阜杭豆漿變Gelato！Venchi首推豆漿、米漿聯名口味，尬經典榛果巧克力超搭。

來自義大利且擁有超過 140 年歷史的頂級巧克力品牌 Venchi 這次真的太狂了！Venchi不僅堅持運用地中海優質原料與純天然工藝，將義大利最道地 Gelato帶到台灣，近日更主打台灣在地話口味，這次深入台北在地文化，找來米其林必比登名店「阜杭豆漿」大玩創意，把經典豆漿、米漿變成 Gelato，將於 4 月 17 日起在全台門市正式開賣限定聯名 Gelato，要讓喜歡精品巧克力的粉絲在義式優雅中也能品嚐到最熟悉的台式職人溫度。

▲Venchi推出期間限定聯名口味，全台門市同步熱賣的話題Cone讓巧克力控與早餐控都瘋狂打卡。





米漿 Gelato 混搭焦糖榛果層次爆棚

這款米漿風味絕對是堅果控的首選驚喜。編輯實測後發現它完美保留了阜杭米漿那種濃郁的花生與芝麻香氣，質地綿密滑順且充滿厚實感。最精采的部分在於 Venchi 特別加入了自家強項焦糖榛果碎，讓原本溫潤的米香瞬間變得立體起來，每一口都能咬到爽脆的驚喜口感，讓傳統台式早點飲品搖身一變成為精品等級的奢華甜點藝術品。

▲阜杭豆漿米漿口味Gelato完美結合焦糖榛果碎，每一口都能品嚐到濃郁花生香氣與義式工藝的絲滑口感。





經典豆漿口味完美復刻職人靈魂

想體驗純粹豆香的朋友絕對不能錯過這款豆漿口味。為了致敬阜杭豆漿超過 60 年的深厚底蘊，研發團隊特別針對店內原有的濃度與甜度進行比例微調，力求在義式冰淇淋的細緻質地中找回那份最原始的豆乳清香。這種不添加化學成分且保留本味的堅持，讓這份「Gelato」吃起來毫無負擔感，彷彿就在排隊名店現場大口喝著熱騰騰的現磨豆漿般過癮。

▲阜杭豆漿口味Gelato呈現極致純粹的豆乳清香，是Venchi致敬台式職人精神的高顏值必吃限定甜點。





推薦雙重混搭感受平衡美學

這次聯名不僅是口味上的創新，更是兩種生活美學的浪漫交會。專業吃法建議大家一定要嘗試將聯名新口味與 Venchi 最經典的榛果口味混搭，當可可的堅果香氣與豆漿的清爽感在舌尖交織時，會產生一種意想不到的和諧層次。這種跨越文化的味覺對話讓原本簡單的甜點時刻變得更有層次感，趁著期間限定快揪朋友一起去感受這場驚艷全台的風味旅程。

▲沒排隊也能吃到阜杭豆漿聯名Gelato，精準復刻米其林必比登推薦的傳統台式早餐靈魂風味。

Venchi 阜杭豆漿聯名活動

開賣日期： 2026 年 4 月 17 日

販售地點： 全台 Venchi 專櫃門市。





Venchi 阜杭豆漿聯名限定口味：

豆漿 Gelato： 純粹豆香、清爽細緻，高度還原經典風味。

米漿 Gelato： 融合花生與芝麻香，特別添加「焦糖榛果碎」增加口感。

吃法推薦： 建議搭配 Venchi 經典榛果巧克力口味，感受可可與豆香交疊的深度。





甜點控要知道的新品！

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