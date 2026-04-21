2026碧潭水舞再升級！巨型水幕、LED發光地磚9大亮點，300秒煙火市集美翻。

2026碧潭水舞季5月1日華麗登場，震撼水幕結合雷射光雕、水上鋼鐵人與璀璨煙火，邀您共賞初夏最強水岸派對。編輯 鄭雅之表示：每年都要去耍浪漫一下！

初夏最強的聲光派對絕對不能錯過！新北新店年度盛事「2026碧潭水舞季」將從5月1日華麗登場，一路狂歡到6月14日。今年主打舞力全High的主題，將碧潭妝點成巨大的水上舞池。現場不僅有雷射光雕和全新設計的雙菱形舞台，更首度加入LED發光地磚與光束燈。除了震撼的水舞表演外，還有水上鋼鐵人秀、煙火秀及文創市集，讓碧潭的夜晚變得更有趣。



▲2026碧潭水舞秀結合高空煙火表演，打造震撼視覺體驗。

▲雷射光雕水幕秀搭配繽紛彩色水柱演出。





碧潭水舞光影舞台大升級

今年的水舞設計主打科技感，特別打造了寬達55公尺的大型水幕，搭配雷射投射出立體感十足的畫面，視覺張力直接拉滿。最酷的是現場首度鋪設了LED發光地磚，地磚會隨著音樂節奏變換顏色，讓人感覺像是踏進了戶外的迪斯可舞廳。中央還有6組象徵「碧潭之心」的光束燈直射夜空，無論是拍照打卡還是現場感受那種熱血沸騰的律動，都讓人覺得誠意滿滿，絕對是今年必訪的夜生活亮點。



▲碧潭廣場街頭藝人雜耍特技，吸引人潮圍觀。





水上鋼鐵人與璀璨煙火秀

活動期間每天晚上18時30分開始，每半小時就有一場水舞展演，讓大家可以悠閒地吃完晚餐再來欣賞。5月1日開幕當天更邀請了超狂的水上鋼鐵人進行飛板秀，表演各種高難度的旋轉與後空翻，這種結合水舞的特技表演在碧潭還是第一次見到。如果不小心錯過了開幕也別擔心，主辦單位在活動尾聲還安排了長達300秒的閉幕煙火秀。加上草坡上夢幻的蝴蝶燈飾與光球圓燈，整片坡地美得像童話故事一樣，讓人流連忘返。



▲碧潭除了有水舞之外，一旁草地上也佈置各種裝置藝術，夜幕降臨後等你來拍照。





逛市集看表演玩翻碧潭東岸

除了水裡精彩，岸上的活動也排得滿滿。5月23日和24日有校園社團的隨機舞蹈快閃，讓整個碧潭充滿年輕人的活力。每週日還有農夫市集可以逛，能買到在地小農新鮮直送的蔬果。如果有帶小朋友，還可以關注行動書車或是街藝小劇場的演出，內容包含特技扯鈴和魔術，保證孩子們看得目不轉睛。如果想要深入了解在地文化，主辦單位也規劃了多場走讀導覽活動，帶領民眾走進和美山與烏來部落，體驗最道地的自然與人文風景。



▲2026碧潭水舞活動期間，每個週末都會規劃碧潭東岸農夫市集與斜槓職人手作攤位。

▲雷射光雕水幕秀搭配繽紛彩色水柱演出。





吃喝玩樂住飯店優惠拿不完

看完表演想吃美食或血拼，周邊店家也祭出了超狂優惠。碧潭廣場商圈推出打卡抽香氛機的活動，而水灣餐飲除了有水舞限定咖啡印花，消費滿額還送抵用券。附近的裕隆城也加入串聯，提供餐飲與美妝的多樣折扣。想在碧潭住一晚的朋友，推薦選擇帝景飯店、新加州景觀飯店或美麗春天大飯店，不僅有房型升等或精美小禮，還有超划算的限量住宿專案。趁著這個夏天，安排一趟有吃有玩又有美景看的碧潭小旅行，真的超級Chill。



▲一年一度的2026碧潭水舞，專業級高空煙火與水舞律動，完美視聽饗宴。

2026碧潭水舞 活動資訊

活動日期： 2026年5月1日至6月14日。

水舞展演： 每晚18時30分至21時，每30分鐘1場。

特別演出： 5月1日晚上19時水上鋼鐵人秀、閉幕施放300秒煙火。





2026碧潭水舞 週末活動

水上舞台DJ秀： 5月9日、5月16日、5月30日、6月6日

春日街藝小劇場： 5月2日、5月9日、5月16日

農夫市集： 每週日13時至21時於東岸廣場

碧潭大舞台快閃： 5月23日、5月24日





2026碧潭水舞 商圈優惠

水灣餐飲： 飲品9折起、消費滿1,000元送200元抵用券、完成任務送棉花糖。

DCC碧潭廣場： 打卡分享照片抽無水香氛機。

裕隆城： 指定品牌打卡享優惠。

住宿加碼：

新加州景觀飯店： 評論享房型升等。

帝景飯店： 入住分享或評論送小禮物。

美麗春天大飯店： 推出限量湖景房優惠專案。





2026碧潭水舞特色整理

雙菱形舞台與巨大水幕：採用全新雙菱形構造設計，增加展演的層次感，並搭配25公尺高、55公尺寬的超大型水幕，讓視覺效果更震撼。

雷射光雕立體影像：透過高階雷射光雕將影像直接投射在動態水幕上，營造出層次分明、具備立體視覺張力的精彩畫面。

首創LED發光地磚：現場首次導入LED地磚，光影會隨音樂律動變換色彩，將碧潭河岸打造得像戶外Disco舞池一樣動感十足。

直衝天際的「碧潭之心」：在舞台中央設置6組LED光束燈，強大的光柱直射夜空，象徵碧潭的生命力，成為夜間最醒目的地標。

百米夢幻光色草浪：在岸邊草坡利用蝴蝶燈飾、光球、狗尾草燈營造出如螢火蟲般的夢幻光影海，是絕對不能錯過的打卡熱點。

水上鋼鐵人特技首演：5月1日開幕當晚推出結合水舞的「水上鋼鐵人」飛板秀，展現旋轉、後空翻等極高難度的水上特技。

300秒閉幕璀璨煙火：活動最後一晚（6月14日）將施放長達300秒的大型煙火秀，為水舞季畫下最華麗的句點。

跨局處多元互動活動：

水上舞台DJ秀：在指定週末晚間帶來熱血的音樂現場演出。

春日街藝小劇場：週六限定演出特技扯鈴、魔術與川劇變臉。

農夫市集與書車：每週日有在地新鮮農產市集，並有行動書車駐點，增加文藝氣息。

碧潭大舞台快閃：5月底安排校園社團進行隨機舞蹈（Random Dance）表演，點燃現場氣氛。





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