南崁不只台茂好逛！蘆竹一日遊5大亮點，森林步道、老宅咖啡全搜羅。

桃園不只商場好逛，蘆竹一日遊也亮點十足！踏青、下午茶、在地美食一次全攻略，輕鬆玩遍城市近郊，週末出遊無負擔。

週末想找一條不必遠離市區，又能親近自然、品嚐美食的遊玩路線，桃園蘆竹相當值得安排。其實，南崁可不只有台茂商場好逛，從綠意散步、觀光工廠到老宅下午茶，整趟行程輕鬆不匆忙，還能玩得充實又療癒！



▲蘆竹一日遊串連森林步道、觀光工廠與老宅咖啡，不用遠離市區，也能輕鬆收藏散步、午茶時光。（部落客：軟西，遊記、紫色微笑、是艾思，不是火拳。）

▲從台式牛排到老宅甜點，蘆竹美食一日全收進行程，飽足正餐、精緻下午茶通通不能錯過。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行、軟西，遊記）

漫步羊稠森林，走進南崁綠意秘境

週末小旅行的開場，推薦先自鄰近市區的「羊稠森林步道」出發。這條步道總長約3.3公里，沿途綠蔭茂密，坡度平緩，走起來輕鬆舒適，不必走進深山也能親近自然。天氣晴朗時，還能在高處遠眺周邊景色，若剛好遇上高鐵列車疾駛而過，便能一睹羊稠森林步道最具代表性的畫面。





羊稠森林步道

地址：桃園市蘆竹區中山路羊稠街

更多介紹可見「是艾思，不是火拳。」文章：眺望高鐵進出隧道︱桃園蘆竹羊稠森林步道



▲「羊稠森林步道」平緩好走，沿途綠蔭環繞，夏日散步也相當涼爽，登上高處還能遠眺高鐵列車穿梭而過。（部落客：是艾思，不是火拳。）

開吃大小魯肉飯，軟嫩鹹香超下飯

走完步道後，午餐首推南崁在地人氣美食「大小魯肉飯」。這裡的魯肉飯鋪上大塊焢肉，肉質燉得極為軟嫩入味，肥肉入口不顯油膩，瘦肉也不乾柴，不過滷汁整體偏清爽淡雅，適合喜歡溫和鹹香口味的人。若想吃得更滿足，也推薦加點雞排。雞排切成四等份，先炸後烤，外層帶有微微焦香，醬汁也更加入味，搭配魯肉飯一起吃更有飽足感。





大小魯肉飯

地址：台灣桃園市蘆竹區錦中里南崁路333號

電話：03-3220289

更多介紹可見「雞蛋糕生活美學專題報告」文章：【桃園食記】大小魯肉飯 - 高CP值平價美食，魯肉飯配雞排標配吃法



▲「大小魯肉飯」主打大塊控肉，肉質軟嫩不油膩，先炸後醬烤的厚實雞排同樣必點，圈粉無數老饕食客。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

走進蕋咖啡，收藏老宅午後時光

午後想找個角落休憩，「蕋咖啡 Rui Café」是最為合適的中繼站。蕋咖啡隱身傳統市場中，店內帶有溫潤的老宅氛圍，不限時且提供插座、WIFI，木質空間安靜舒心、不會過度喧鬧，很適合點上一杯茶飲，以及搭配一份招牌布丁，在充滿咖啡香氣的空間裡，獨享週末慢時光。





蕋咖啡 Rui Café

地址：台灣桃園市蘆竹區錦中里南農街8號

電話：03-2121312

更多介紹可見「軟西，遊記」文章：新開幕老宅南崁咖啡廳「蕋咖啡Rui Cafe」桃園蘆竹咖啡廳推薦



▲「蕋咖啡」隱身傳統市場，前身為老闆阿嬤的老家，木質門窗與溫潤老宅氛圍格外療癒。（部落客：軟西，遊記）

▲「蕋咖啡」的香草布丁是店內招牌，焦糖帶有苦甜香氣，口感順滑濃郁，吃完仍留有迷人韻味。（部落客：軟西，遊記）

玩進卡司蒂菈樂園，甜點工廠必打卡

下一站，不妨順路前往「卡司・蒂菈樂園」。這座以甜點為主題的觀光工廠，外觀猶如年輪蛋糕切面，遠看就相當吸睛。館內不僅能看見甜點製作的相關展示，亦有DIY體驗課程，以及戶外生態園區、造景可以拍照打卡，而濃郁香氣的長崎蛋糕，更是讓人忍不住失心瘋，想多買幾條通通一次帶回家。





卡司・蒂菈樂園

地址：台灣桃園市蘆竹區宏竹里大竹北路90之66號

電話：03-2551999

更多介紹可見「紫色微笑」文章：桃園親子景點》卡司．蒂菈樂園 金格觀光工場～好吃的年輪蛋糕、長崎蛋糕，餅乾蛋糕DIY、扭扭車與球池



▲「卡司·蒂菈樂園」是金格食品打造的觀光工廠，外觀宛如切片年輪蛋糕，獨特建築必打卡。（部落客：紫色微笑）

▲「卡司·蒂菈樂園」不只有各式蛋糕伴手禮可選購，館內也能參加 DIY 體驗課程，親手做出專屬甜點。（部落客：紫色微笑）

大啖300°STEAK，鐵板牛排超滿足

晚餐時段若回到南崁市區，推薦以「300°STEAK 南崁店」作為收尾。300°STEAK主打平價鐵板牛排，濃湯、霜淇淋、茶飲自助吧皆可無限享用，再加上份量實在的牛排與鐵板麵，自開幕以來便成為南崁人氣的美食選擇。奔波一整天後，用熱騰騰的牛排犒賞自己，絕對是整趟旅程最幸福的時刻。





300°STEAK 南崁店

地址：桃園市蘆竹區仁愛路一段464號之1

電話：03-3120693

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▲「300°STEAK」主打台式鐵板牛排，飲品、湯品可無限享用，搭配大份量肉品與鐵板麵，自開幕以來人氣始終不減。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）

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