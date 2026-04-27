東門站新地標！藏在巷弄「光在錦町」日式老宅，串連榕錦時光打造文青秘境。

台北城南新開店必收！最新日式老宅園區「光在錦町」絕美登場，超強一日遊攻略，必拍玻璃屋咖啡、精品鬆餅推薦。編輯 鄭雅之表示：週末就到台北城南漫步，享受藏在巷弄裡拍日式老宅美照。

台北城南一向是這座城市最具人文厚度的地帶，自清領時期的邊界地帶到日治時期的文教重鎮，這裡始終保持著一種優雅而靜謐的書卷氣息。隨著近年來台北市文化局推動老房子文化運動，位於大安區的金華街、杭州南路一帶的日式官舍群迎來了大規模的修復與活化。這片在1930年代被稱為錦町的區域，曾是日治時期中階官舍的集中地，如今則透過「榕錦生活時光」與「光在錦町」兩大園區的串聯，將近百年的歷史建築轉化為融合精品咖啡、音樂與美食的城市美學場域。



▲台北城南熱門景點榕錦生活時光，原為日治時期台北刑務所官舍群，保留紅磚牆與百年老樹，是東門站必訪的老宅改建文創園區。（攝影：鄭雅之）

▲榕錦時光生活園區內的歷史建築紅磚浴場遺址，結合老屋活化與可愛公仔打卡點，展現台北城南特有的日式建築美學與生活感。





台北文青的秘密基地：慢活步調台北城南

對於許多愛好藝文的人士而言，城南不僅是地理上的方位，更是台北文青心目中的祕密基地。這裡匯聚了豐富的歷史遺產，從牯嶺街的舊書香、紀州庵的文學森林，到植物園的百年綠意，交織出一種與信義區繁忙節奏截然不同的生活步調。當代城南商圈的崛起，是以這些厚重的文化底蘊為基調，吸引了大量具備設計感與獨立精神的品牌進駐。人們來到這裡，不再只是單純的消費，而是在巷弄間尋找歷史的殘影，於日式木造與紅磚牆瓦間，體驗一種與歷史對話的慢活城市美學。



▲漫步光在錦町日式庭院長廊，木構緣側與礫石小徑營造出京都感的慢活氛圍。(攝影：鄭雅之)





從刑務所到生活聚落：「榕錦時光生活園區」爆紅咖啡進駐

位於金華街的「榕錦時光生活園區」，其前身為日治時期的「台北刑務所官舍」，擁有極具特色的紅磚圍牆與茂密的老榕樹景致。這片建築群在活化後，已從過去嚴肅的官署宿舍轉型為全台最受歡迎的日式老宅聚落之一。近期，園區內再度迎來詢問度破表的絕美咖啡廳「Coffee S」。這座充滿現代感的玻璃屋建築巧妙地鑲嵌在歷史韻味的木造聚落中，室內走極簡的實驗室風格。店內主打的「雪漸層咖啡」，是由咖啡師從零下68度的冷凍櫃取出特製玻璃杯，注入咖啡與鮮奶形成夢幻視覺，且顧客飲用完後還能將玻璃杯帶回家收藏，為古蹟巡禮增添了一份時髦的實驗性體驗。



▲雪漸層咖啡的冰霜美感，極低溫冷凍後的玻璃杯讓咖啡喝起來更加沁涼入魂。(攝影：鄭雅之)





復刻京都的秘境綠洲：「光在錦町」重現日治官舍建築美學

在榕錦時光生活園區對面就能看到最新開放的「光在錦町」，呈現了更為幽靜的京都氛圍。這片隱身巷弄的宿舍群早在1930年代就已成形，當時被稱為錦町，是台北極為珍貴的日式住宅遺址。園區內完整保留了整齊排列的丙種官舍，從紅磚基礎到為了通風設計的南北向配置，處處都能看見日治時期的建築智慧。這裡曾是行政官員的日常起居空間，後來更演變為充滿生活痕跡的華光社區，直到2007年正式登錄為歷史建築。經過悉心整修後，現在這座融合歷史故事與現代美學的藝文場域正式對外開放，成為繁華都市中能大口呼吸的城市綠洲。



▲日治時期錦町官舍群華麗轉身，光在錦町成為台北文青必訪的老宅美學地標。(攝影：鄭雅之)

▲光在錦町園區內的老屋充滿歲月痕跡，結合現代設計打造出城市裡的綠洲空間。(攝影：鄭雅之)





咖啡控要跟上：「Alchemist」與「Sweet and Sour Coffee Wave」進駐

在「光在錦町」的木造建築中，引進了多個深具質感的咖啡品牌。來自新加坡的精品咖啡「Alchemist」二號店，將俐落的不鏽鋼元素置入優雅的日式庭院中，提供高品質的小白咖啡與台灣少見的咖啡果皮茶「Cascara」。與此同時，「Sweet and Sour Coffee Wave」則攜手聲音策展品牌「Frisson」，以音樂為核心重新定義空間。店內配置專業音響與黑膠唱片選品，讓顧客能在旋律中品嚐招牌維也納咖啡或手刷抹茶歐蕾，並搭配以酸種麵包製作的輕食，讓音樂、咖啡與時間在老宅空間裡共同流動。



▲新加坡精品咖啡Alchemist二店必點手沖咖啡與酥脆可頌，在老宅窗邊享受愜意時光。(攝影：鄭雅之)

▲Sweet & Sour Coffee Wave招牌維也納咖啡，以綿密鮮奶油搭配咖啡，呈現苦甜平衡風味。（攝影：張人尹）





職人餐飲注入生活溫度：「芙香家」與「豆舞」演繹老宅慢活步調

甜點與和風料理的進駐，更完整了城南的午后時光。「芙香家鐵鍋鬆餅」以現點現做的手作溫情，為日式房舍注入了香甜的蛋奶氣息。與傳統鬆餅不同，鐵鍋鬆餅邊緣微酥、中心綿密，在綠意環繞的廊道旁品嚐，充滿了生活儀式感。而名為「豆舞」的品牌則深耕湯豆腐美學，以細膩的高湯與豆腐呈現純粹的極簡滋味。從「榕錦生活時光」的動感實驗，到「光在錦町」的靜謐文藝，城南的歷史與現代生活在此完美匯流，不僅修復了建築的形貌，更重新點亮了屬於當代台北人的文化時光。



▲主打現點現做的芙香家早餐盤，滿載培根、德式香腸與滑嫩炒蛋，視覺與味覺都超級滿足。(攝影：鄭雅之)

▲豆舞湯豆腐以特製木盒盛裝精緻豆腐，簡約食材展現出最純粹的日系極簡食尚美學。

榕錦生活時光 園區資訊

地址：臺北市大安區金華街167號





光在錦町 園區資訊

地址：臺北市大安區金華街88號



台北城南必逛特色

刑務所歷史轉型：榕錦生活時光原為日治時期台北刑務所官舍，修復後保留全台罕見的紅磚浴場與監獄圍牆遺跡。

錦町官舍群活化：光在錦町位處昔日日籍官員聚集的錦町，完整修復1930年代丙種官舍，重現南北向通風的日式建築美學。

全球精品咖啡匯聚：園區引進新加坡Alchemist與實驗性Coffee S等品牌，讓老宅空間轉化為國際精品咖啡的交流場域。

跨界五感體驗：光在錦町結合黑膠唱片選品與聲音策展，突破傳統餐飲模式，讓旅人在日式緣側享受視聽雙重饗宴。

職人點聚落：進駐鐵鍋鬆餅與手刷抹茶等質感餐飲，以現點現做的手作溫潤感，強化城南商圈的午茶休閒氛圍。

城市景觀共生：兩大園區均強調與百年老樹、庭院綠意共榮，利用透明玻璃屋與戶外步道，模糊了歷史古蹟與現代生活的邊界。









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