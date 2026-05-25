消暑芒果飲料要喝！麻古茶坊楊枝甘露4款回歸，首推甜度調整更貼心。

麻古茶坊芒果系列「楊枝甘露2.0」4款飲品回歸！全新客製化甜度登場。編輯 鄭雅之表示：天氣熱爆我可以連喝兩杯！

隨著夏季氣溫持續升高，各家連鎖品牌的水果手搖飲也陸續登場，其中當然少不了芒果控每年夏天都要喝的「楊枝甘露2.0」。麻古茶坊旗下的芒果系列產品目前已在全台門市同步回歸，這次登場的品項包含「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」、「芒果果粒波波」與「柳橙芒果果粒茶」，今年更首度推出甜度客製化服務，提供3種選擇，讓飲料控挑選夏季飲品時能有更多調整空間。



▲麻古茶坊4大芒果手搖飲全台門市正式開賣，滿足咀嚼控與奶蓋粉的消暑需求，成為全台飲料控近期熱門討論話題。

▲麻古茶坊芒果系列強勢回歸，一次端出4款夏季限定飲品，並首度針對芒果控推出全新3種客製化甜度調整服務。





麻古茶坊楊枝甘露回歸！

在這次回歸的品項中，「芒果果粒波波」主要是針對喜愛多層次配料的芒果控所設計。這款飲品以芒果碎冰沙為基底，並在裡面加入了芒果果粒、寒天波波與自製綠茶凍，整杯喝完飽足感十足。如果是不喜歡太過甜膩的飲料控，則可以選擇另一款「柳橙芒果果粒茶」，這款結合了柳橙的柑橘果香與芒果風味，尾韻帶有綠茶的清爽回甘，是夏天想要消暑時，相對比較沒有負擔的果茶類選項。



▲清爽系「芒果果粒波波」加入寒天波波提升咬勁，與「柳橙芒果果粒茶」同步登場，提供手搖控更多元的無負擔選擇。





升級版楊枝甘露芒果控要喝！

除了清爽的果茶線之外，另外兩款則是主打層次感的飲品。受到許多人關注的「楊枝甘露2.0」，將芒果碎冰沙搭配葡萄柚果粒，並融入特調椰奶與綠茶凍，呈現出經典的港式風味。而「芝芝芒果果粒」則是在現切芒果果粒與碎冰沙上方，淋上一層厚實的鹹甜芝芝奶蓋，下層依舊搭配綠茶凍增加清脆口感，利用鹹甜交錯的比例平衡芒果本身的甜度，適合喜歡邊喝飲料邊搭配點心質感的飲料控。



▲芒果控每年夏天都要喝的「楊枝甘露2.0」，融合愛文芒果碎冰沙、特調椰奶與自製綠茶凍，打造飽足感港式甜品。

麻古茶坊 楊枝甘露 售價

楊枝甘露2.0：北部、中部、東部NT$90 / 南部NT$85

芝芝芒果果粒：北部、中部、東部NT$95 / 南部NT$90

芒果果粒波波：北部、中部、東部NT$90 / 南部NT$85

柳橙芒果果粒茶：北部、中部、東部NT$80 / 南部NT$75

注意事項：販售門市不含麻古新竹園區F12P1、F12P7商場，售價請依官網及門市菜單公告為準。





芒果控今夏必吃芒果飲料、芒果甜點！

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