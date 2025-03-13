比起西餐牛排的烹調方式，多數台灣人更愛台式牛排，尤其鐵板的發明，既可讓食物保溫，還有提升食慾的效果。位於桃園南崁的 300°STEAK ，目前有三家店，純白乾淨俐落的外觀，帶來第一眼的好印象。

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300°STEAK 環境介紹

300°STEAK南崁店位置在前往台茂及五福宮的路上，附近餐飲選擇非常多，但店門外候位人潮卻不減反增，若非事先在網路上訂位，肯定得站在螢幕前好一會兒才能等到機會入座。

目測店裡至少有40個座位，11點半進來，己有1/3的顧客正在候餐或用餐，短短半小時內，己是座無虛席。得知主理人是女性，這才解開心中小小的疑惑，難怪餐桌椅的選購帶入了一點時尚感，不再是早期那種紅色黑色的塑膠材質，因此讓整體環境加分不少。

自助吧的濃湯、現磨咖啡、茶包、各式冰飲，甚至是霜淇淋，全部免費自取，選擇相當多元。

300°STEAK 在當地大受歡迎，只好祭出規定以妥善控制人流，包括用餐限時90分鐘，110CM以上有低消等等，不過因為出餐速度非常快，顧客幾乎給予較多正面的評價及回饋。

300°STEAK 菜單內容

300°STEAK 使用QR CODE線上點餐，提供8-10種排餐、點心以及數款酒品，最特別的是能做雙拼組合，相較一般連鎖牛排館略有不同，價格範圍也較大。

300°STEAK 美味排餐

爆漿餐包

只有台式牛排附餐包，還是爆漿餐包呢！加熱過的奶油一不小心就會弄的滿手滿嘴，但卻讓人感到超級滿足！

玉米濃湯

台式牛排的濃湯有濃郁的玉米甜味，加入蛋花讓口感更豐盛，再灑上黑胡椒粒，至少喝上二碗，免費續就是讚。

霜降松阪豬拼板腱牛排

雙醬己經不稀奇，能雙拼才厲害！300°STEAK 不僅有牛肉雞肉，還有很特別的松板豬肉，也是我本人最愛的肉品，一次二種肉品組合，超滿足！

早期的牛排館只有磨菇醬，後來增加黑胡椒醬，最後索性推出雙醬，解決了有選擇障礙的困擾。雙醬的滋味不單一，混合後帶出了層次，柔和了黑胡椒的嗆，也讓磨菇風味更添個性。

松阪豬厚實大塊有嚼勁，份量頗有誠意，嚐沒幾片就開始覺得飽了。

這道排餐組合搭配的是通心麵，好久沒吃，有一種讓人懷念的味道。

半熟的蛋黃很新鮮，色澤漂亮，擺在旁邊當陪襯，提升了整體擺盤的氣質。

板腱牛又稱作嫩肩牛，是位於肩胛骨上方的肉，口感結實，脂肪含量低，每頭牛大約不到二公斤的量，挺稀少的，是我們家近二年來最愛的部位，試過好幾家，目前就屬 300°STEAK 最對味。

板腱牛有點嚼勁，但因為是嫩筋，無需太費力氣，況且 300°STEAK 處理得很好，香煎時的火候掌控得宜，好吃！

蒜片香氣迷人，不嗆辣，也給的大方，不少人喜歡吃蒜片，我們家也不例外，連小孩都喜歡，平台提供單點，才20元很划算。

板腱牛排拼黃金雞腿排

菜單裡的雙拼是最特別最誘人的，能夠一次滿足雙重享受，於是另一半也選了雙拼，犒賞平日裡工作的辛勞。這道雙拼使用的是油麵，以口感來說，我更愛通心麵。

二種肉堆疊在一起，在視覺上就己經是享受了，黃金雞腿排比板腱牛來得厚實，鮮嫩口感大獲好評。

松露起司薯格

有起司有松露，連薯格也要雙拼！松露醬風味不錯，沾一點起司醬真是挺合拍，經過高溫油炸依舊吃得出新鮮馬鈴薯的口感。

現磨摩卡咖啡

300°STEAK 的咖啡豆選的不錯，難得喝到喜歡的摩卡，有濃郁的香氣卻又不會太甜，滿嘴的幸福滋味。

巧克力霜淇淋

霜淇淋的品質好，味道濃郁，雖然是冬天，但喝過熱咖啡再來份巧克力口味的霜淇淋，有那麼一點小確幸呢！

300°STEAK 環境讓人滿意，供應的餐點品質佳，免費的自助吧也夠水準，想再安排二訪，假日時段均己滿位，還得提前一個月訂位才行，就請大家試手氣啦！

店家資訊

訂位系統

1100AM – 2100PM

(03)312-0693

桃園市蘆竹區仁愛路一段464-1號

※ 南崁聯福利中心停車場