台北人後花園賞櫻花去！2026陽明山花季3大亮點，夢幻櫻花一路到3月。

2026 陽明山花季正式揭幕，夢幻櫻花林與金獎竹編藝術交織。快來台北人後花園，體驗最 Chill 的春日感官之旅。

台北人賞櫻花就是要衝陽明山！一年一度最受期待的 2026 陽明山花季在花鐘廣場熱鬧登場，這次以春光花語為主題，展期一直到3/15，讓大家有整整一個多月的時間上山感受浪漫氣息。現場除了超好拍的粉嫩櫻花，更首度跨界聯名香氛與竹編工藝。透過視覺與嗅覺的雙重洗禮，讓這場春季盛會變得更有深度。不管是想要情侶約會還是全家春節出遊，現在正是上山感受春天節奏的最佳時機，一起去體驗城市中最迷人的花海盛事吧。



▲漫步在陽明公園的粉紅隧道下，抬頭就能看見鮮紅的山櫻花與八重櫻交織，過年期間來這踏春最有喜氣感。

▲近距離欣賞陽明山櫻花，鮮豔的桃紅色花朵像是一串串小鈴鐺。





過年賞櫻必看！寒櫻與山櫻花領軍接力報喜

想要在農曆年期間捕捉最美花況，絕對不能錯過平菁街 42 巷。二月初正是寒櫻最燦爛的時刻，整排粉紅花朵從石牆探出頭，隨手拍都能展現日系質感的浪漫氛圍。此外，陽明公園周邊的山櫻花也正值盛開期，鮮紅色的鈴鐺狀小花在山林間點綴，不僅充滿過年的喜氣感，還能看見可愛的小鳥在花叢間穿梭。到了三月更有粉嫩的昭和櫻與吉野櫻接力綻放，讓陽明山從過年到春分都沉浸在迷人的粉色浪漫裡。



▲花季期間的陽明公園人氣超旺，大家紛紛在粉紅花海中尋找最佳角度，留下屬於 2026 年春天的專屬回憶。





國際金獎大師打造超吸睛竹編地景

今年的藝術裝置由獲得美國謬思設計大獎肯定的林靖格老師親自操刀，打造出讓網美瘋狂打卡的巨型地景。作品「花開向好」巧妙地將櫻花、茶花與向日葵的形象融入竹編之中，讓民眾穿梭在竹編花田裡，感受大自然的生命力。另一件作品「迎光上行」則用溫潤的金色質感點綴山林，象徵農曆年後的滿滿祝福。這些裝置不只是一件藝術品，更是與山景和諧共生的打卡熱點，隨手一拍都是質感大片，絕對是今年春天不能錯過的拍照背景。



▲走過金色竹編構築的「迎光上行」廊道，感受大師對新年的美好祝福。





首度聯名亞洲香研所鎖定專屬春日香氣

除了用眼睛看花，今年最特別的就是能把陽明山的春天帶回家。主辦單位首次邀請亞洲香研所合作，將山林間的清新氣息與花香結合，開發出專屬的聯名香氛禮品。這種透過氣味來連結記憶的方式，讓賞花不再只是走馬看花，而是一種沉浸式的美學體驗。當這股淡淡的芬芳進入日常生活，就像是把陽明山的春光隨身攜帶，讓忙碌的都市生活也能隨時喚起在山城裡漫步的悠閒時光，這種觸動五感的設計真的非常浪漫，也展現出與眾不同的生活品味。



陽明山一日遊行程推薦！北投溫泉與手作咖啡的完美提案

看完浪漫的櫻花後，建議大家順著山路來到北投區，感受充滿溫情的一日生活圈。下午可以挑一間隱身山林的景觀咖啡廳，喝杯香醇的手作咖啡，或是到北投圖書館感受木造建築的書香氣息。傍晚時分，最適合去泡一場暖呼呼的白磺溫泉，消除走了一整天的雙腿疲勞。這種從粉嫩花海到日系湯泉的無縫接軌，讓賞花行程不再匆忙，而是一場能夠徹底洗滌身心的質感慢活之旅。在繁忙的 2026 年春天，給自己安排一個慢節奏的行程，就是最棒的自我療癒方式。



▲經典的花鐘廣場換上春裝，周邊圍繞著熱情綻放的櫻花。

▲大師林靖格創作的竹編藝術「花開向好」，在山林溪流旁展現工藝美感。





2026 陽明山花季 活動資訊

活動日期： 2026 年 2 月 5 日至 3 月 15 日

活動地點： 陽明公園（112 台北市北投區湖山路二段 26 號）

活動主題： 春光花語

活動亮點：

藝術大師林靖格竹編作品「花開向好」、「迎光上行」

「陽明山花季 × 亞洲香研所」聯名專屬香氛禮品





2026 陽明山花季 交通資訊

過年期間與週末人潮眾多，強烈建議搭乘大眾運輸工具（如 260、紅 5 等公車）上山，避開塞車煩惱。





2026 陽明山花季 賞櫻花推薦點

1、陽明公園噴水池：昭和櫻的浪漫雨

這是花季最經典的場景！噴水池周圍種滿了粉嫩的昭和櫻。每當噴泉舞動搭配粉色花瓣隨風飄落，那種「櫻花雨」的既視感真的超級夢幻。建議選在清晨或午後陽光斜射時拍，層次感最美。



2、陽明公園花鐘：八重櫻與藝術大師的對話

除了必拍的地標大花鐘，這裡也是八重櫻的大本營。桃紅色的花朵特別喜氣，加上今年這裡還有林靖格老師的巨型竹編裝置藝術，粉紅花海配上金黃竹編，絕對是 2026 年最具代表性的打卡照。



3、第二停車場水濂洞：避開人潮的私房秘境

如果你不喜歡人擠人，推薦往第二停車場走去。附近的水濂洞區種植了上百株八重櫻與山櫻花，步道幽靜且花勢密集。在這裡可以找個轉角安靜地拍空景，很有走進日本山城秘境的氣氛。



4、平菁街 42 巷：北台灣最美櫻花巷

雖然這裡離主會場有一段路，但身為「陽明山櫻花前哨站」，平菁街的寒櫻牆是攝影愛好者的必收名單。一整排粉紅櫻花從民宅石牆後探出頭，搭配日系質感的圍牆，隨手一拍都是網美等級的日系大片。





