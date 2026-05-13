不二家Peko聯手大武山牧場！粉嫩草莓牛奶布丁5月13日開賣，限量療癒系周邊必收藏。

當五星級 AA 級鮮蛋遇上日本經典 IP，這場跨國聯名不只是商機，更是生活美學的實踐。資深編輯李維唐指出：「高品質食材與情緒價值的高度結合，正是現代甜點市場在飽和競爭中脫穎而出的關鍵，大武山牧場成功將平凡布丁轉化為具有收藏價值的藝術品。」

當忙碌的都市節奏成為日常，現代人開始在細微的縫隙中尋覓屬於自己的小確幸。一份質地細緻、甜度適中的甜點，往往能成為療癒心靈的最佳解藥。鮮蛋專家大武山牧場在2026年夏季來臨之際，驚喜宣布與日本長青人氣角色不二家Peko展開夢幻聯動。雙方以日常小確幸結合復刻經典為核心靈感，將跨越半世紀的甜點記憶注入現代生活，打造出一場味覺與視覺的粉嫩饗宴。

▲大武山牧場與不二家 Peko 夢幻聯動，推出濃厚雞蛋布丁與全新草莓牛奶布丁，喚醒舌尖的回憶。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理



經典Peko跨時空聯名，大武山牧場AA級鮮蛋打造國民甜點

自1950年誕生以來，日本不二家的Peko以標誌性的雙馬尾、俏皮的吐舌笑容以及經典蝴蝶結形象，成為全球無數孩童與成人的共同甜美記憶。從洋菓子店門口的公仔到Milky牛奶糖包裝，Peko代表的是一種純粹且安心的幸福感。而大武山牧場作為台灣知名的五星級牧場，始終以生產AA級鮮蛋為榮，從智慧化飼養到讓雞隻聆聽莫札特音樂，展現對品質的絕對堅持。本次聯動將兩者的精神合而為一，透過布丁這款最具代表性的國民甜點，重新詮釋經典風味，讓高品質的食材與療癒的IP形象走進大眾日常。

▲整體包裝以雞蛋布丁橘黃色調結合草莓粉色，鮮明傳遞產品的風味層次感。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理

選用大湖草莓與瑞穗鮮乳，草莓牛奶布丁酸甜入心

本次聯名的靈魂角色莫過於全新口味草莓牛奶布丁。大武山牧場延續過往濃厚雞蛋布丁的職人精神，堅持100%牧場直送AA級鮮蛋，並透過傳統蒸煮工法確保布丁體綿密滑順。在風味研發上，品牌嚴選台灣在地的大湖草莓，搭配濃郁的瑞穗鮮乳，將酸甜的果香與溫潤的奶感完美交織。入口瞬間，濃郁蛋香先在舌尖綻放，隨之而來的是草莓的清爽氣息，尾韻則留下淡雅奶香。這種層次鮮明的風味配置，不僅還原了草莓牛奶的熟悉記憶，更讓每一次入口都像是一場與童年的溫柔邂逅。

▲嚴選在地大湖草莓與瑞穗鮮乳，將果香與奶感完美融入蛋香，入口即是酸甜幸福感。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理



視覺設計融合日系美學，不二家限量周邊點亮生活美感

除了令人垂涎的布丁，本次企劃在視覺傳達上也下足功夫。包裝設計巧妙融合布丁的橘黃色系與草莓的粉嫩色系，並提取不二家經典的小花元素與大武山牧場的雞蛋圖素，營造出既復刻又充滿現代感的風格。更引人注目的是一系列限量周邊產品，包含採用輕薄耐用紙感材質製作的聯名杜邦保冷袋，以大膽的撞色背帶展現時髦個性。此外，還有以蛋形蕾絲花邊設計的聯名點心盤，以及能看見Peko與Poko可愛面孔的布丁造型杯墊組。這些設計不僅提升了品嚐甜點時的儀式感，更將Peko的童趣風格轉化為具備質感的居家藝術品。

▲大武山牧場將經典 Peko 角色結合視覺風味語言，重新定義現代人的日常甜點。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理

5月13日官網獨家預購，多通路同步上市掀起搶購熱潮

這場屬於甜點與童心的夢幻聯動，已正式定於5月13日在大武山牧場官網搶先開放預購。布丁組合提供6入360元與12入680元的彈性選擇，並採黑貓冷藏配送，確保每位消費者收到的布丁皆處於最佳賞味狀態。除了官網外，後續也將在蝦皮商城、Pinkoi及LINE禮物等電商平台陸續上架。無論是想要獨自享受一段午茶時光，或是尋找一份充滿驚喜的伴手禮，大武山牧場與不二家Peko的聯名系列，無疑將成為2026年甜點市場上最受矚目的話題焦點。

▲大武山牧場聯名系列顛覆大眾對 Peko 的既有印象，以時髦可愛的質感設計搶攻粉絲心。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理







大武山牧場 x 日本不二家 Peko「夢幻聯動」企劃

活動時間：2026年5月13日起於官網開放預購，5月28日依序出貨

活動內容：