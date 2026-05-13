大直展覽免費逛！免門票NOKE忠泰樂生活 自由的房間，全館5層樓展區一次看。

大直免費展覽整館一次逛！NOKE忠泰樂生活春日藝術企劃《自由的房間》，編輯鄭亦庭表示：5層樓都有藝術作品展出。

大直NOKE忠泰樂生活整館變成展場空間！NOKE 忠泰樂生活手「伊日藝術計劃 YIRI ARTS」推出春日藝術企劃《自由的房間》，本次展覽以 NOKE 忠泰樂生活全館作為展場，展覽範圍橫跨1 樓至5樓，讓大眾在逛街的同時也能近距離接觸藝術，其中3樓展區《她們的房間》更一次集結15 位女性藝術家的創作，展覽即日起至~6/1登場，台北大直免費展覽就在NOKE忠泰樂生活，來逛街也順路逛全館5層樓展出作品。



▲大直NOKE 忠泰樂生活攜手伊日藝術計劃，推出春日藝術企劃《自由的房間》將商場打造為展場。(攝影：鄭亦庭)

▲NOKE忠泰樂生活春日藝術企劃《自由的房間》，即日起至~6/1登場，1樓到5樓都有藝術作品展示。(攝影：鄭亦庭)





大直NOKE忠泰樂生活春日藝術企劃《自由的房間》

NOKE 忠泰樂生活春日藝術企劃《自由的房間》援引 Gaston Bachelard《空間詩學》中關於「空間」與「棲居」的根象，聚焦於空間感知、日常記憶與內在想像之間的關係。本次展覽讓藝術品進駐商場1~5樓，在西北大門入口處便有巨大LED錄像作品，播放藝術家時永駿的《翻牆訓練》，以蒐集復古物件為起點，透過裝置搭建、攝影與繪畫的複合轉化，解構不同時代的文化符號，並重組那些被遺忘的生活片段。



▲大直NOKE忠泰樂生活《自由的房間》聚焦於空間感知、日常記憶與內在想像之間的關係。(攝影：鄭亦庭)





3樓UNCANNY展區《她們的房間》

位於3樓UNCANNY展區《她們的房間》，是由伊日生活 YIRI LIVING 與伊日藝術計劃首度合作推出的「藝術 × 氣味」主題展，展覽集結來自台灣、日本、法國及比利時等地的15位女性藝術家，透過兩座大型木構展間營造私密的感知空間，現場展出近百件平面繪畫、立體雕塑與陶作等作品，呈現女性在創作與自由間的各種狀態，並結合展場香氛設計，讓觀眾一邊感受香氛，一邊觀賞藝術作品。



▲3樓UNCANNY展區《她們的房間》集結15位女性藝術家，展出近百件平面繪畫、立體雕塑與陶作等作品。(攝影：鄭亦庭)





展區涵蓋NOKE忠泰樂生活1~5樓

NOKE忠泰樂生活2樓展出馬蒂亞斯．加爾夫利用廢棄雨傘、手提箱重組成獼猴與樹蛙，反思都市中人與自然的共存議題，4樓外側走到花架區則有蔡音璟的《山麻雀之歌》，結合鄒族神話與曾文水庫淤泥製成的鳥巢聲景，在商場走道中營造山林氛圍，5樓「明學」展出日本藝術家福本步創立的「福宛隨陶器」，7件陶藝品承載多重平行視角，將其視為異世界的紀念品，賦予器物曖昧而遊戲性的功能，讓大家在逛NOKE 忠泰樂生活，一邊觀賞藝術作品。



▲NOKE忠泰樂生活2樓花架區有利用廢棄物重組成昆蟲、小狗、樹蛙與虎斑貓等。(攝影：鄭亦庭)



▲5樓「明學」展出日本藝術家福本步創立的「福宛隨陶器」，NOKE忠泰樂生活各樓層都有藝術品展出。





一日茶道期間限定店

除了展覽藝術家作品，這次以茶為本的台灣保養品牌「一目茶道 TEAORY」也快閃3樓UNCANNY旁，以「像醒茶一樣讓身心醒來」為核心概念，集結超過60款品牌人氣商品，從香皂、香水、茶葉，滿額還送園遊扇、帆布托特袋，大家逛完3樓UNCANNY展區《她們的房間》後，記得來一旁的一目茶道快閃店。



▲一日茶道期間限定快閃店！集結香皂、香水、茶葉等超過60款品牌人氣商品。



▲一日茶道快閃店滿額送！消費滿額就送你園遊扇、帆布托特袋，位於3樓UNCANNY展區《她們的房間》旁。





NOKE忠泰樂生活春日藝術企劃《自由的房間》

一日茶道 POP-UP期間限定店

展覽時間：即日起至6/1展覽地點：NOKE忠泰樂生活1~5樓

快閃期間：5/12~6/1

藝術展出：台灣藝術家 耿傑生

地點：NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNYKIOSK





一日茶道 POP-UP期間限定店 活動滿額贈

單筆滿 1,800元，贈「藝術家蓮輪友子，園遊扇」一支

單筆滿 2,800元，贈「一日茶道，帆布托特袋」一個

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更多 NOKE忠泰樂生活春日藝術企劃《自由的房間》 照片：

▲大直NOKE 忠泰樂生活攜手伊日藝術計劃，推出春日藝術企劃《自由的房間》將商場打造為展場。(攝影：鄭亦庭)



▲大直NOKE 忠泰樂生活攜手伊日藝術計劃，推出春日藝術企劃《自由的房間》將商場打造為展場。

