巧克力甜甜圈買一送一！Krispy Kreme世界3大巧克力，健達 好時 明治巧克力甜甜圈買一送一。

Krispy Kreme巧克力奇幻旅程與買一送一優惠同步登場，編輯張人尹表示，此次結合Kinder健達與Hershey’s好時與meiji明治，搭配母親節限定甜甜圈與多波活動，成為近期甜點話題焦點。
巧克力甜甜圈買一送一！這次Krispy Kreme帶巧克力控環遊世界，一次集結Kinder健達、Hershey’s好時與meiji明治三大品牌，推出「Passport to CHOCOMANIA 出發吧！巧克力奇幻旅程」3款巧克甜甜圈新品。讓巧克力控不用出國，也能在同一盒甜點中吃到榛果、可可與抹茶等多層次口感。
三大品牌聯手打造3款巧克力風味這次Krispy Kreme推出3款巧克力甜甜圈新品，其中「皮蒙特繽紛榛果」以義大利榛果為靈感，搭配健達Kinder Bueno白巧克力與榛果奶油，主打濃厚口感。「紐約好時可可」則用Hershey’s經典可可粉與巧克力水滴打造餅乾碎口感，走的是直接又耐吃的經典路線。而「東京明治抹茶」則結合meiji牛奶巧克力與抹茶粉，帶出微苦回甘的平衡感。
買一送一 母親節限定優惠一次看配合這次新品上市，Krispy Kreme在4/30-5/2推出LINE好友買一送一活動，購買巧克力奇幻禮盒即贈原味糖霜一盒，同時，針對母親節推出限定口味「馨愛葡萄花語」以葡萄巧克力結合奶油乳酪內餡，再搭配檸檬巧克力與堅果點綴，並且於5/10母親節當日購買指定禮盒同樣享買一送一。Krispy Kreme也在6/5國際甜甜圈日則推出6入或12入禮盒加贈6入原味糖霜，讓甜甜圈控集體吃。
Krispy Kreme LINE 好友新品券買一送一
活動期間：4.30 (四) - 5.02 (六)
活動內容：於 4.29 前（含當日）加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號好友，即可於 4.30 獲得好友新品券，憑券購買「巧克力奇幻甜甜圈禮盒」即贈「原味糖霜甜甜圈一盒」
注意事項
- 買大送大 、買小送小
- 購買禮盒需含 3 顆巧克力奇幻甜甜圈，口味可任選
出發吧！奇幻旅程刮刮樂
活動期間：4.30 (四) - 5.19 (二)
活動內容：登入 Krispy Kreme TW LINE 即可玩！天天都能刮刮樂一次(刮開可隨機獲得優惠券)
「盒」你分享送 Kinder健達利尼餅乾！
活動期間：5.3 (日) 單日限定
活動內容：購買含巧克力奇幻新品禮盒，即贈 Kinder健達利尼餅乾 2入包一包。
注意事項
- 單筆限贈一包，恕不累計或要求分拆發票參加
- 盒販需含至少一顆「皮蒙特繽紛榛果甜甜圈」，其他2顆任選
Ｈａｐｐｙ Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ
活動期間：5.10 (日) 母親節當日限定
活動內容：購買 母親節限定禮盒，即贈 原味糖霜甜甜圈一盒。
注意事項
- 買大送大 、買小送小
- 需含母親節新品 馨愛葡萄花語甜甜圈
Happy National Doughnut Day
活動期間：6.5 (五) 國際甜甜圈日限定
活動內容：購買 任一 6入/12入禮盒，即贈 6入原味糖霜甜甜圈一盒。
注意事項
- 單筆限贈一盒，恕不累計或要求分拆發票參加
- 各門市限量50盒，以門市數量為主，數量有限，贈完為止