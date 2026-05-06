三重人專屬後花園！3公頃花海免費拍到五月底，搭捷運衝新北大都會公園。

搭捷運到三重就能看！新北大都會公園3公頃花海盛開，快來幸福水漾園區找超萌黃頭扇尾鶯拍美照。編輯 鄭雅之表示：會開到五月底等晴天就出發！

想看壯闊花海真的不用跑遠，只要搭捷運到三重的熱門地標新北大都會公園，下車走幾步路就能直接開啟賞花模式。這次在三重的幸福水漾園區特別規劃了3公頃的春日漫步夢幻花園，目前百日草與向日葵正熱鬧綻放中，而且全程都不用門票。這對懶得舟車勞頓的人來說簡直是福音，隨時想出發就能走進這座充滿生命力的三重綠洲，盡情感受被萬紫千紅花卉包圍的滿滿幸福感。



▲三重就有萬壽菊織成一片金色地毯免費拍。

▲盛開的紅色百日草花海與三重城市天際線相互輝映。展現出城市綠洲的獨特魅力。





占地3公頃的超夢幻百日草花毯

位於三重幸福水漾園區的花海景觀，今年以百日草、萬壽菊與大波斯菊為主角。這些植物具有步步高的特性，花朵由下往上綻放，形成了極具層次感的視覺饗宴。盛開的花瓣在陽光照射下顯得格外亮麗，吸引許多民眾前來拍美照。3公頃的寬廣面積讓人即便在人潮眾多時也能找到安靜的一隅，一邊漫步一邊感受大自然的芬多精，是三重都市生活中最適合放鬆身心的療癒良劑，隨手一拍都是吸睛的打卡大片。



▲漫步在三重幸福水漾園區的萬壽菊叢中。體驗被三公頃浪漫花海包圍的幸福感。





三重花海限定的黃頭扇尾鶯鶯姿

除了五顏六色的鮮花，三重園區內最近還進駐了許多身分珍貴的嬌客。體型僅約10公分的黃頭扇尾鶯，最喜歡停留在百日草高挺的枝幹頂端。這群金嗓小歌手清脆的叫聲為三重花海增添了動聽的背景音樂。不只是專業攝影師紛紛帶著長鏡頭來卡位，一般民眾只要細心觀察，也能發現褐頭鷦鶯與蝴蝶在花叢中穿梭的可愛模樣。這種近距離接觸生態的機會，絕對是三重都會區中難得一見的自然生態體驗。



▲捕捉黃頭扇尾鶯與粉色百日草共舞的迷人鶯姿。（照片來源：Arenoe Kuo先生）





5月下旬前最佳賞花期

這場位於三重的限時春日盛宴預計會一路持續到5月下旬。建議大家把握這段時間，善用便利的大眾運輸工具前往三重幸福水漾園區。除了賞花，現場的熊猴森樂園也是帶小孩放電的好地方。高灘處特別提醒大家，在拍照與賞鳥的同時，請務必保持適當距離，不要踩踏花叢或驚擾鳥類，讓這片美麗的環境能夠永續保存，讓每位遊客都能在繁忙的三重城市中，找到一處洗滌心靈的夢幻樂園。



▲大波斯菊白色花海在新北大都會公園隨風搖曳。為三重河濱公園增添一抹清新氣息。

▲在新北三重就能欣賞到如此朝氣的百日草花海。





新北大都會公園 花海

活動地點：三重區新北大都會公園「幸福水漾園區」

活動費用：免費入園

最佳賞期：即日起至2026年5月下旬





新北大都會公園 花海 交通資訊

大眾運輸：搭乘機捷或中和新蘆線至「三重站」下車，往幸福水漾停車場方向步行約10分鐘。

自行開車：可導航至「三重幸福水漾停車場」，車位充足，下車步行約2分鐘即可達。





注意事項



請愛護三重在地自然環境，切勿進入草叢、觸碰花卉或干擾鳥類築巢。

園區廣大，建議做好防曬與適時補充水分。

新北免費夏日活動玩不完！

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