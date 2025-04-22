在地經營十多年的 橄欖樹咖啡民宿 ，與明太子幾乎是同期誕生，13年過去，狀態依舊。總嚷著想來入住幾晚，趁著明太子放長假，趕緊做安排，就怕錯過這個機會，就得再等上一陣子，同時順道走一趟山上村品嚐美食。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

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橄欖樹咖啡民宿 童話般的夢幻小屋

橄欖樹咖啡民宿備有免費停車場，空間寬敞，可以停下不少車輛。

有貓咪駐店的橄欖樹咖啡民宿，吸引許多愛貓人士及親子家庭造訪，貓咪們不太怕生呢！雖然有店貓，但民宿這邊是禁止攜帶寵物入住的哦（導盲犬除外），請飼主們特別留意這點~

從南庄老街循著山路來到橄欖樹咖啡民宿，彷彿一秒走進童話故事小屋，真美，真浪漫~

被許多高大樹木包圍著，婉如身處一座小森林裡，用力的深~呼~吸！每一眼盡是浪漫氛圍，每一口都是自然芬芳。

無住宿，也可預約咖啡廳用餐。

木屋裡擺滿了各式各樣的禮品及裝飾品，許多都跟貓咪主題有關。適逢朋友生日，她也養了貓咪，便順手挑選了禮品做為生日禮。

不難發現這兒的一草一木，一景一物，皆出自於店家的用心打理。無論哪個角度、什麼位置，都有自己的故事，幸好現在是數位時代，手機拍照沒有負擔，否則不知道得花多少錢、用掉多少底片，才能將這兒完整紀錄下來。

主咖啡屋連接紫屋，雖色調不一，卻也不違和，反而營造出更多浪漫的小細節。

橄欖樹咖啡民宿有四隻店貓，蛋蛋跟饅頭的花色很接近，實在是不太容易辨認，反而3歲的球球，一身黑嚕嚕的毛色非常醒目。無論哪一隻貓咪，都不太怕生，有時還會依偎在明太子身邊，彷彿知道他也是孩子，想一起玩耍吧！

山上空氣新鮮，不冷也不熱，相當舒適，都市住久了，總特別喜歡待在這樣的環境。橄欖樹咖啡民宿佔地廣大，隨時都能走出房間，姿意地擁抱氛多精。

橄欖樹咖啡民宿有滿滿的童趣風，別說大人喜歡，帶孩子來也會受到歡迎。

明太子是獨子，平常沒有兄弟姐妹陪伴，溫柔又有愛心的他很喜歡小動物。入住的這二天，總見他一閒下來便積極尋找貓咪蹤影，相處融洽。

當天色漸暗，點亮了燈，浪漫等級破表，感覺求婚會成功耶！

入夜後，四周變得更靜謐，只剩下我們的腳步聲與貓咪聲。曾經一度在10點左右，聽到貓咪聲出現在我們的門邊，明太子說，似乎在呼叫他出去陪玩，真把我們逗的~

入夜後的燈光，把民宿裡外點綴的唯美浪漫，晚上在園區裡散步，光線是足夠的，好涼爽啊！

不少人來到橄欖樹咖啡民宿做拍攝取景，我們自然也要跟上~

用餐時，貓咪又出現了~看來牠真的很想找明太子玩耍。

橄欖樹咖啡民宿 山中地中海房型

橄欖樹咖啡民宿提供山中地中海與木屋小館二大房型，皆有雙人及四人房，風格各有不同，樓層及位置也不一樣，請考量自己的需求進行預訂。

這回我們入住的是「蹄石境四人房」，沿著藍色的旋轉階梯向上，位置在山中地中海的二樓。門口有一台冷熱飲水機，還算挺方便的，不過因為沒有電梯，若有長輩及幼兒同行，建議還是選擇一樓的房型。

蹄石境四人房配置一張雙人床及一張單人床，空間不小，很適合我們一家三口入住。選擇這個房型除了窗外的景觀，也是因為有個加高的空間，在視覺上感覺更開闊。

只有一個孩子的情況下，經常需要在雙人加床及四人房之間做選擇，最後往往比較傾向二張雙人床，這間是四人房，卻只住三人，感覺超寬敞。

民宿備有毛巾、快煮壼及一次性備品(2025年起不再提供一次性盥洗用具)，還有一把電蚊拍。

房間裡什麼都好，唯一較缺的是插座數不太夠，充電位置如果調整一下會更好。

房型配備小陽台，天氣好的時候不妨在那裡吃吃點心，賞賞風景。

橄欖樹咖啡民宿 咖啡廳菜單

橄欖樹咖啡民宿 小有特色的午晚餐

附贈的早餐組合很特別，除了普遍常見的水果、吐司、雞塊，竟然有豆干及地瓜！每一樣食材都有屬於自己的營養功效，別小看這份量，飽的剛剛好。

自費的晚餐需在入住時事先向櫃台預約好餐點及時間，無法現場點餐哦！民宿提供8-9道套餐供選擇，我們點了麻油猴頭杏鮑菇、香煎鯖魚二樣主食，套餐皆附飲料、例湯及營養豐富的配菜。幸好三人只點二道，另外加一份雞柳條，否則這超大份量還真可能有剩餘。

充斥著咖啡香及新鮮空氣的橄欖樹咖啡民宿，不僅讓人感到放鬆，也覺得相當浪漫，彷彿身處小森林裡的童話故事屋，螢火蟲季甚至能看見發光的精靈們在跳舞。白天夜晚景色相同，氛圍各異，和家人、和朋友都適合一起來度假，感受美好的假期。

店家資訊

週一至週五、週日 1000AM – 1900PM

週六 1000AM – 2000PM

✔️ 僅收現金或轉帳匯款

✔️ 書報雜誌、桌遊可外借

✔️ 可代叫計程車

❌ 禁攜寵物（導盲犬除外）

0919-822379

苗栗縣南庄鄉42份7-6號

※ 備免費停車場（有自費充電椿，特斯拉請自備轉接頭）