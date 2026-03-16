全台旅遊神券登場！凱撒飯店連鎖線上旅展，自助餐買1送1、住宿3999元起再送1晚雙城遊。

凱撒飯店連鎖於春季釋出多項重磅利多，從旅展餐券到跨城住房專案皆極具市場競爭力。資深編輯李維唐指出，這種「北部入住、南部續住」的雙城旅遊概念，不僅延續了去年旅展的熱銷動能，更精準鎖定國旅長程旅遊需求，是上半年最具指標性的優惠佈局。

隨著春意漸濃，國人出遊與聚餐需求日益增加。凱撒飯店連鎖於2026/03/16正式發布春季強檔優惠，整合旗下10間飯店資源，自即日起至4月30日止，推出一系列涵蓋住房與餐飲的超值活動。本次最受矚目的莫過於延續去年熱潮的線上旅展聯合餐券，以及強調「北部入住、南部續住」的「好宿成雙」雙城專案，以極具競爭力的價格與多元旅宿風格，搶攻春季國旅商機 。

▲凱撒春季線上旅展祭出買10送1與買50送10優惠，聯合餐券每張最低只要709元。 圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理



聯合餐券限時開搶，每張最低709元起

為了回饋長期支持的饕客，凱撒飯店連鎖自即日起至4月15日推出「春季線上旅展」。此活動特別延續2025年ITF旅展備受好評的850元聯合自助餐券，消費者可選擇買10送1或買50送10的超值組合，換算下來每張餐券僅需709元起，折扣力度極大 。餐券適用範圍廣泛，包含台北凱撒Checkers、台北凱達百宴、台北新板希爾頓悅市集等自助餐廳，亦可於板橋凱撒蓮花餐廳用於東南亞料理吃到飽，使用期限至9月30日，是春季囤券的絕佳時機 。

好宿成雙住房專案，3999元起開啟南北雙城之旅

針對喜愛深度旅遊的民眾，凱撒推出了「好宿成雙」雙城專案，打破單一城市旅遊的限制。消費者只要入住北部指定飯店，每晚3,999元起，即可獲贈「南部三館度假通用券」乙張，輕鬆規劃一場跨越城市的雙感假期 。3,999元小資首選：可入住台北凱達精緻客房或台北趣淘漫旅探索客房，並附贈特製好食組。4,999元尊榮享受：入住台北凱撒精緻客房含早餐，或板橋凱撒豪華客房，並享有行政酒廊使用權與早餐買1送1優惠 。5,999元豪華假期：入住台北新板希爾頓客房，有機會獲得自助餐券，或選擇阿樹國際旅店、內湖凱旋酒店等精品住宿 。所有專案贈送之通用券可任選台南趣淘漫旅或台東趣淘漫旅入住1晚，若想前往南台灣度假指標墾丁凱撒，也僅需加價1,000元即可入住 。

▲入住北部指定飯店如台北凱達或台北趣淘漫旅，每晚3,999元起即可獲贈南部三館通用券，開啟質感雙城旅遊。 圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理

凱撒會員專屬禮遇，餐廳消費現折千元更划算

除了普羅大眾的優惠外，凱撒飯店更針對會員端出「加碼禮」，讓用餐體驗更具質感且無負擔。會員於台北凱撒王朝、台北凱達家宴、新板希爾頓青雅、板橋凱撒家宴等指定中餐廳，消費滿1,000元即可現折300元；在板橋凱撒蓮花餐廳消費滿2,000元更可直接折抵1,000元 。此外，Checkers、百宴、悅市集三間自助餐廳更推出「2人同行買1送1」的震撼優惠，蓮花餐廳的點菜吃到飽活動也提供第2位半價的折扣，讓會員在品嚐精緻美食的同時，也能感受實質的回饋 。

▲「好宿成雙」專案提供多元配對，加價1,000元即可入住墾丁凱撒雅致客房，享受國境之南的璀璨星空與度假氛圍。 圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理



總結春季旅遊攻略

凱撒飯店連鎖此次推出的春季活動，透過資源整合提供消費者極高彈性的旅遊方案。不論是想在台北城市探索，或是前往台東、墾丁擁抱自然，都能透過「好宿成雙」專案達成，且住宿效期最晚可至6月30日 。搭配餐券與會員折扣，從住宿到餐飲皆能享受到星級飯店的高品質服務，建議有計劃春遊的民眾盡早至官網洽詢相關細節，以免錯過限時搶購機會 。

凱撒飯店連鎖春季優惠活動總覽

春季線上旅展（餐飲聯合餐券）

優惠組合： 聯合自助餐券每張850元，買10張送1張，買50張送10張 。

折扣價格： 買50送10方案下，每張餐券平均最低709元起 。

適用餐廳：



台北凱撒Checkers：平假日午餐或晚餐1客不加價 。

台北凱達百宴：平日午餐或晚餐1客 。

台北新板希爾頓悅市集：平日午餐或晚餐1客 。

板橋凱撒蓮花餐廳：週一及週二東南亞料理點菜吃到飽1客 。

「好宿成雙」住房專案（買北送南）

基本優惠： 入住北部指定飯店一晚，即贈「南部三館度假通用券」乙張 。

方案價位：

3,999元： 台北凱達精緻客房或台北趣淘漫旅探索客房，加贈好食組乙份 。

4,999元： 台北凱撒精緻客房含早餐，或板橋凱撒豪華客房享行政酒廊與早餐買1送1 。

5,999元： 台北新板希爾頓、阿樹國際旅店或內湖凱旋酒店客房乙晚 。

通用券適用飯店： 台南趣淘漫旅或台東趣淘漫旅 。若選擇墾丁凱撒雅致客房需另加價1,000元 。

凱撒會員專屬加碼

中餐廳現金折抵： 台北凱撒王朝、台北凱達家宴、新板希爾頓青雅、板橋凱撒家宴，消費滿1,000元現折300元 。

蓮花餐廳特惠： 消費滿2,000元現折1,000元 。

吃到飽買1送1： Checkers、百宴、悅市集三間自助餐廳享兩人同行買1送1 。

點菜吃到飽優惠： 蓮花餐廳週一及週二第二位半價 。

凱撒飯店連鎖官方網站： https://www.caesarpark.com.tw