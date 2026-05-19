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紫葡蘆薈春回歸！龜記新品紅柚紫葡凍飲 新配料紅萱茶凍，3款龜記葡萄新品開喝。

龜記葡萄紫葡蘆薈春飲料
2026-05-19 11:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:龜記
編輯 張人尹

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龜記葡萄系列5月正式開賣，包含「紫葡蘆薈春」、「紫葡三韻紅」與「紅柚紫葡凍飲」同步登場。編輯張人尹表示，今年夏天果茶控又有新選擇。

龜記3大新品開喝！今年龜記直接把經典與新品一次整給粉絲，這次龜記在5/20起帶來人氣回歸的「紫葡蘆薈春」，還有新品主打茶感層次的「紫葡三韻紅」，以及搭配全新茶凍配料的「紅柚紫葡凍飲」。龜記特別把葡萄果香、茶底風味與咀嚼口感重新組合，讓飲料控用清爽果香、茶香，帶來夏季手搖杯全新選擇。

▲龜記5月推出葡萄系列新品，經典「紫葡蘆薈春」同步回歸，陪粉絲迎接夏天果茶季。
▲龜記5月推出葡萄系列新品，經典「紫葡蘆薈春」同步回歸，陪粉絲迎接夏天果茶季。
▲龜記「紫葡蘆薈春」以葡萄果香搭配蘆薈口感，回歸後再度成為夏季熱門飲品。
▲龜記「紫葡蘆薈春」以葡萄果香搭配蘆薈口感，回歸後再度成為夏季熱門飲品。


經典紫葡蘆薈春再度回歸

龜記5/20起推出3款葡萄系列飲品，其中話題最高的就是經典飲品「紫葡蘆薈春」正式回歸，以清茶作為基底，搭配葡萄果香與Q彈蘆薈，喝起來帶有酸甜平衡感，也是許多人夏天必喝的清爽系果茶。除了經典回歸之外，龜記也同步推出全新「紫葡三韻紅」，使用「三韻紅萱」作為茶底，搭配葡萄汁，帶出花香、蜜香與熟果香等不同層次，打造無配料的果香純茶喝法。
▲龜記新品「紫葡三韻紅」主打三韻紅萱茶底，讓葡萄果香與茶韻更加明顯。
▲龜記新品「紫葡三韻紅」主打三韻紅萱茶底，讓葡萄果香與茶韻更加明顯。

雙果系凍飲加入全新茶凍配料

這次龜記更針對葡萄主題，推出全新「紅柚紫葡凍飲」。龜記特別把招牌紅葡萄柚果汁與葡萄果汁結合。其中還喝得到新配料「三韻紅萱茶凍」，把茶香做成Q彈滑順的凍體，讓果汁、果肉與茶凍能一起入口。從一開始的清爽果香，到後段慢慢浮現的茶香回甘，全新咀嚼系果茶夏天一定要喝。
▲龜記「紅柚紫葡凍飲」結合葡萄與紅葡萄柚果汁，打造層次感很高的雙果系飲品。
▲龜記「紅柚紫葡凍飲」結合葡萄與紅葡萄柚果汁，打造層次感很高的雙果系飲品。


龜記 葡萄系列新品資訊

開賣日期：2026/5/20
品項及價格：
紫葡蘆薈春：75元
紫葡三韻紅：60元
紅柚紫葡凍飲：80元
三韻紅萱茶凍：加料價15元
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