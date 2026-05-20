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芒果控要喝！萬波楊枝甘露 芒果冰沙回歸，免費加小芋圓再升級。

芒果楊枝甘露飲料萬波
2026-05-20 15:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:萬波
編輯 鄭雅之

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萬波於5月22日重磅推出招牌楊枝甘露與芒果冰沙，更享限時10天會員嚐鮮價。編輯 鄭雅之表示：每到夏天就是要喝楊枝甘露啊！

每到夏天就是要喝楊枝甘露，萬波島嶼紅茶聽到無數芒果控的敲碗，宣佈在5月22日重磅推出人氣招牌楊枝甘露，並同步帶來綿密消暑的芒果冰沙。這次不僅高度還原經典風味，更加碼祭出為期10天的會員專屬大杯79元折價優惠，就是要讓芒果控在盛夏第一時間滿足想喝沁涼楊枝甘露的慾望。

▲萬波島嶼紅茶芒果季重磅推出經典楊枝甘露與濃厚芒果冰沙，限時大杯嚐鮮折價優惠別錯過。
▲萬波島嶼紅茶芒果季重磅推出經典楊枝甘露與濃厚芒果冰沙，限時大杯嚐鮮折價優惠別錯過。
▲萬波超狂招牌楊枝甘露加料爆棚，吸得到滑順椰漿與爆量西米露及小芋圓。(攝影：鄭雅之)
▲萬波超狂招牌楊枝甘露加料爆棚，吸得到滑順椰漿與爆量西米露及小芋圓。(攝影：鄭雅之)

純粹濃厚芒果冰沙超消暑

讓無數極致芒果控難以抗拒的「芒果冰沙」，這次以最純粹直接的姿態登場。滿滿的濃厚芒果打成冰沙，入口那種瞬間降溫的沁涼快感直接趕走所有夏日悶熱。而且甜度還可以依照個人喜好選擇正常、半糖或微糖，貼心的客製化設計難怪會成為每年夏天最受歡迎的必喝消暑神飲。

▲萬波人氣消暑芒果冰沙在盛夏重磅回歸，濃厚純粹的芒果香氣讓芒果控一喝就愛上。(攝影：鄭雅之)
▲萬波人氣消暑芒果冰沙在盛夏重磅回歸，濃厚純粹的芒果香氣讓芒果控一喝就愛上。(攝影：鄭雅之)

人氣招牌楊枝甘露加料爆棚

而讓人充滿夏季儀式感的人氣招牌「楊枝甘露」更是亮點十足。香甜芒果、滑順椰漿、清爽柚子與西米露層層堆疊，更驚喜加入Q彈的在地台式小芋圓，把港式甜品與台灣傳統點心完美融合。每一口都能吸到爆量配料，是咀嚼控每年夏天不容錯過的首選甜點系飲品。

▲每到夏天就是要喝楊枝甘露，萬波人氣招牌高度還原港式甜品風味，搭配在地台式小芋圓讓咀嚼控集體尖叫。
▲每到夏天就是要喝楊枝甘露，萬波人氣招牌高度還原港式甜品風味，搭配在地台式小芋圓讓咀嚼控集體尖叫。


萬波 楊枝甘露、芒果冰沙 開賣資訊

開賣時間：2026年5月22日
售價：
楊枝甘露 中杯80元、大杯90元
芒果冰沙 中杯80元、大杯90元

全系列皆為固定冰沙口感，甜度部分有正常、半糖以及微糖可以自由調整。

萬波 會員優惠

活動時間：5月22日至5月31日
活動內容：凡是利用官方LINE領取專屬券並到實體門市購買大杯芒果新品系列，享有大杯79元超值嚐鮮價。

飲料控要喝的新品！

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