我獨自升級展來台！台北沈浸式我獨自升級展在松菸，沈浸式關卡 全新周邊登場。

我獨自升級展台北站在松菸！沈浸式經典場景、互動闖關關卡鐵粉必衝，編輯鄭亦庭表示：松菸我獨自升級展預售票5/19開搶。

我獨自升級展台北站來了！全球爆紅《我獨自升級》首個沉浸式展覽來台，即將在6月25日於松菸推出我獨自升級展，不只還原經典場景，更規劃任務關卡、互動體驗，讓大家感受與成振宇一樣的升級體驗，台北我獨自升級展也推出首次公開的周邊商品，預售票5月19日開搶，鐵粉們準時搶票，來松菸逛我獨自升級展、買爆周邊。



▲我獨自升級展台北站！《我獨自升級》全球首場沉浸式展覽來台北松菸，沈浸式場景、互動關卡從6月25日開展。(圖片來源：網銀國際影視)





松菸我獨自升級展亮點

《我獨自升級》沉浸式展覽呈現原作經典場景，從突發地下城到魔獸戰場，讓大家沈浸在場景之中，隨著展區動線安排，還能真的進入傳送門另一邊的世界，本次台北松菸我獨自升級展也以「升級系統」為概念，特別設計的專屬任務、互動挑戰，親身體驗主角「成振宇」能力成長與突破極限的過程。



▲我獨自升級展台北站在松菸！還原突發地下城等經典場景，並推出多款首次公開周邊，鐵粉必衝。(圖片來源：網銀國際影視)





台北我獨自升級展預售票開搶

本次松菸我獨自升級展展場更推出多款首次公開商品，以及展覽限定周邊，從主角成振宇主題收藏到專屬設計紀念品，通通只在松菸展覽現場販售，鐵粉必收，此外，松菸「我獨自升級展」預售票即將在5月19日正式開賣，優惠價500元，快把握優惠期間搶票。

▲我獨自升級展台北站！《我獨自升級》全球首場沉浸式展覽來台北松菸，沈浸式場景、互動關卡從6月25日開展。(圖片來源：網銀國際影視)





台北《我獨自升級》展 展覽資訊 SOLO LEVELING EXHIBITION

展覽地點：松山文創園區 2F 多功能展演廳 （臺北市信義區光復南路133號）

展覽日期：2026年6月25日（四） - 2026年8月9日（日）

展覽時間： 11:00 – 20:00 （最後入場時間為19:30）





台北《我獨自升級》展 售票資訊

預售票販售時間：5月19日至6月24日

票價：預售票500元、預售雙人票890元、愛心票300元

預售購票網址：wve.kktix.cc



展期票販售時間：6月25日至8月9日

票價：網路票550元、網路雙人票990元、現場票600元、現場優待票（學生、軍警）550元、愛心票300元



注意事項：

展場相關規定以現場公告為主，若有未盡事宜，主辦單位得以隨時修正、補充之，並保有隨時修改及終止本活動之權利。

2026必逛台北展覽預售票也要搶

推薦閱讀：櫻桃小丸子特展來台！松菸櫻桃小丸子40週年特展亮點，預售票票價、開賣時間先收。



推薦閱讀：埃及木乃伊真跡來台！台北史博館埃及木乃伊特展 早鳥票開賣，木乃伊、彩繪棺木上百件文物。