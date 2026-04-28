巧克力甜甜圈買一送一！Krispy Kreme世界3大巧克力，健達 好時 明治巧克力甜甜圈買一送一。

Krispy Kreme巧克力奇幻旅程與買一送一優惠同步登場，編輯張人尹表示，此次結合Kinder健達與Hershey’s好時與meiji明治，搭配母親節限定甜甜圈與多波活動，成為近期甜點話題焦點。

巧克力甜甜圈買一送一！這次Krispy Kreme帶巧克力控環遊世界，一次集結Kinder健達、Hershey’s好時與meiji明治三大品牌，推出「Passport to CHOCOMANIA 出發吧！巧克力奇幻旅程」3款巧克甜甜圈新品。讓巧克力控不用出國，也能在同一盒甜點中吃到榛果、可可與抹茶等多層次口感。



▲Krispy Kreme推出巧克力奇幻旅程新品，集結Kinder健達與Hershey’s好時及meiji明治打造3款巧克力甜甜圈。



▲Krispy Kreme以榛果可可與抹茶三種風味設計甜甜圈，讓粉絲一次品嚐多層次巧克力口感。

三大品牌聯手打造3款巧克力風味

▲Krispy Kreme推出巧克力奇幻旅程新品，集結Kinder健達與Hershey’s好時及meiji明治打造3款巧克力甜甜圈。

這次Krispy Kreme推出3款巧克力甜甜圈新品，其中「皮蒙特繽紛榛果」以義大利榛果為靈感，搭配健達Kinder Bueno白巧克力與榛果奶油，主打濃厚口感。「紐約好時可可」則用Hershey’s經典可可粉與巧克力水滴打造餅乾碎口感，走的是直接又耐吃的經典路線。而「東京明治抹茶」則結合meiji牛奶巧克力與抹茶粉，帶出微苦回甘的平衡感。





買一送一 母親節限定優惠一次看

▲Krispy Kreme母親節限定馨愛葡萄花語登場，搭配買一送一與國際甜甜圈日優惠活動。

Krispy Kreme LINE 好友新品券買一送一

配合這次新品上市，Krispy Kreme在4/30-5/2推出LINE好友買一送一活動，購買巧克力奇幻禮盒即贈原味糖霜一盒，同時，針對母親節推出限定口味「馨愛葡萄花語」以葡萄巧克力結合奶油乳酪內餡，再搭配檸檬巧克力與堅果點綴，並且於5/10母親節當日購買指定禮盒同樣享買一送一。Krispy Kreme也在6/5國際甜甜圈日則推出6入或12入禮盒加贈6入原味糖霜，讓甜甜圈控集體吃。

活動期間：4.30 (四) - 5.02 (六)

活動內容：於 4.29 前（含當日）加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號好友，即可於 4.30 獲得好友新品券，憑券購買「巧克力奇幻甜甜圈禮盒」即贈「原味糖霜甜甜圈一盒」

注意事項

買大送大 、買小送小

購買禮盒需含 3 顆巧克力奇幻甜甜圈，口味可任選





出發吧！奇幻旅程刮刮樂

活動期間：4.30 (四) - 5.19 (二)

活動內容：登入 Krispy Kreme TW LINE 即可玩！天天都能刮刮樂一次(刮開可隨機獲得優惠券)







「盒」你分享送 Kinder健達利尼餅乾！

活動期間：5.3 (日) 單日限定

活動內容：購買含巧克力奇幻新品禮盒，即贈 Kinder健達利尼餅乾 2入包一包。

注意事項

單筆限贈一包，恕不累計或要求分拆發票參加

盒販需含至少一顆「皮蒙特繽紛榛果甜甜圈」，其他2顆任選





Ｈａｐｐｙ Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ

活動期間：5.10 (日) 母親節當日限定

活動內容：購買 母親節限定禮盒，即贈 原味糖霜甜甜圈一盒。

注意事項

買大送大 、買小送小

需含母親節新品 馨愛葡萄花語甜甜圈





Happy National Doughnut Day

活動期間：6.5 (五) 國際甜甜圈日限定

活動內容：購買 任一 6入/12入禮盒，即贈 6入原味糖霜甜甜圈一盒。

注意事項

單筆限贈一盒，恕不累計或要求分拆發票參加

各門市限量50盒，以門市數量為主，數量有限，贈完為止