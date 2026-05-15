林聰明Ｘ美秀集團5大應援！團員私房餐大公開，只送不賣酷卡、零食要收。

嘉義林聰明沙鍋魚頭聯手美秀集團，推演唱會限定套餐、魚鬆爆米花與回嘉地圖，快來朝聖最聰明的賽博台味。編輯 鄭雅之表示：看演唱會之前，決定先去吃林聰明朝聖！

嘉義最強排隊美食林聰明沙鍋魚頭這次玩大了，特別選在美秀集團回嘉舉辦十週年演唱會前夕，雙方強強聯手展開最聰明的跨界合作。這場企劃的核心在於將傳承三代的沙鍋魚頭老靈魂，與同樣出身嘉義的賽博台客樂團深度結合，讓在地文化與流行音樂碰撞出電光火石的火花。自5月15日起，不論是在中正總店還是新品牌聰明鍋，都能感受到熱血的應援氛圍。透過這次聯名不但能用味覺支持在地優秀藝人，更希望能吸引全台粉絲一起回到嘉義，親自體驗這場充滿在地情感與視覺震撼的台式感官盛宴。

▲聰明鍋店外設置美秀集團團員人形看板，吸引無數粉前來朝聖，讓嘉義大雅路也充滿濃濃的應援氣氛。 ▲由狗柏與冠佑指定的狗冠想嘉套餐，經典沙鍋菜配上火雞肉飯與靈魂太陽蛋是饕客必吃的聰明滋味。





解鎖美秀集團團員私房清單必吃特餐

為了讓粉絲吃到最道地的聰明滋味，這次聯名套餐全由美秀集團團員親自規劃。在中正總店限定推出的組合中，狗柏與冠佑大方分享了記憶中最想念的吃法，除了招牌沙鍋菜與火雞肉飯，更特別加入隱藏版靈魂太陽蛋，搭配涼菜茄子超級開胃。而鍾錡與婷文則推薦清爽的組合，沙鍋魚肉搭配清脆的青苦瓜，讓夏日用餐也能充滿在地層次感。另外在新推出的聰明鍋中，則有深受年輕人喜愛的沙鍋魚薯薯鍋搭配火雞肉飯，最後再來一支春一支小冰棒作為完美結尾，讓大家吃飽好大力應援。

▲鼓手鍾錡與貝斯手婷文最愛的錡文抵嘉套餐，人氣沙鍋魚肉搭配清爽青苦瓜展現夏日限定的在地層次感。





超狂打卡點與數位隱藏彩蛋

除了填飽肚子之外，這次聯名更精心設計了視覺與聽覺的沉浸式體驗。中正總店外牆掛上巨型看板，幽默大玩吃了林聰明考試美問題的諧音梗，成為二通老街最新打卡地標。而聰明鍋店內則有團員人形立牌可以合照，餐桌上也有專屬小驚喜。最有趣的莫過於數位互動，掃描店內條碼就能聽到美秀集團親口錄製的台語報菜名，道地口音讓人彷彿身歷其境。現場點購聯名特餐還能領取限量魚鬆爆米花與應援酷卡，甚至還有團員激推的私房回嘉地圖可以拿，絕對是這場嘉義小旅行中最有價值的收藏。

▲林聰明沙鍋魚頭跨界聯名美秀集團推出限量周邊，時尚黑底搭配粉色字體呈現最帥氣的賽博台味風格。

美秀集團 ✕ 林聰明沙鍋魚頭、聰明鍋 聯名活動

活動日期： 2024年5月15日起至贈品送完為止

活動贈品： 點購美秀聯名特餐贈「聰明魚鬆爆米花」1份、「限定應援酷卡」1張

粉絲福利： 門市限量發放「美秀集團自製回嘉地圖」、掃碼體驗「團員台語報菜名」打卡熱點： 中正總店「大型應援看板」、聰明鍋「團員人形立牌」





林聰明沙鍋魚頭（中正總店） 店家資訊

地址：嘉義市東區中正路361號

營業時間：12:00～21:00（週二公休）





聰明鍋 Smart Hot Pot 店家資訊

地址：嘉義市東區大雅路一段730號之1

營業時間：11:30～13:30、16:30～20:30（週一、二公休）





強強聯名話題要跟上！

推薦閱讀：小七開賣鴨肉捲餅！7-11聯名台北美福，潮粵坊鴨肉捲餅 現蒸叉燒包領軍7大新品。

推薦閱讀：LuLu豬早餐店衝麥味登！蛋餅盒 奶茶杯都變成LuLu豬，5款周邊要收。

推薦閱讀：咖波壽司郎聯名爆萌！炸蝦咖波領軍18款周邊要搶，買飲料再送咖波壽司杯。





美秀集團 ✕ 林聰明沙鍋魚頭聯名更多照片

▲個人鍋物品牌聰明鍋推出熱血聯名特餐，沙鍋魚薯薯鍋香氣四溢，豐富食材讓每位食客都能感受到滿滿應援動力。 ▲設計感十足的限量聰明魚鬆爆米花，外盒融入演唱會主視覺，是只有點購聯名套餐才能獲得的應援贈品。

▲極具收藏價值的限定應援酷卡共有兩款隨機供應，美秀集團專屬拍攝的小物讓粉絲在用餐之餘也能珍藏。

▲嘉義超人氣樂團美秀集團驚喜現身林聰明沙鍋魚頭，團員手持美秀特餐看板邀請粉絲一起回嘉吃好料。