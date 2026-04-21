2026碧潭水舞再升級！巨型水幕、LED發光地磚9大亮點，300秒煙火市集美翻。

2026碧潭水舞季5月1日華麗登場，震撼水幕結合雷射光雕、水上鋼鐵人與璀璨煙火，邀您共賞初夏最強水岸派對。編輯 鄭雅之表示：每年都要去耍浪漫一下！
初夏最強的聲光派對絕對不能錯過！新北新店年度盛事「2026碧潭水舞季」將從5月1日華麗登場，一路狂歡到6月14日。今年主打舞力全High的主題，將碧潭妝點成巨大的水上舞池。現場不僅有雷射光雕和全新設計的雙菱形舞台，更首度加入LED發光地磚與光束燈。除了震撼的水舞表演外，還有水上鋼鐵人秀、煙火秀及文創市集，讓碧潭的夜晚變得更有趣。
碧潭水舞光影舞台大升級
今年的水舞設計主打科技感，特別打造了寬達55公尺的大型水幕，搭配雷射投射出立體感十足的畫面，視覺張力直接拉滿。最酷的是現場首度鋪設了LED發光地磚，地磚會隨著音樂節奏變換顏色，讓人感覺像是踏進了戶外的迪斯可舞廳。中央還有6組象徵「碧潭之心」的光束燈直射夜空，無論是拍照打卡還是現場感受那種熱血沸騰的律動，都讓人覺得誠意滿滿，絕對是今年必訪的夜生活亮點。
水上鋼鐵人與璀璨煙火秀
活動期間每天晚上18時30分開始，每半小時就有一場水舞展演，讓大家可以悠閒地吃完晚餐再來欣賞。5月1日開幕當天更邀請了超狂的水上鋼鐵人進行飛板秀，表演各種高難度的旋轉與後空翻，這種結合水舞的特技表演在碧潭還是第一次見到。如果不小心錯過了開幕也別擔心，主辦單位在活動尾聲還安排了長達300秒的閉幕煙火秀。加上草坡上夢幻的蝴蝶燈飾與光球圓燈，整片坡地美得像童話故事一樣，讓人流連忘返。
逛市集看表演玩翻碧潭東岸
除了水裡精彩，岸上的活動也排得滿滿。5月23日和24日有校園社團的隨機舞蹈快閃，讓整個碧潭充滿年輕人的活力。每週日還有農夫市集可以逛，能買到在地小農新鮮直送的蔬果。如果有帶小朋友，還可以關注行動書車或是街藝小劇場的演出，內容包含特技扯鈴和魔術，保證孩子們看得目不轉睛。如果想要深入了解在地文化，主辦單位也規劃了多場走讀導覽活動，帶領民眾走進和美山與烏來部落，體驗最道地的自然與人文風景。
吃喝玩樂住飯店優惠拿不完
看完表演想吃美食或血拼，周邊店家也祭出了超狂優惠。碧潭廣場商圈推出打卡抽香氛機的活動，而水灣餐飲除了有水舞限定咖啡印花，消費滿額還送抵用券。附近的裕隆城也加入串聯，提供餐飲與美妝的多樣折扣。想在碧潭住一晚的朋友，推薦選擇帝景飯店、新加州景觀飯店或美麗春天大飯店，不僅有房型升等或精美小禮，還有超划算的限量住宿專案。趁著這個夏天，安排一趟有吃有玩又有美景看的碧潭小旅行，真的超級Chill。
2026碧潭水舞 活動資訊
活動日期： 2026年5月1日至6月14日。
水舞展演： 每晚18時30分至21時，每30分鐘1場。
特別演出： 5月1日晚上19時水上鋼鐵人秀、閉幕施放300秒煙火。
2026碧潭水舞 週末活動
- 水上舞台DJ秀： 5月9日、5月16日、5月30日、6月6日
- 春日街藝小劇場： 5月2日、5月9日、5月16日
- 農夫市集： 每週日13時至21時於東岸廣場
- 碧潭大舞台快閃： 5月23日、5月24日
2026碧潭水舞 商圈優惠
- 水灣餐飲： 飲品9折起、消費滿1,000元送200元抵用券、完成任務送棉花糖。
- DCC碧潭廣場： 打卡分享照片抽無水香氛機。
- 裕隆城： 指定品牌打卡享優惠。
- 住宿加碼：
新加州景觀飯店： 評論享房型升等。
帝景飯店： 入住分享或評論送小禮物。
美麗春天大飯店： 推出限量湖景房優惠專案。
2026碧潭水舞特色整理
- 雙菱形舞台與巨大水幕：採用全新雙菱形構造設計，增加展演的層次感，並搭配25公尺高、55公尺寬的超大型水幕，讓視覺效果更震撼。
- 雷射光雕立體影像：透過高階雷射光雕將影像直接投射在動態水幕上，營造出層次分明、具備立體視覺張力的精彩畫面。
- 首創LED發光地磚：現場首次導入LED地磚，光影會隨音樂律動變換色彩，將碧潭河岸打造得像戶外Disco舞池一樣動感十足。
- 直衝天際的「碧潭之心」：在舞台中央設置6組LED光束燈，強大的光柱直射夜空，象徵碧潭的生命力，成為夜間最醒目的地標。
- 百米夢幻光色草浪：在岸邊草坡利用蝴蝶燈飾、光球、狗尾草燈營造出如螢火蟲般的夢幻光影海，是絕對不能錯過的打卡熱點。
- 水上鋼鐵人特技首演：5月1日開幕當晚推出結合水舞的「水上鋼鐵人」飛板秀，展現旋轉、後空翻等極高難度的水上特技。
- 300秒閉幕璀璨煙火：活動最後一晚（6月14日）將施放長達300秒的大型煙火秀，為水舞季畫下最華麗的句點。
- 跨局處多元互動活動：
水上舞台DJ秀：在指定週末晚間帶來熱血的音樂現場演出。
春日街藝小劇場：週六限定演出特技扯鈴、魔術與川劇變臉。
農夫市集與書車：每週日有在地新鮮農產市集，並有行動書車駐點，增加文藝氣息。
碧潭大舞台快閃：5月底安排校園社團進行隨機舞蹈（Random Dance）表演，點燃現場氣氛。
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