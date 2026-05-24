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康是美、星巴克共迎雙600，「愿秀門市」生活新體驗。

星巴可康是美藥妝店咖啡
2026-05-24 11:50文字：生活消費中心 圖片提供:統一企業
生活消費中心

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統一美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，以全新「愿秀門市」，展現品牌持續進化的生活服務樣貌。此次雙品牌共同邁向600店，不僅是規模的成長，更代表與消費者間，長期累積的信任、陪伴與承諾的延續。

康是美以「健康與美麗」為核心，從台北一隅的藥妝店，逐步發展為結合美妝、保健、與生活風格的新型態通路；星巴克則深耕在地，以「第三生活空間」理念，透過咖啡文化，串聯人與人間的情感交流。隨著消費需求朝向「體驗化」與「風格化」發展，雙品牌持續透過空間、商品與服務升級，打造更貼近新世代需求的生活場域。

▲全新「愿秀門市」，展現品牌持續進化的生活服務樣貌
▲全新「愿秀門市」，展現品牌持續進化的生活服務樣貌


作為雙品牌雙600店的代表據點，「愿秀門市」導入全新空間與選品策略。星巴克延續「第三生活空間」，打造兼具生活美學與城市交流的全新氛圍。透過空間設計、藝術裝置與沉浸式咖啡體驗，描繪600間門市，與消費者共同累積的生活記憶。

本次以五大亮點，串聯城市記憶、女神藝術地標、全台首創「星巴克咖啡三式」由黑圍裙咖啡大師現場演繹，以一種咖啡，三種體驗，打造沉浸式咖啡旅程，採每日限量預約供應，以及話題飲品雲朵泡泡美式，與600店紀念系列商品，以限定設計與收藏感，傳遞跨越600店的品牌溫度。
▲星巴克延續「第三生活空間」，打造兼具生活美學與城市交流的全新氛圍
▲星巴克延續「第三生活空間」，打造兼具生活美學與城市交流的全新氛圍


康是美則聚焦新世代美妝生活趨勢，集結CLIO、SISTER ANN及3CE等全台首發特色櫃，構築完整的K-Beauty體驗，並引進OLIVE YOUNG自有品牌的BOH+、WAKEMAKE、colorgram等專區，以及愿秀首賣聯名防曬CellFusionC x ZO&FRIENDS，零時差掌握最新美妝潮流。

愿秀門市同步升級「mini bar」選品專區，mini size的客群，新品嘗試率高於5倍，mini bar導入逾百款精巧的美妝新品，包含愿秀限定的CLIO袖珍氣墊粉餅、鏡光煥顏打亮盤，以mini好入手，輕鬆體驗話題新品。
▲作為雙品牌雙600店的代表據點，「愿秀門市」導入全新空間與選品策略
▲作為雙品牌雙600店的代表據點，「愿秀門市」導入全新空間與選品策略


雙600店是六百次貼近生活的連結，「愿秀門市」開幕，象徵康是美、星巴克攜手，陪伴消費者的美好新旅程。

愿隨歲月游轉，在每一個日常之中；秀傳光景人間，綻放康美恒久之志。

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