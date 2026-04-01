最強母親節大餐！玖尹中餐廳16樣海陸盆菜搭LE CREUSET鑄鐵鍋，老爺小花園義式套餐與聖多諾黑蛋糕寵愛媽咪。

五月是屬於全天下母親的溫馨時分，如何挑選能兼顧長輩胃口與潮流品味的聚餐場地，成為子女們的頭號考驗 。對此，生活風格資深編輯李維唐表示：「現代餐飲已從單純的味覺體驗，轉向追求居家品味與品牌跨界的精緻質感 。」本次豐麗保集團透過旗下品牌聯手，將精品廚具與法式甜點工藝融入佳節，成功定義了新時代的孝親美學 。

隨著溫馨五月將至，如何為全家人的主心骨「母親」籌備一場難忘的慶祝盛宴，成為近期最受關注的話題。深耕餐飲美學的豐麗保集團，今年度集結旗下兩大指標性餐廳，以截然不同的餐飲語彙詮釋愛意。包括以現代創新粵菜聞名的「玖尹」中餐廳，以及充滿綠意自然氣息的複合式餐廳「老爺小花園」，分別推出限量精品盆菜與義式風情套餐，讓這份五月的溫柔，在舌尖上綻放出最動人的姿態。

▲限定套餐中的海鮮主菜「香煎老虎大蝦海鮮總匯」，搭配精緻擺盤與豐富時蔬，呈現華麗視覺饗宴。 圖／老爺小花園提供；窩客島編輯李維唐整理



玖尹中餐廳精品盆菜：16樣頂級海陸食材慢火煨煮濃厚金湯

為了讓傳統廣式盆菜昇華至精品等級，「玖尹」中餐廳在今年母親節由主廚親自操刀，悉心打造象徵圓滿團聚的「金燦臻味精品盆菜」。這道料理在層次安排上極為講究，底層選用最能吸收精華醬汁的白蘿蔔、娃娃菜與腐竹。中層則鋪墊順德魚餅、脆皮燒肉與鳥蛋，增加口感變化。最頂層更是豪奢無比，集結了八頭大連鮑、花膠、烏參、瑤柱與鮮蝦等名貴海味，並搭配鵝掌、燒鴨與白切雞。主廚將16樣上乘食材依特性分開烹調，最後淋上由老母雞、老鴨、赤肉、老薑與陳皮慢火煨煮而成的濃厚金湯。每一口都能品嚐到食材與膠質融合的醇厚醬香，不僅視覺華麗，更是極致的味蕾饗宴。

▲「金燦臻味精品盆菜」外帶組以法國百年工藝 LE CREUSET 淺底鑄鐵鍋盛裝，粉嫩色系鍋具更顯優雅居家品味 。 圖／玖尹提供；窩客島編輯李維唐整理

跨界聯名LE CREUSET：買盆菜送精品鑄鐵鍋的時尚外帶首選

針對追求生活品味的時尚媽咪，「玖尹」今年更祭出震撼餐飲圈的跨界方案。特別推出的「LE CREUSET鑄鐵鍋外帶組」，限量僅10組。這份定價NT8588的組合，直接將盛裝盆菜的容器升級為市價高達NT15000的法國百年工藝品牌LE CREUSET淺底鑄鐵鍋。這不僅是餐宴上的視覺焦點，更是送給熱愛廚藝母親的最佳驚喜禮物。此外，餐廳也提供搭配手工搥目銅鍋的外帶組，售價NT$3188，或是選擇於5/1至5/10期間親臨餐廳內用，感受優雅的用餐氛圍。無論是居家團圓還是餐廳聚會，都能體驗到這份充滿尊榮感的珍饈。

▲主廚將老母雞、赤肉與陳皮等食材煨煮至膠質濃厚的金湯，緩緩淋入盆菜中，使16樣頂級食材風味完美融合 。 圖／玖尹提供；窩客島編輯李維唐整理



老爺小花園義式風情：在蓊綠景致中品味爐烤戰斧豬排與海陸美饌

偏好西式優雅氛圍的家庭，坐落於伊通街、擁有自然系綠色景觀的「老爺小花園」則是完美選擇。餐廳於5/8晚間至5/10推出母親節限定套餐，主廚精選高品質海陸食材，策劃出一場從前菜到甜點的感官旅行。前菜以色彩繽紛的「義大利水牛乳酪三色蕃茄」開場，接續著煙燻鴨胸襯柑橘佐義式陳醋沙拉與香醇的法式焗烤洋蔥湯。主菜則提供三款頂級選項，包含肉質紮實且份量感十足的「爐烤戰斧豬排佐琥珀高湯醬」（NT1388）、海味奔放的「香煎老虎大蝦海鮮總匯」（NT1688），以及口感極致柔嫩、充滿堅果香氣的「開心果法式小牛菲力佐小牛醬」（NT$2088），滿足每一位母親對美味的挑剔要求。

▲「開心果法式小牛菲力佐小牛醬」選用肉質柔嫩的菲力，裹上香氣十足的開心果碎，口感層次豐富。 圖／老爺小花園提供；窩客島編輯李維唐整理

▲分量十足的「爐烤戰斧豬排佐琥珀高湯醬」，高溫烤出焦香肉質，搭配濃郁高湯醬汁令人食指大動。 圖／老爺小花園提供；窩客島編輯李維唐整理

法式經典聖多諾黑蛋糕：焦糖泡芙與千層酥皮織就的甜蜜告白

一場完美的母親節聚餐，絕對不能缺少甜點的點綴。老爺小花園今年特別推出法式經典工藝之作「聖多諾黑」6吋蛋糕，售價NT$1380。這款蛋糕以香薄脆口的千層酥皮為基底，上方整齊堆疊著注入香草卡士達的焦糖泡芙，並飾以質地輕盈的香緹鮮奶油。多層次的口感交織出酥脆與柔順的對比，是佳節最溫馨的獻禮。蛋糕自即日起開放預訂，取貨期間為5/1至5/10，需於取貨前3日預訂。除了套餐與蛋糕外，老爺小花園套餐最後還會附上清新花果香調的荔枝玫瑰烏龍慕斯蛋糕與飲品，為這趟母親節美味之旅畫下芬芳完美的句點。

▲6吋「聖多諾黑」結合酥脆千層、香草卡士達與焦糖泡芙，展現優雅繁複的法國甜點工藝。 圖／老爺小花園提供；窩客島編輯李維唐整理





玖尹「金燦臻味精品盆菜」

活動時間： 2026/05/01至05/10

活動內容：

頂級食材： 匯聚16樣海陸珍饈，包含八頭大連鮑、花膠、烏參、瑤柱、鮮蝦、鵝掌、燒鴨與白切雞等 。

限量外帶組： 結合法國LE CREUSET淺底鑄鐵鍋（市價15000元），限量10組售價NT$8588 。

精製銅鍋組： 外帶售價NT$3188，附手工搥目銅鍋 。

內用方案： 每份售價NT$2588+10% 。

玖尹Royal Joying Soirée

電話： 02-2508-2700

地址： 台北市伊通街39號

預訂規範： 需於取貨或用餐三日前預訂 。





老爺小花園母親節限定義式風情套餐

活動時間： 2026/05/08晚間起至05/10

活動內容：

精選套餐： 包含前菜、沙拉、湯品、麵包、主餐、甜點及飲品 。

主餐三擇一： 「爐烤戰斧豬排佐琥珀高湯醬」（NT1388+101688+10%）、「開心果法式小牛菲力佐小牛醬」（NT$2088+10%） 。

老爺小花園 royal petite garden

電話： 02-2518-3381

地址： 台北市中山區伊通街31號

老爺小花園6吋「聖多諾黑」法式經典蛋糕

活動時間： 預訂即日起，取貨日期2026/05/01至05/10

活動內容： 以酥脆千層為底，堆疊注入香草卡士達的焦糖泡芙，六吋售價NT$1380 。

預訂資訊： 需於取貨前三日訂購 。