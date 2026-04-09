布丁狗咖啡廳！布丁狗30週年X CACO cafe聯名咖啡，布丁狗甜點 布丁狗加價購一次看。

CACO cafe布丁狗30週年聯名登場，主題餐點與周邊加價購同步推出，4門市限定活動引發打卡熱潮，編輯張人尹表示，台中漢神洲際店新門市、新百貨，還有限定聖代必衝。

▲CACO cafe打造布丁狗30週年聯名咖啡廳，結合主題場景、餐點與周邊，吸引粉絲安排下午茶打卡行程。

布丁狗主題餐點與打卡場景同步登場

▲CACO cafe推出布丁狗主題餐點，包含白醬千層麵、披薩與布丁生乳捲等，主打分享與拍照兼具。

布丁狗限定周邊與兩波加價購登場

▲CACO cafe規劃兩波滿額加價購活動，推出毛毛手提包與絨毛髮帶，搭配會員禮吸引粉絲分批入手。

四大門市接力登場全台擴散

▲CACO cafe布丁狗30週年活動於全台4間門市展開，從台南延伸至台中與高雄，形成粉絲打卡路線。

CACO CAFE Ｘ布丁狗30週年 快閃咖啡廳門市資訊

CACO cafe台南新光三越小西門店

布丁狗30週年聯名咖啡廳！CACO cafe這次為了慶祝三麗鷗最高人氣狗狗「布丁狗」30歲生日，特別在北中南4間門市打造布丁狗聯名咖啡廳，除了布丁狗的生活場景可愛打卡點之外，更有布丁狗主題聯名餐點、布丁狗甜點，以及滿額加價購等周邊小物，讓布丁狗粉絲們約衝下午茶。這次CACO cafe x布丁狗30週年企劃，不只打造打卡空間，也同步推出多款期間限定餐點。鹹食部分包含白醬千層麵、風味披薩與香烤小點拼盤，適合朋友聚會點用。甜點則以布丁狗外型為主題，打造麵條布丁聖代杯、QQ棉被布朗尼、布丁生乳捲與銅鑼燒冰淇淋，視覺與口感兼具。飲品則有布丁奶茶、布丁椪糖冰沙等，搭配造型配件更有巧思。此外，台中門市另推限定霜淇淋聖代，吸引粉絲們朝聖。除了餐點之外，CACO cafe也同步推出期間限定周邊商品，從布丁狗造型長襪、托特包、零錢包，到筆記本與胸章等日常小物，讓粉絲們日常生活增添巧思。收藏型商品則包含吊飾娃娃、絨毛玩偶與盲盒，增加蒐集樂趣。活動期間也規劃兩波滿額加價購，第一波於4/8起，單筆滿999元可加購布丁狗毛毛手提包，第二波則在5/22開始，滿1200元可加購絨毛髮帶，同時還有會員加入贈送手機支架的開幕禮。這次CACO cafe x布丁狗30週年活動於全台4間CACO cafe共同參與，4/8率先於台南南紡與新光三越台南西門登場，2026/4/10進駐台中與高雄門市。其中，CACO cafe台中漢神洲際店為全新百貨中的全新門市，也成為不少粉絲關注的焦點之一，讓粉絲們趁機約衝、約朝聖打卡拍美照。

地址：台南市中西區西門路一段658-1號B1）

活動期間：2026/4/08(三)-6/30(二)

CACO cafe台南南紡店

地址：台南市東區中華東路一段366號1F）

活動期間：2026/4/08(三)-6/30(二)

CACO cafe高雄夢時代店

地址：高雄市前鎮區中華五路789號2F）

活動期間：2026/4/10(五)-6/30(二)

CACO cafe台中漢神洲際店

地址：台中市北屯區崇德路三段865號5F）

活動期間：2026/4/10(五)-6/30(二)



▲CACO cafe推出布丁狗限定周邊商品，從服飾配件到絨毛玩偶與盲盒收藏，讓粉絲日常也能延續療癒感。



