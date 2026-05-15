吉伊卡哇展台北站在華山！必拍拉麵、監獄場景，以及全新台灣夜市主題吉伊卡哇，編輯鄭亦庭表示：魯肉飯吉伊卡哇、討伐棒套票必收。

吉伊卡哇展來台北！先前風靡香港的CHIIKAWA DAYS確定來台，CHIIKAWA DAYS台北特展即將在7/4至9/27於華山文創園區開展，本次台北站規模比照香港特展，引進多項沉浸式互動裝置、巨型吉伊卡哇雕塑氣偶、超過百個立體公仔，還有全新「台灣夜市」主題展區及限定周邊，吉伊卡哇展覽採售票、預約入場制，預售票將於5月23日中午12點開賣，討伐棒套票、購票特典，以及預約入場方式一次帶你看。



▲滷肉飯吉伊卡哇！華山CHIIKAWA DAYS 台北特展，討伐棒套票、入場特典搶先看。





吉伊卡哇台北特展百座立體公仔來台

吉伊卡哇台北特展設計以「衣、食、住、行」四大主題為核心，重現經典網咖、拉麵店及監獄場景，現場更集結超過百座立體公仔與巨大的雕塑氣偶，讓粉絲穿越到吉伊卡哇的置世界中，此外展區中也隱藏了多個互動裝置，只要購買特典套票，就能拿專屬討伐棒觸發聲光效果，讓你吉伊卡哇、小八貓和兔兔一起冒險、討伐。



▲CHIIKAWA DAYS 台北特展將在7/4至9/27於華山開展，台灣夜市主題、超過百個立體公仔必看。





吉伊卡哇台灣夜市主題娃娃必買

除了吉伊卡哇名場面場景必拍外，吉伊卡哇台北特展更推出全新「台灣夜市」系列，將在展覽中打造專屬展區，以及限定周邊，可以看到吉伊卡哇、小八貓與兔兔化身為滷肉飯、地瓜球及珍珠奶茶等台灣在地美食，超可愛魯肉飯吉伊卡哇、地瓜球小吧、珍奶兔兔，鐵粉都要收藏。



▲吉伊卡哇台北特展必買！全新台灣夜市主題娃娃必買，滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八、珍奶兔兔超可愛。





吉伊卡哇台北特展預售票、預約入場

CHIIKAWA DAYS 台北特展採全售票，而且需要先線上預約入場，限量「特典套票」將於5月23日中午12點搶先開放預售，內含單人票乙張及討伐棒紀念禮盒乙組，如果沒搶到特典套票，一般全票則於6月6日中午12點開放購買與預約入場，也能獲得角色名牌吊飾入場禮，吉伊卡哇粉記得準時搶票。



▲吉伊卡哇台北特展預售票！特典套票附有討伐棒、角色名牌吊飾，鐵粉必收。





CHIIKAWA DAYS 台北特展 展覽資訊

活動日期：2026.7.4(六) - 9.27(日)

活動地點：華山1914文創園區 東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）

票價：

特典套票1580元 / 全票490元 / 優待票470元 / 愛心票45元

營業時間：

7/4(六)〜7/31(五) 每日10:00-19:00（18:20最後入場）首月提早一小時開放

8/1(六)〜9/27(六) 每日11:00-19:00（18:20最後入場）





CHIIKAWA DAYS 台北特展 特典套票資訊

票價：1580元

開賣時間：5/23(六) 12:00搶先預售

套票內含單人全票一張及「討伐棒紀念禮盒一款」；紀念禮盒內容包括「RFID發光討伐棒一款」(3款隨機)、「角色名牌吊飾全9款套裝」(睡衣派對款為特典套票限定)





CHIIKAWA DAYS 台北特展 一般全票資訊

票價：全票490元

開賣時間：6/6(六) 12:00正式啟售

附贈入場禮「角色名牌吊飾一款」(8款隨機，不包含睡衣派對款)

※一般門票無RFID討伐棒，無法於展廳中觸發互動體驗

※紀念禮盒/入場禮將於當日入場驗票後，在會場內兌換

限購規定：7/4號前特典套票每人限購4張、全票每人限購4張。

預約入場：線上購票之後，憑預約序號於官方預約系統登記場次；當日出示實體票券及手機預約畫面入場。





CHIIKAWA DAYS 台北特展 當日券現場售票資訊

票價：全票 NTD490 / 優待票 NTD470 / 愛心票 NTD245

開賣時間：7月7日(二) ～7月31日(五) 09:30～18:00

8月1日(六) ～9月27日(日) 10:30～18:00

（※7/4～7/6 首三日不開放當日券）

2026必逛台北展覽預售票也要搶

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