海賊迷衝淡水！巨型二檔魯夫、喬巴現身淡水，11個打卡點夜間光雕秀更帥。

淡水要擠爆了！航海王草帽一行人登陸金色水岸，巨型千陽號、魯夫陪你冒險，還有超多優惠等你拿。編輯 鄭雅之表示：超巨萌喬巴、霸氣外露魯夫超欠拍！

淡水要被海賊迷擠爆了！新北為了慶祝淡江大橋正式通車，特別請到全球超強動漫IP「航海王」坐鎮，將於5月16日起推出「2026淡江航海趣」。目前金色水岸現場已經進入加緊趕工的階段，已經可以看到巨型二檔魯夫、千陽號、喬巴與電話蟲等經典角色陸續現身，讓走過、路過的海賊迷直呼可愛。這場海賊迷盛會不僅有震撼的聲光秀，更把金色水岸變成了熱血的冒險基地，邀請大家一起來航向偉大的「淡海新航線」。



▲千陽號主燈在淡水夜色下開啟聲光秀，遠方的淡江大橋燈光與航海王船隻交織成絕美的夜間風景。(攝影：鄭雅之)

▲全台首見6.5公尺二檔魯夫氣偶霸氣現身淡水，超擬真的戰鬥姿勢成為航海王迷必拍的打卡景點。(攝影：鄭雅之)





巨型千陽號、二檔魯夫震撼燈光秀

這次活動最讓粉絲瘋狂的，莫過於視覺震撼力強大的巨型打卡裝置藝術。現場打造全台首座高達12公尺、且可以讓海賊迷登上甲板的「千陽號」。當夜幕降臨，搭配專屬聲光秀演出的千陽號，背景搭配絕美的淡江大橋美度再升級。另外還有日本特別授權、全台首見的6.5公尺「二檔魯夫」氣偶，以霸氣十足的姿態現身會場。超震撼的航海王打卡點，讓海賊迷拍到停不下來，親身感受最強大的戰鬥姿態。



▲千陽號主燈不僅體型震撼，更是全台首座可以登上甲板體驗的航海王裝置，讓人彷彿置身動漫世界。(攝影：鄭雅之)





海賊迷必拍9大巨型打卡點

除了霸氣的裝置，現場還規劃了整排超級吸睛的巨型氣偶。大家可以在金色水岸找到戴著草帽的電話蟲、羅賓的花花果實，還有背著包包賣萌的喬巴等經典角色。最特別的是娜美的「宙斯」也驚喜現身，釋放出的雲朵閃電燈光效果，讓整片河岸充滿魔幻的氣息。這些精緻的藝術裝置散落在會場各處，非常適合全家大小一起來散步。建議大家先準備好相機記憶體，一邊吹著海風一邊收集這些夢幻的打卡景點。



▲背著藍色包包賣萌的喬巴巨型氣偶坐鎮金色水岸，可愛度爆表的航海王角色裝置讓大人小孩都瘋狂。(攝影：鄭雅之)





AR尋寶任務與限量好禮

為了增加旅遊的趣味性，這次活動特別設計了電子尋寶任務。大家只要帶著手機，跟著活動地圖尋找隱藏在現場的專屬連結標碼，就能透過ＡＲ互動收集6款圖章。集滿後不僅可以兌換限量版的航海王特製圓扇，憑著手機上的集章畫面，去逛淡水或八里商圈還能享有最低9折起的優惠。這種結合科技與實體獎勵的玩法，讓大家在探索淡江大橋周邊美景時，還能享受更多額外驚喜，絕對是情侶約會或親子出遊的首選。



▲娜美身邊的雷雲宙斯在淡水河畔釋放閃電燈光效果。(攝影：鄭雅之)

▲二檔魯夫氣偶在藍天綠地背景下更顯震撼，是2026淡江航海趣的靈魂核心。(攝影：鄭雅之)





領取新北幣吃遍老街區

逛完展覽後別忘了去吃好料，活動開幕當天下午1點開始，現場會發放限量的新北幣優惠券。大家只要先下載「我的新北市ＡＰＰ」完成任務，就能領到100元的新北幣合作店家優惠券。這些好康可以在淡水及八里商圈超過90個合作店家使用。加上許多配合活動的旅宿也提供最低8折起的住房優惠，大家可以直接規劃兩天一夜的輕旅行，用最划算的方式體驗航海王的冒險生活，讓這個夏天充滿熱血的回憶。



▲戴著草帽的粉紅電話蟲氣偶超級吸睛，巨大的粉紅造型在淡水河畔顯得既可愛又具有強烈視覺感。(攝影：鄭雅之)

▲2026淡江航海趣活動入口處緊鄰淡水金色水岸，航海王活動背後可見巨型魯夫氣偶正在加緊趕工中。(攝影：鄭雅之)

2026淡江航海趣 活動資訊

活動日期： 2026年5月16日（六）至7月12日（日）

首日焦點： 5/16 18：30 啟動記者會與千陽號聲光秀





2026淡江航海趣 活動好康

5/16限定： 下午1點起發放限量100元新北幣（需下載我的新北市APP）。

AR集章禮： 集滿6枚圖章兌換「航海王特製圓扇」乙把（每日限量）。

商圈折扣： 憑集章畫面享淡水、八里商圈合作店家最低9折。

住宿優惠： 活動期間合作旅宿住房最低8折起。





新北夏日限定打卡景點免費拍！

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