完這篇就能可以一次搞定。迎接2月14日西洋情人節，統一企業集團以「純粹而經典的愛」為主題，在2月12日至2月14日推出進口空運玫瑰花花盒，其中於7-ELEVEN指定門市單支199元開賣、2/14星巴克消費滿單筆消費滿1,314元免費送一支，而在DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店與高雄店、夢時代等自2月13日起會員當日消費滿2,000元可兌換一支。康是美與UNIKCY於2月11日至2月14日指定門市單支199元販售，康是美另有滿1,000元99元加價購、滿2,000元贈一支等活動。





巧克力禮盒甜蜜加分

▲7-ELEVEN提供統一企業集團巧克力禮盒75折至85折加價購，包括金莎心型禮盒、CupiCho松露寶盒及比得兔黑巧克力。

魚莓共生草莓開賣

▲7-ELEVEN北部限定販售統一企業集團新鮮美姬草莓，每盒199元，24小時冷鏈配送，粉絲可安心購入保持新鮮。

統一企業集團西洋情人節 進口空運玫瑰 供應方式

7-ELEVEN

2月12日至2月14日7-ELEVEN指定門市販售「進口空運玫瑰花」單支售價199元。

加碼優惠：7-ELEVEN同步推出金莎經典巧克力 心型禮盒」加價購142元，CupiCho全球精品巧克力「Elit松露三重奏寶盒-霧光紅」加價購299元、「比得兔典雅花園77% 黑巧克力禮盒」加價購165元。





統一時代百貨台北店/DREAM PLAZA、夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店

2/13起，會員指定店櫃當日消費滿2,000元，贈送「進口空運玫瑰花」乙支。



除了花禮，7-ELEVEN同步推出巧克力禮盒75折至85折加價購優惠，推薦金莎經典巧克力心型禮盒、CupiCho Elit松露三重奏寶盒，以及比得兔典雅花園77%黑巧克力禮盒等。粉絲可提前至門市預訂，情人節前夕取貨，這樣就能把玫瑰花與巧克力一次備齊。OPENPOINT行動隨時取於2月9日至2月14日也推出CITY飲品活動，好時經典可可、冰淇淋紅茶可享同品項買2送2。如果男朋友、女朋友是草莓控，這次也能用草莓禮盒傳情！7-ELEVEN自2月9日起於北部近3,000家門市獨家販售新鮮「美姬草莓」，每盒199元。統一企業集團導入高規格冷鏈系統，強調24小時內從產地低溫配送上架，並與雲林新湖合作農場合作，以無使用農藥的「魚莓共生」農法種植，讓在地草莓以規模化方式穩定供應，為情人節增添清新選擇。





康是美

活動時間：2月11日至2月14日

康是美指定門市「進口空運玫瑰花」單支售價199元。

全店消費滿額1,000元可享有99元加價購「進口空運玫瑰花」乙支。

全店消費滿額2,000元即可獲贈「進口空運玫瑰花」乙支(單筆發票限贈1次)。







星巴克

2月14日，單筆消費滿1,314元即可獲得「進口空運玫瑰花」乙支。(贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止)。

加碼優惠：2月12日至2月13日，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。