新店人等不及！玉里橋頭臭豆腐開到碧潭，最強臭豆腐預計5月開吃。

花蓮神級玉里橋頭臭豆腐插旗新店碧潭，獨門三次回炸工序配上九層塔蘿蔔絲，預計5月開幕引發在地人熱議。編輯 鄭雅之表示：以後走在碧潭吊橋上都是臭香味～但越臭越好吃啊！

新店人不用跑台北、花蓮了！身為資深吃貨絕對聽過花蓮必吃美食「玉里橋頭臭豆腐」的威名，這家排隊名店在 2024 年於大直開設台北首店後，現在正式宣布要在新店碧潭西岸展店。目前新北一號店正在積極裝潢中，地點就選在景色優美的碧潭吊橋旁，讓在地人不用跑遠就能吃到傳說中的三次回炸工序美味。目前傳出預計在5月開幕，讓社群平台討論度爆表，新店人都等不及吃這份臭香味傳千里的最強臭豆腐。



▲玉里橋頭臭豆腐招牌配料蘿蔔絲與九層塔。(攝影：鄭雅之)

▲花蓮玉里橋頭臭豆腐預計在五月插旗新店碧潭西岸，尚未開幕就掀起新店人討論。(攝影：鄭雅之)





獨門三次回炸工序打造外酥內嫩極致口感

這間被譽為全台最強的臭豆腐到底憑什麼這麼紅，關鍵就在於老闆堅持的三次回炸工序，透過不同油溫讓豆腐外殼呈現如同餅乾般的酥香質地，咬下去卻還能噴出飽滿的豆香湯汁。這裡的靈魂伴侶除了基本款台式泡菜，最特別的就是加入了現刨蘿蔔絲以及靈魂九層塔，獨有的清新香氣平衡了油膩感，這份多層次的清爽滋味絕對是外面吃不到的獨家配方，讓人一吃就上癮。



▲饕客必加玉里橋頭臭豆腐特製辣醬。(攝影：鄭雅之)





新店碧潭新一號店插旗吊橋旁引發期待

這次品牌確定落腳新店碧潭西岸開設新北 1 號店，位置就在極具指標性的碧潭吊橋橋頭旁，目前獨棟建築的招牌已經正式掛上，讓走過、路過的新店在地人都紛紛期待。雖然目前最新消息傳出預計在 5 月正式開幕，不過精確的日期與營業細節還得再等等，大家記得要持續鎖定窩客島的報導，我們將會第一時間為大家送上最新、最快的開幕資訊，讓大家都能在湖光山色中品嚐美味。



▲玉里橋頭臭豆腐被譽為全台最強臭豆腐之一，不管是哪間分店都人潮滿滿。(攝影：鄭雅之)

玉里橋頭臭豆腐 新店店 店家資訊

地點：新北市新店區碧潭吊橋西岸橋頭旁

預計開幕日期：2026年5月





玉里橋頭臭豆腐 新店店特色

三次回炸工序，透過不同油溫創造出外殼酥脆如餅乾、內裡多汁軟嫩的層次感。

獨家配料組合，除了酸甜台式泡菜，更加入大量現刨蘿蔔絲與新鮮九層塔提味。

獨門特製辣醬，香辣夠味，是許多資深饕客推薦必加的靈魂配方。

獨棟景觀門市，新店碧潭店緊鄰吊橋西岸，讓遊客能邊欣賞湖光山色邊品嚐美食。

傳承花蓮原味，完整保留花蓮玉里總店的製作方式，將排隊美食原汁原味搬進新北。





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