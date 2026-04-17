2026禮品文具展免費逛！台北世貿DG Taiwan 6大展區必買推薦，日本館黑貓 tama貓貓周邊超可愛。

2026禮品文具展免費逛！即日起於台北世貿一館展出6大展區，編輯鄭亦庭表示：IP展區、日本館周邊必買。

2026禮品文具展來了！ 2026DG Taiwan台灣國際創意禮品文具展即日起在台北世貿一館展出，規劃了創意禮品文具、品味家居、智慧生活，以及IP角色等6大主題展區，展場內集結超萌IP周邊、文具用品、文創居家小物，讓你一次逛，推薦必買IP角色展區周邊，以及日本館的黑貓設計與Tama貓貓等周邊小物，即日起至4月19日止，只要在現場完成登記就能免費逛展，假日快衝台北世貿文具展。



▲2026DG Taiwan台灣禮品文具展於台北世貿一館展出至4/19，現場登記就能免費逛。(攝影：鄭亦庭)

▲2026台灣禮品文具免費逛！規劃6大主題展區，超萌IP周邊、日本館周邊必買。(攝影：鄭亦庭)





2026禮品文具展6大展區必逛

2026DG Taiwan禮品文具展共有IP角色及授權產品、創意禮品文具、品味家居、永續設計及包裝、智慧生活、創作者實驗室等6大展區，超萌IP周邊、文具、居家小物都能看到，今年新推出的「IP 角色及授權產品區」可以看見萊恩、史努比的身影，也打造核心亮點「國際 IP 專館（Int'l IP Hub）」，有來自泰國、韓國、法國的Mr.Donoting、MAMUANG，台灣則有我是馬克、Bounce等人氣IP品牌，各種周邊小物一次收。



▲2026台灣禮品文具展必逛！IP 角色及授權產品區超萌萊恩、國際IP專館必逛。(攝影：鄭亦庭)





2026禮品文具展日本館周邊小物必買

2026DG Taiwan文具展也推出「日本館」，邀請9家創作者帶來的日系風格雜貨、文創商品，包含黑貓設計、Tama 貓貓、小餃子喬桑、奇異鳥君、Lemon & Sugar等，超可愛的黑貓設計與 Tama 貓貓推出各種角色貼紙、明信片、T-shirt、購物袋等貓貓周邊小物；而小餃子喬桑、包裝成水果造型的奇異鳥君娃娃，整齊排開的模樣超療癒，Lemon & Sugar作者新品牌也同步登場，超軟萌的Woolmates角色貼紙、T-shirt、罐型保溫杯都要買。



▲2026台灣禮品文具展必逛日本館！9位日本創作者黑貓設計、Tama 貓貓、小餃子喬桑等周邊小物一次逛。(攝影：鄭亦庭)





2026禮品文具展文創小物推薦

除了IP角色展區與日本館的IP周邊小物，文具展也展示多種家居用品、創意文具小物，像是獨特設計的時鐘、動物杯蓋保溫杯、皮革包包、多肉擴香石、彩虹屋聯名日本文具，以及水晶加上貓咪造型座等，其中科技感滿滿的「蘋果燈」，輕觸金屬蘋果梗，就能變色、調整亮度、控制開關，居家小物愛好者必買。



▲2026台灣禮品文具展必買！科技感滿滿的「蘋果燈」，可以觸碰調整亮度、顏色。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台灣禮品文具展必買！多肉擴香石、貓咪水晶樹、彩虹屋聯名日本文具等創意小物。(攝影：鄭亦庭)





2026禮品文具展抽獎活動

DG Taiwan文具展覽期間更推出抽獎活動，只要在指定6個點位完成集章，集章卡即可變身為聯名明信片，並獲得抽獎機會，另外，也能到活動中心領取投票紙，為心儀的DG ICON產品投下一票，就有機會將豐富好禮帶回家。



▲2026台灣禮品文具展必逛日本館！Tama 貓貓壓克力立牌、Tama貓貓角色貼紙、明信片、吊飾等周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲2026DG Taiwan台灣禮品文具展於台北世貿一館展出至4/19，現場登記免費逛，集章還能抽小物回家。(攝影：鄭亦庭)





2026台灣國際創意禮品文具展 DG Taiwan 展覽資訊

2026台灣國際創意禮品文具展 DG Taiwan 入場方式

展覽地點：台北世貿一館展覽時間：即日起至4/19開放時間：9:30~17:30

1.現場登錄：入場當天請在展場信義路入口處進行參觀登記，憑入場QR code掃描入場。

2.購票入場：請在展場信義路入口內左側服務櫃台購票入場，單日票券每張票價100元。

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更多 2026台灣國際創意禮品文具展 DG Taiwan 照片：

▲2026DG Taiwan台灣禮品文具展於台北世貿一館展出至4/19，現場登記就能免費逛。(攝影：鄭亦庭)

▲2026DG Taiwan台灣禮品文具展！貓咪茶包可以當明信片送禮。(攝影：鄭亦庭)



▲2026DG Taiwan台灣禮品文具展於台北世貿一館展出至4/19，日本館小餃子喬桑角色娃娃超可愛。(攝影：鄭亦庭)

