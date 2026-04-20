古亭日式老宅甜點！芙香家鐵鍋鬆餅開幕就爆紅，甜鹹鬆餅必點推薦。

台北新開幕的芙香家鐵鍋鬆餅進駐日式園區，主打現點現烤酥脆口感，搭配大安區老宅綠意，是近期必訪的療癒系午茶。編輯 鄭雅之表示：坐在日式老宅吃鐵鍋鬆餅超舒壓！

台北甜點控又有新話題！近期在杭州南路一帶全新開放的日式老宅園區「光在錦町」中，進駐一間全新甜點品牌「芙香家鐵鍋鬆餅」。將現點現做的手作甜點帶進充滿歷史感的日式木造建築，讓甜點控在繁忙的都市也能體驗到慢活的生活步調。芙香家主打的鐵鍋鬆餅與市面上常見的鬆餅口感不同，不僅擁有現烤的酥香氣息，搭配周邊環繞的綠意植栽與日式房舍，更是營造出極具儀式感的用餐氛圍，是不少老宅愛好者與甜點控搶著去嚐鮮的台北甜點新開店。



▲人氣必點蘋果肉桂鐵鍋鬆餅，現烤酥脆口感搭配大塊果肉與冰淇淋，幸福感爆表。(攝影：鄭雅之)

▲芙香家鐵鍋鬆餅進駐日式老宅園區，溫潤的木質門面與布簾散發濃厚職人甜點店氛圍。(攝影：鄭雅之)





日式老屋園區新開甜點店

充滿京都感的「芙香家鐵鍋鬆餅」交通非常便利，從捷運中正紀念堂站或是古亭站步行大約10分鐘內就能到達。芙香家所在的園區環境極具特色，不僅保留了傳統日式房舍的建築結構，更透過前院與後院的綠化設計，讓整體空間充滿了大自然的氣息。許多來到這裡的遊客都會被那種古樸的木造門面與紅磚交織的視覺感給吸引，紛紛停下腳步在門口拍照打卡。這裡的空間氛圍相當靜謐，很適合在快節奏的工作空檔或是週末假期，約上朋友一起來這裡走走，感受這座藏在巷弄內的日式聚落所散發出的優雅魅力。



▲隱身於古亭巷弄的木造老屋，芙香家鐵鍋鬆餅營造出秒飛日本京都的懷舊聚落感。(攝影：鄭雅之)

現烤鐵鍋鬆餅！甜鹹任選250元起開吃

芙香家的招牌鐵鍋鬆餅強調現點現烤，每一份上桌時都還帶著暖呼呼的溫度。與一般格子鬆餅相比，鐵鍋鬆餅的邊緣吃起來更加微酥，中心則保有綿密的蛋香味。甜鬆餅有酸甜適中的黃檸檬奶油，或是口感層次豐富的焦糖香蕉巧克力、蘋果肉桂。如果想吃點鹹的，店內也有提供鹹蛋黃肉鬆或是豐富的早餐盤等選項。目前鬆餅單點價格從250元起，只要加價100元就能輕鬆升級為套餐，並任選一杯150元的飲品。對於想要追求高CP值又想品嚐高品質甜點控來說，絕對是不能錯過。



▲主打現點現做的芙香家早餐盤，滿載培根、德式香腸與滑嫩炒蛋，視覺與味覺都超級滿足。(攝影：鄭雅之)





大片玻璃窗引進採光！享受悠閒午後

進入芙香家的室內空間，最吸引人的莫過於那大片能看見後院綠意的窗景。這裡的低消規定為每人一杯飲品，很適合找個位置坐下來，看著窗外的光影變化，享受一份剛出爐的鐵鍋鬆餅。店內空間將老屋的溫潤木質調與現代簡約風格完美融合，營造出既溫馨又專業的用餐環境。在這種充滿芬多精的氛圍下用餐，真的會讓人忘記自己其實就在熱鬧的台北大安區。如果您正好在尋找一間具備專業甜點水準且環境優美的咖啡廳，芙香家鐵鍋鬆餅憑藉其獨特的地理位置與現烤美味，絕對是近期台北最值得造訪的甜點新標竿。



▲熱騰騰的現烤鐵鍋鬆餅，外酥內軟的鬆餅上鋪滿各種配料，一人享用超滿足。(攝影：鄭雅之)

▲紅磚圍牆與高聳綠樹交織，走進光在錦町入口，就像開啟了一場台北城裡的時光旅行。(攝影：鄭雅之)

芙香家鐵鍋鬆餅 店家資訊

地址：臺北市大安區杭州南路二段61巷39號（位於光在錦町園區內）

營業時間：11：00至18：00（最後點餐時間 17：00）

低消規定：每人最低消費一杯飲品





芙香家鐵鍋鬆餅 特色

進駐全新日式老宅園區：坐落於近期修復開放的「光在錦町」，保留了傳統日式木造結構與紅磚圍牆，營造出宛如置身日本京都般的靜謐聚落感。

森林系綠意環繞空間：店內前院與後院皆種滿大量植栽，透過室內大片玻璃窗，可以一邊品嚐甜點、一邊欣賞戶外光影與綠意，是都市中難得的避風港。

現點現烤鐵鍋鬆餅：主打直接放入鐵鍋烘烤的鬆餅，口感與一般格子鬆餅不同，上桌時仍保有微溫熱度，邊緣微酥、內裡柔軟且帶有濃郁蛋香。

甜鹹口味選擇多樣化：餐點售價 250 元起，提供焦糖香蕉巧克力、黃檸檬奶油等甜食，以及鹹蛋黃肉鬆、季節水果沙拉與早餐盤等鹹食，滿足不同時段的用餐需求。

超值套餐升級方案：店內低消為每人一杯飲品，點選鬆餅可加價 100 元升級套餐，即可任選一杯 150 元的飲品，在日式老屋下午茶圈中具有極高性價比。





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芙香家鐵鍋鬆餅 更多照片

▲豐富的芙香家早餐盤與甜口味鬆餅交錯搭配，250元起的親民價格成為大安區老店新話題。(攝影：鄭雅之)

▲大片玻璃窗引進療癒自然光，一邊啜飲清爽飲品一邊欣賞後院綠植，享受最 Chill 的午後時光。(攝影：鄭雅之)