萬里美食推薦！安安土雞城 隱藏深山的在地美食，菜單必點白斬雞、竹筍雞湯。

北海岸不只萬里蟹！隱身萬里深山的「安安土雞城」憑藉金黃多汁的招牌白斬雞與鮮甜竹筍湯，成為老饕私房新北土雞城推薦。

北海岸除了萬里蟹，山區更藏著令饕客神魂顛倒的隱藏版土雞。位於新北市萬里區與金山區交界的深山中，有一間連Google地圖都難以精準定位的「安安土雞城」。雖然外觀只是極其低調的鐵皮屋，每逢週末假日卻停滿老饕的車輛。憑藉著皮脆肉嫩的白斬雞，與香甜可口的竹筍雞湯，這間絕對可以進入新北土雞城推薦名單中。

▲萬里美食「安安土雞城」外觀為低調鐵皮屋卻每逢假日客滿（攝影：蕭芷琳）

▲北海岸除了萬里蟹，山區更藏著令饕客神魂顛倒的隱藏版土雞（攝影：蕭芷琳）

萬里美食「安安土雞城」推薦菜單：白斬雞、竹筍雞湯

隱身在萬里雙興村麗水路的「安安土雞城」，鄰近知名景點萬里高家繡球花園。由於餐廳採用半開放式鐵皮屋設計，環境充滿純樸的鄉村風情，雖然沒有冷氣，但迎面而來的自然山風相當愜意。來到安安土雞城，每桌必點的絕對是招牌「白斬放山雞」。嚴選放養的土雞，雞皮呈現誘人的金黃色澤，薄透且毫無肥油感，肉質嚼勁十足卻完全不乾柴，沾上特製辣椒醬油更顯甘甜。

▲新北餐廳「安安土雞城」內用提供白飯免費吃到飽服務（攝影：蕭芷琳）

▲萬里美食「安安土雞城」推薦菜單：招牌白斬放山雞（攝影：蕭芷琳

只收現金！萬里食「安安土雞城」記得早點來才吃得到

另外還有這鍋「竹筍雞湯」，夏季竹筍的香甜搭配軟嫩的雞肉，是熟客必點的夏季美味。此外，現炒山蘇、過貓等熱炒山產時蔬，分量澎湃且大火鑊氣十足。不過提醒有意前往的朋友，店內僅接受現金支付，且因山區自然生態豐富，建議隨身攜帶防蚊液。週末假日由於朝聖人潮眾多，招牌白斬雞常常在下午時段便提早售罄。計畫前往北海岸或陽明山賞花的旅客，務必提早規劃行程前往，以免向隅。

▲萬里美食「安安土雞城」推薦菜單：竹筍雞湯（攝影：蕭芷琳）

▲萬里美食「安安土雞城」推薦菜單：炸溪蝦（攝影：蕭芷琳）

萬里美食 新北美食 安安土雞城

地址：新北市萬里區雙興里麗水路30號

營業時間：02 2492 9166

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