中山站展覽免費！台北當代藝術館新展覽 七日談，免門票台北室內景點約會衝。

中山站展覽免費入場！台北當代藝術館「七日談—蔡咅璟個展」展出至7/5，編輯鄭亦庭表示：台北室內展覽免門票開逛。

中山站展覽免費入場！捷運中山站附近的台北當代藝術館，即日起於1樓MoCA Studio推出「七日談—蔡咅璟個展」，藝術家蔡咅璟觀察城市中動物在自然、城市間生存，現場展出22件繪畫作品，將傳統鳥類圖鑑重新修改成鳥類在當代城市生存的真實模樣，並同步播映長達25分鐘錄像藝術，台北當代藝術館新展覽展至 7/5，免門票自由參觀，中山站約會散步，來吹冷氣逛免費台北展覽。

▲中山站展免費逛！台北當代藝術館MoCA Studio 推出蔡咅璟個展免門票入場，中山站約會推薦。(攝影：鄭亦庭)



▲中山站展覽推薦！台北當代藝術館「七日談—蔡咅璟個展」，即日起至7/5展出。(攝影：鄭亦庭)





台北當代藝術館新展覽免費入場

台北當代藝術館新展覽「七日談—蔡咅璟個展」，靈感源自蔡咅璟紐約駐村的偶然經驗，在賞鳥活動中偶然發現一隻死去的浣熊，他將浣熊曾停留的土壤帶走製成餐盤並於日常使用，讓這段生命經驗轉化為持續的感知，本展覽透過影像、繪畫與陶藝裝置，帶大家重新審視城市動物如何在城市中生存。



▲中山站展覽推薦「七日談—蔡咅璟個展」，靈感源自蔡咅璟紐約駐村偶然經驗，帶大家重新審視城市動物如何在城市中生存。(攝影：鄭亦庭)

中山站免費展覽重繪鳥類圖鑑

▲中山站展覽免費參觀！三頻道錄像作品《七日談》結合臺灣傳統葬禮中「作七」的時間觀與薄伽丘《十日談》的敘事結構。(攝影：鄭亦庭)





本次當代館展覽分為2個空間、2個作品，其中一區展出《The Birds of New York》由22件繪畫作品組成，取材自紐約舊書店購入的1960年代鳥類圖鑑，將原本圖鑑中描繪的自然生態，以壓克力顏料覆寫背景，將鳥類以蓋圖方式重新置入現實的當代城市中，「蓋圖」手法也隱含對權威影像與觀看權力的質疑，可以看到不同鳥類在電線桿、垃圾推、建築鋼架、充滿垃圾的河邊，更將已絕種的鳥類改成被製作成標本的模樣。

中山站展覽三頻道錄像作品

展覽《The Birds of New York》作品組一旁可以看到印有草皮、土壤的簾幕，有著捧著刀子、陶器製作工具的手部陶藝，走進簾幕後可到另一個展區，觀賞三頻道錄像作品《七日談》，結合臺灣傳統葬禮中「作七」的時間觀與薄伽丘《十日談》的敘事結構，藝術家從浣熊的死亡展開對城市生態的凝視，在影像中動物與人類共享相同的城市基礎結構，卻往往處於被忽視、邊緣化的位置，2個作品共同指向一片仍在生成中的自然，以及人與動物之間難以清晰劃分的界線。



▲錄像作品《七日談》結合台灣葬禮時間觀，帶領觀者凝視被都市忽視的動物生存狀態。



▲三頻道錄像與動畫元素交疊，將繪畫中的鳥類角色帶入影像，呼應人與自然交織的界線。(攝影：鄭亦庭)





MoCA Studio「七日談—蔡咅璟個展」展覽資訊

展覽時間：2026/4/25-7/5

展覽地點：台北當代藝術館實驗展場 MoCA Studio(臺北市大同區長安西路39號)





「七日談—蔡咅璟個展」 藝術家座談資訊

活動地點：當代館一樓活動大廳

活動時間：2026/06/27(六)14:00-15:30

主題：誰的自然?那些在城市中發生的聲音

主講：蔡咅璟/本展藝術家

與談暨主持：張晴文/國立清華大學藝術與設計學系副教授

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