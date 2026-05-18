宜蘭海鮮餐廳5間推薦！不務正業的咖啡廳、香魚專賣店，這家還能自己釣魚吃。

宜蘭海鮮餐廳必吃5選！從二漁咖啡、里海咖啡的現流漁獲定食，到牛鬥鱒魚、八甲魚場的親子體驗，還有漁光海的無敵海景，探訪隱藏版在地鮮味。

宜蘭海鮮餐廳必吃5選！包含將老宅與大溪漁港鮮魚完美結合的「二漁咖啡」，以及礁溪必吃、被譽為海鮮定食天花板的「里海咖啡」。若喜愛互動體驗，別錯過能親自釣魚現煮的「牛鬥鱒魚餐廳」與主打爆卵香魚的親子勝地「八甲休閒魚場」；想一邊用餐一邊享受大溪漁港直送美味與海景，則首推頭城的「漁光海」。無論是文青咖啡廳或活魚專賣店，這份宜蘭美食指南都能滿足您對鮮甜海味的所有想像！



▲宜蘭美食推薦「漁光海」在陽台欣賞宜蘭海岸線是人生一大享受（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」炭烤鱒魚外酥內嫩，是活魚料理推薦必點（攝影：蕭芷琳）

宜蘭冬山美食「二漁咖啡」老宅咖啡廳賣海鮮定食

在宜蘭冬山鄉的田野小徑深處，一間悄然嶄露頭角的特色老宅咖啡廳「二漁咖啡」吸引不少饕客前往探訪。這座擁有八十年歷史的古厝，融合文青風格與在地海味，打造出一處能放慢步調、品味鮮魚與咖啡香氣的獨特場域。店家每天從大溪漁港直送的限量海鮮，更讓在「山裡吃海魚」成為旅客津津樂道的特色亮點。



完整文章：宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。





宜蘭礁溪美食「里海咖啡」不務正業的咖啡廳

▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推（攝影：蕭芷琳）▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推（攝影：蕭芷琳）

當咖啡廳不只是賣咖啡，竟然連各種海鮮定時都有！宜蘭礁溪美食「里海咖啡」被稱作不務正業的咖啡廳不是沒有原因，隱身於田野之間，這家外表溫柔的木屋餐廳，實則是許多饕客心中的「礁溪海鮮定食天花板」。每日現流漁獲，轉化為一套套精緻飽足的日式定食，不只吸引在地居民，也成為外地旅人來訪宜蘭的美食重點站。



完整文章：宜蘭礁溪咖啡廳推薦！里海咖啡 菜單根本是海鮮餐廳，不務正業的咖啡廳就是他。



宜蘭三星美食「牛鬥鱒魚餐廳」自己釣魚超有趣

▲宜蘭礁溪的「里海咖啡」隱身於田野之間，這家外表溫柔的木屋餐廳（攝影：蕭芷琳）▲宜蘭礁溪美食「里海咖啡」是許多饕客心中的礁溪海鮮定食天花板（攝影：蕭芷琳）

提到宜蘭三星，多數人第一個想到的是三星蔥，但在台7丙線三星與大同交界處，隱藏著一間老饕口耳相傳的活魚餐廳「牛鬥鱒魚餐廳」。這裡不只主打活水養殖現撈現煮，還能親自體驗釣魚樂趣，成為不少家庭與團客到訪宜蘭三星必排美食行程。不同於一般餐廳以冷凍或市場魚貨為主，這邊全程活水飼養，魚肉細緻無土味，現場料理保留最原始的鮮甜，也讓「來宜蘭吃活魚」成為一種值得專程前往的理由。



完整文章：宜蘭海鮮餐廳推薦！牛鬥鱒魚餐廳 釣魚現煮超好玩，炭烤、紅燒鱒魚必吃。





宜蘭員山美食「八甲休閒魚場」香魚專賣店必吃

▲宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」主打活魚現撈現煮，成為三星美食推薦名單之一（攝影：蕭芷琳）▲台7丙線沿線隱藏版宜蘭活魚餐廳「牛鬥鱒魚餐廳」吸引不少遊客專程前往（攝影：蕭芷琳）

位於宜蘭縣員山鄉的「八甲休閒魚場」不只是間餐廳！結合養殖場園區參觀行程，更規劃兒童專屬的遊樂設施，同時還能買魚飼料餵錦鯉，絕對是宜蘭推薦的親子景點之一。無論是為了肥美的爆卵香魚，或是細緻的鱘龍魚料理，或是想要尋找假日親子景點，可都別錯過這間囉。



完整文章：宜蘭必吃香魚專賣店！八甲休閒魚場 椒鹽烤香魚超爆卵，園區免費參觀、宜蘭親子景點推薦。



宜蘭頭城美食「漁光海」海鮮配美景超推薦

▲宜蘭美食推薦「八甲休閒魚場」園區免費參觀、宜蘭親子景點推薦（攝影：蕭芷琳）▲宜蘭必吃香魚專賣店「八甲休閒魚場」椒鹽烤香魚超爆卵（攝影：蕭芷琳）

來到宜蘭頭城，除了知名的外澳沙灘與烏石港，隱身在大溪漁港附近的「漁光海」正成為不少背包客與老饕的私藏名單。這棟坐落於濱海路六段的純白系建築，不僅僅是一間民宿，更是一間擁有海景的海鮮餐廳；在這邊無論是「漁夫海鮮義大利麵」、「漁光海鮮定食」都能吃到飽滿海鮮的鮮甜，爽口滋味別錯過。



完整文章：宜蘭海鮮餐廳推薦！漁光海 是咖啡廳也是民宿，大溪漁港直送鮮味與無敵海景。



宜蘭更多美食懶人包推薦

▲宜蘭海鮮餐廳推薦「漁光海」是咖啡廳也是民宿（攝影：蕭芷琳）▲宜蘭海鮮餐廳推薦「漁光海」餐點能吃到飽滿海鮮的鮮甜（攝影：蕭芷琳）

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