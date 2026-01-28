> 旅遊 > 搭捷運賞櫻花！內湖樂活夜櫻季1/30點燈，3公里櫻花步道 市集一次滿足。

搭捷運賞櫻花！內湖樂活夜櫻季1/30點燈，3公里櫻花步道 市集一次滿足。

2026-01-28 20:00
內湖人最愛的浪漫夜櫻1月30日華麗點燈，是搭捷運就到台北賞櫻景點首選。2月22日前快來樂活公園，收藏光影花海與風格市集。

台北最方便的賞櫻景點「樂活夜櫻季」要浪漫點燈了！每年冬末春初之際，就是要追粉嫩櫻花拍美照，對於台北人來說不用塞車上山就能拍到夢幻櫻花，就是最幸福的事情。只要搭捷運漫步十分鐘就到的內湖樂活公園夜櫻，便是年年都要跟上的夢幻賞櫻景點。今年2026樂活夜櫻季將於1/30正式點燈，一路陪伴大家到2/22，不僅有夢幻的寒櫻與八重櫻，更結合了光影藝術與永續美學，讓大家在夜晚也能漫步於櫻花步道下耍浪漫。現場還有充滿文青感的風格市集與精彩表演，趕快排進你的行事曆。

▲2026內湖樂活夜櫻季將於1/30浪漫點燈。
▲2026樂活夜櫻季無論白天、夜晚都能到此漫步在浪漫櫻花樹下。
搭捷運就到台北賞櫻景點推薦

想要在台北輕鬆賞花，樂活公園絕對是許多內湖人與觀光客的首選，今年的夜櫻季特別強調永續共賞的理念，除了大家最愛的賞櫻步道，還精心妝點了多樣化的裝置藝術與草花。當夜晚的燈光亮起，繽紛的光影與櫻花樹交織出豐富的視覺層次感，讓整座公園變成一場大型的夜間美學展覽。無論是想拍出極具風格的網美照，還是在微涼的春夜感受溫柔的氛圍，這裡都能讓你不用奔波就能收藏最迷人的夜櫻姿態。

▲2026樂活夜櫻季將於2026年1月30日至2月22日盛大登場，過年走春就到這賞櫻花。
週末限定市集與音樂表演攻略

除了靜態賞花，開幕當天的活動更是充滿活力，現場邀請了在地學校與專業團體，帶來精彩的舞蹈與人聲演唱，讓美妙的旋律陪伴大家度過浪漫的賞櫻時光。大家最期待的風格市集則提供了許多特色小點，讓你能在粉紅花海下享受味覺與視覺的雙重盛宴。此外，2月7日還有加碼的假日限定活動與影像大賞，建議出發前可以先到「花IN台北」官網確認人潮燈號，才能選在最舒適的時間點，享受這場城市中難得的藝術饗宴。

▲2026樂活夜櫻季現場也將規劃風格市集與精彩表演。
捷運直達東湖賞櫻交通全指南

這場活動最大的優點就是交通極度便利，是名副其實搭捷運就到台北賞櫻景點的代表，只要搭乘文湖線到東湖站3號出口，步行大約10分鐘就能抵達現場。雖然今年全新的地下停車場已完工，但為了讓大家的賞花行程更順暢，還是建議優先搭乘公車或騎乘微笑單車前往。大家在享受美景的同時，過馬路也請務必留意交通安全，在這個充滿朝氣的季節，讓我們一起用最輕鬆且環保的方式，走進這片屬於台北人的粉色星光森林。

▲連綿３公里的樂活夜櫻季有寒櫻、八重櫻等不同櫻花品種接力盛開。
2026樂活夜櫻季 活動資訊

活動展期：2026年1月30日至2月22日
開幕活動：1月30日設有風格市集，並有在地學校與人聲演唱表演
假日限定：2月7日特別規劃主題式限定活動
美照徵件：舉辦「IG美影大賞」活動，誠摯邀請民眾分享精彩影像
即時人潮：出發前可至「花 IN 台北」官網查詢最新人潮狀況，以規劃最佳賞花時間。


2026樂活夜櫻季  交通資訊

捷運：可搭乘捷運文湖線至東湖站 3 號出口，步行約 10 分鐘即可抵達
公車：搭乘 53、281、287、630、646、棕19、藍12、藍51至「東湖社區站」步行1分鐘；203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、紅2 至「東湖國小站」步行2分鐘即可到達。

也想到日本賞櫻花！

推薦閱讀：2026櫻花搶先報！日本最先進AI預測，東京預估3月19日搶先開花，比往年早5天。

推薦閱讀：冬天也能賞櫻，2026年1、2月一起去沖繩看櫻花吧，沖繩Yanbaru推世界遺產+夜櫻燈光秀住宿方案。

推薦閱讀：熱海春天熱門活動富士山+櫻花+海鮮一次滿足，800日圓就能吃到超豪華海鮮丼。

Walker新發現
