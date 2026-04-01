2026母親節送愛到北投！麗禧溫泉一泊一食12600元起，加贈哈密瓜芋頭蛋糕與白磺泉療癒。

北投麗禧溫泉酒店於2026年母親節檔期結合白磺溫泉與星級餐飲，打造全方位的寵愛時光。對此，資深編輯李維唐表示，現代消費者對於節慶的要求已從單純聚餐轉向「沉浸式療癒」，麗禧透過米其林推薦餐廳與精品等級手工蛋糕的精緻組合，成功將溫泉文化提升至高端生活美學的層次，為北投高端旅遊市場立下新標竿 。

隨著初夏氣息漸濃，如何在特別的日子裡向辛勞的母親表達謝意，成為許多家庭最溫柔的考題。位於北投幽雅路上的北投麗禧溫泉酒店，以其得天獨厚的山林地緣與極致服務著稱，計畫於2026年5月9日至5月10日，限時推出專屬母親節的「療癒與美饌」系列禮遇。透過白磺泉的溫潤洗禮與精緻法臺料理的交鋒，為貴賓構築一場充滿儀式感的山中慶典。

▲北投麗禧溫泉酒店全館客房皆設有私人冷熱溫泉池，賓客可於房內自在享受鄰近溫泉源頭的純淨白磺泉，釋放身心疲憊 。 圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



隱逸山林的泉質款待，北投溫泉一泊一食體驗

北投麗禧溫泉酒店坐擁鄰近溫泉源頭的優勢，其純淨的白磺泉質地如綢緞般細緻，被譽為舒緩身心的上乘之選。母親節專案期間，一泊一食住房專案每晚12600元起，讓母親在私人客房內專屬的冷熱溫泉池中，將平日的疲憊與喧囂消融於氤氳水氣間。入住當下，酒店更準備了選用台南東山古法柴燒龍眼乾製作的「鹹焦糖桂圓杯子蛋糕」禮盒，搭配手工康乃馨花束與祝福小卡。這份結合溫泉體驗與在地風情的禮遇，不僅是味覺的享受，更是深度心靈的撫慰。

▲北投麗禧溫泉酒店於5月9日至10日推出一泊一食專案，入住即贈「鹹焦糖桂圓杯子蛋糕」禮盒、康乃馨花束與祝福小卡 。 圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

米其林推薦餐飲盛宴，雍翠庭與歐陸餐廳的頂級對味

味覺的記憶往往是節慶中最深刻的一環。北投麗禧旗下的「雍翠庭」臺菜餐廳，已連續三年獲得「臺灣米其林指南」推薦，此次母親節套餐定價每位2380元起。其主菜「明太子烤活龍蝦」選用鮮甜扎實的活體龍蝦，披上濃郁明太子醬後高溫炙烤，將海洋鮮甜提升至全新層次。若偏好西式雅致，法式「歐陸餐廳」則主打「澳洲純血M9和牛肋眼佐馬德拉醬汁」，嚴選油花分佈如大理石紋路般的M9等級和牛，搭配富含堅果與焦糖芬芳的馬德拉醬汁，展現法式料理的細膩與奔放。凡四人以上同行用餐，酒店更加碼贈送精品級「阿露思哈密瓜芋頭奶油蛋糕」，以頂級哈密瓜的清香交織大甲芋頭的綿滑，為盛宴畫下句點。

▲北投麗禧溫泉酒店「雍翠庭」推出母親節限定套餐，主餐「明太子烤活龍蝦」結合鮮甜彈嫩口感與濃郁明太子醬，展現豐富層次 。 圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



傳遞溫柔的慶祝選擇，包廂宴席與SPA芳療的多重呵護

考量到家族聚會的需求，北投麗禧同步規劃了宴會包廂專案，每桌20800元起，適合大家庭共享團圓之樂，並隨桌附贈6吋水果鮮奶油蛋糕一份，確保每一份天倫之情都能在私密且尊榮的環境中綻放。除了餐飲與住房，酒店亦將關懷延伸至單日遊客。活動期間，凡女性賓客體驗館內獨立湯屋、露天風呂或儷漾SPA療程，皆能獲贈精緻康乃馨花束。這份體貼無關消費門檻，而是源自北投麗禧對每位女性角色的真摯敬意。

▲母親節活動期間，北投麗禧溫泉酒店「雍翠庭」與「歐陸餐廳」凡四人以上用餐，每組加贈「阿露思哈密瓜芋頭奶油蛋糕」乙份 。 圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

靜謐時光的美好傳承。在北投幽雅路共敘天倫

北投麗禧溫泉酒店不僅是一處住宿場所，更是一座藏於山林間的避風港。在專屬於母親的節日裡，透過專業的服務團隊與高品質的硬體設施，讓每一位母親都能在靜謐的自然景致中放慢步調。不論是三代同堂的包廂宴會，或是專屬母女的小旅行，北投麗禧都以白磺泉的溫度與精緻餐飲的高度，為家庭成員們編織出難忘的節慶記憶。

▲母親節活動期間，女性賓客凡於北投麗禧溫泉酒店體驗獨立湯屋、露天風呂或儷漾SPA，即可獲贈精緻康乃馨花束乙份 。 圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理







北投麗禧溫泉酒店「最溫柔的感謝」母親節專案

活動時間： 2026年5月9日至5月10日

活動內容：

住房禮遇：一泊一食每晚12600元起，入住贈送「鹹焦糖桂圓杯子蛋糕」禮盒、康乃馨花束及祝福小卡 。

星級美饌：雍翠庭與歐陸餐廳推母親節套餐每位2380元起 。

團體贈禮：餐廳四人以上同行，加贈「阿露思哈密瓜芋頭奶油蛋糕」乙份 。

宴席專案：包廂桌席每桌20800元起，附贈6吋水果鮮奶油蛋糕 。

女性專屬：體驗湯屋、露天風呂或SPA，即獲贈精緻康乃馨乙朵 。

北投麗禧溫泉酒店

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02-2898-8888