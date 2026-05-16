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一秒入住霍爾城堡！全台7間森林系民宿推薦，絕美隱世秘境必收藏。

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2026-05-16 08:00文字：編輯 陳怡吟 圖片提供:輝哥哥、Jason‘s Life、西西歐力、魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行、規小孫
編輯 陳怡吟

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近年爆紅的森林系民宿，不只擁有媲美景點的夢幻美景，還能沈浸在被山林圍繞的療癒氛圍！精選7間特色住宿一次收藏。

近年旅遊型態逐漸改變，「住宿」不再只是休息的空間，更是放鬆身心的重要場域！除高級飯店外，許多隱身山林的特色民宿同樣讓人驚艷，無論是被森林環繞的童話建築，還是與自然共生的絕美秘境，這些旅宿的景色與體驗讓人一住難忘，週末不妨帶上行囊、走進山林之間，來場療癒身心的森呼吸之旅。

▲森林系民宿近年人氣爆棚，大片窗景的空間設計，無論待在室內或戶外都相當療癒放鬆。
▲森林系民宿近年人氣爆棚，大片窗景的空間設計，無論待在室內或戶外都相當放鬆。（部落客：西西歐力）
▲7間森林系民宿風格各異，從童話木屋到如霍爾城堡的奇幻旅宿，每一間都讓人想立刻入住。
▲7間森林系民宿風格各異，從童話木屋到如霍爾城堡的奇幻旅宿，每一間都讓人想立刻入住。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行、黑皮的旅遊筆記）

隱世絕美綠建築：苗栗樹也、新竹拾月山房、南投八番私人住宅

若特別重視住宿品質與空間細節，這三間將建築美學、自然完美融合的頂級民宿值得一訪。苗栗的「樹也」依山而建，讓原生樟樹自然圍繞建築，全區僅有 4 間客房且每房專屬溫泉浴池，完美詮釋與自然共生的永續旅宿理念；位於新竹峨眉的「拾月山房」，以極簡清水模矗立於林間，大面積玻璃窗將戶外光影引入室內，坐在房內便能靜心感受山居生活的愜意；隱身南投日月潭周邊的「八番私人住宅」，同樣運用清水模，並與原木相互結合，形構出與世隔絕的靜謐氛圍。

樹也

地址：台灣苗栗縣三義鄉龍騰村
電話：037-881712
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拾月山房

地址：台灣新竹縣峨眉鄉湖光村7鄰14寮21號
電話：0979-365678
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八番私人住宅

地址：台灣南投縣魚池鄉水社村中山路270巷8號
電話：049-2856737
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▲三間民宿分別以清水模、原木與大片玻璃窗打造靜謐空間，旅客一入住便能感受被山林環繞的療癒氛圍。
▲三間民宿分別以清水模、原木與大片玻璃窗打造靜謐空間，旅客一入住便能感受被山林環繞的療癒氛圍。（部落客：輝哥哥、Jason‘s Life、西西歐力）

浪漫童話鄉村風：苗栗橄欖樹咖啡民宿、花蓮梯田山民宿

喜愛溫馨鄉村風、滿滿植栽，這兩間充滿異國情調的民宿，或許能滿足旅人們的童話想像！苗栗南庄的「橄欖樹咖啡民宿」，彷彿座落南法鄉村，溫馨木造建築與復古雜貨交織，各個角落滿佈多肉植物與花草，偶爾還能巧遇可愛店貓；而花蓮的「梯田山民宿」則隱身於海拔300公尺的森林中，宛如與世隔絕的溫馨小木屋，曾獲選全球10大絕美房源，推開門就能俯瞰花東縱谷的絕美夜景，絕對是一場如夢似幻的體驗。

橄欖樹咖啡民宿

地址：台灣苗栗縣南庄鄉蓬萊村
電話：0919-822379
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梯田山民宿

地址：台灣花蓮縣壽豐鄉豐山村山邊路二段83巷12號
電話：0910-844018
更多介紹可見「規小孫」文章：[花蓮] 一直有個念頭：我要為了『梯田山』來花蓮一趟！沒錯，不是因為來花蓮才要住它；而是因為它，所以來花蓮。

▲走進「橄欖樹咖啡民宿」，宛若走入森林裡的歐洲鄉村小屋，隨處可見花草、多肉與溫馨木質空間，療癒感滿滿。
▲入住「橄欖樹咖啡民宿」，隨處可見花草、多肉與溫馨木質空間，宛若走入森林裡的歐洲鄉村小屋。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）
▲花蓮的「梯田山民宿」隱身海拔300公尺的森林之中，木屋建築搭配滿滿綠意，如世外桃源般夢幻，夜晚還能俯瞰花東縱谷的浪漫夜景。
▲花蓮的「梯田山民宿」曾獲選全球10大絕美房源，除滿滿綠意外，夜晚更可遠眺花東縱谷燈火。（部落客：規小孫）

夢幻人氣打卡點：南投九樹森林、十六崁宜蘭民宿

想拍出令人稱羨的美照，這2間在IG上引起高度討論的特色住宿絕不能錯過。南投的「九樹森林」以奇幻樹屋聞名，直立式的煙囪房型仿若走入霍爾的斑駁城堡，躺在床上還能直接仰望星空，每個角落都讓人驚艷；而宜蘭的「十六崁宜蘭民宿」則擁有一座被落羽松環繞的私人湖泊，秋冬時節的景色猶如畫作，不僅適合好友包棟度假，還能在湖面上體驗划船，獨享整座水岸森林的浪漫氛圍。

九樹森林

地址：台灣南投縣魚池鄉共和村中興巷6-28號
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十六崁宜蘭民宿

地址：台灣宜蘭縣員山鄉尚德村大鬮路45-11號
電話：0920-818118
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▲「九樹森林」以宛若霍爾移動城堡的高塔房型爆紅，工業風建築隱身山林之間，躺在床上便能仰望星空，奇幻又浪漫。
▲「九樹森林」以宛若霍爾移動城堡的高塔房型爆紅，工業風建築隱身山林之間，奇幻景色相當吸睛。（部落客：黑皮的旅遊筆記）
▲宜蘭的「十六崁宜蘭民宿」擁有被落羽松環繞的夢幻湖泊，秋冬轉紅時風景如畫，還能體驗划船樂趣，相當適合揪朋友們包棟入住。（部落客：莎笠，小日子）
▲宜蘭的「十六崁宜蘭民宿」擁有被落羽松環繞的夢幻湖泊，秋冬轉紅時風景如畫，還能體驗划船樂趣，相當適合揪朋友們包棟入住。（部落客：莎笠，小日子）

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049-2856756
南投縣魚池鄉中山路270巷8號
4.8

南庄橄欖樹咖啡民宿(苗栗縣民宿203號)

0919-825825
苗栗縣南庄鄉蓬萊村9鄰42份7-6號
4.5

梯田山民宿(花蓮縣民宿809號)

0910-156-103
花蓮縣壽豐鄉豐山村山邊二段83巷12號
4.6

九樹森林（霍爾城堡）

南投縣魚池鄉中興巷6-18號
4

十六崁民宿 (民宿1560號) Sixteen kan Bed and breakfast

03-9231816
宜蘭縣員山鄉大鬮路45-11號
4.9