桃園八德一日遊！巧克力DIY、森林公園嗨玩一整天，親子週末不無聊。

想安排一趟輕鬆又放電的親子小旅行，桃園八德或許是不錯的選擇！從室內體驗到戶外綠意，親子慢慢玩最剛好。

週末想帶小孩出門放電，不一定要出遠門！桃園八德就很適合安排一日遊行程，既有適合孩子動手玩的室內體驗，也有能奔跑散步的森林綠地，行程不用排得非常緊湊，就能讓小孩玩得開心、爸媽也輕鬆放風，不必太複雜，也能玩得很充實。



▲桃園八德很適合安排親子一日遊，玩樂、散步與文化探索一次滿足，週末帶小孩放電再適合不過。（部落客：饅頭弟）

▲八德美食選擇豐富，從精緻甜點到香氣十足的羊肉料理都能排進行程，大人小孩吃得超盡興。（部落客：小珊珊、Bernice Hsu、YUNO的吃喝玩樂日記）

嗨玩77巧克力，手作甜蜜回憶

八德第一站，首推以巧克力為主題的光工廠「77巧克力共和國」。不只建築外觀吸睛，館內也能認識可可歷史、巧克力製程，還有小朋友最期待的巧克力 DIY 體驗，從動手裝飾到完成成品參與感滿滿，最後還能帶著專屬甜點回家，相當適合作為寓教於樂的親子景點。





77巧克力共和國

地址：台灣桃園市八德區瑞興里巧克力街177號

電話：03-3656555#777



▲「77巧克力共和國」不只能認識可可與巧克力製程，還能親手做出專屬甜點。（攝影：張人尹）

品嚐TINA廚房，綠意午餐充電

午餐不妨安排「TINA廚房八德店」，餐廳座落「八德埤塘自然生態公園」內，周邊被綠意與水岸景色包圍，作為中途休息的停靠點再適合不過。店家主打天然、有機與健康飲食，除內用的自助吧外，亦提供烘焙麵包、外帶熱食，可至戶外的草地野餐，多樣化的餐點選擇，讓大人小孩都能吃得盡興愉快。





TINA廚房八德店

地址：台灣桃園市八德區大興里興豐路1315號八德埤塘公園內

電話：03-3650329

更多介紹可見「Bernice Hsu」文章：TINA廚房(八德店)有自然生態公園的景觀咖啡廳(桃園市)



▲「TINA廚房八德店」主餐豐盛，享有手工麵包、自助沙拉吧、飲品與甜點，親子午餐超有滿足感。（部落客：Bernice Hsu）

漫步大湳森林，林蔭悠閒散步

飽餐一頓後，接著前往「大湳森林公園」散步。園區內有大片林木、開闊步道與自然生態環境，空間比一般市區公園更為舒展，很適合孩子奔跑放電，大人也能放慢腳步，享受被綠意圍繞的午後時光。





大湳森林公園

地址：台灣桃園市八德區大愛里重慶街36號

更多介紹可見「阿發的簡單幸福」文章：﹝桃園市八德﹞大湳森林公園 媲美首都的森林公園，還有兒童玩具圖書館及民俗藝術村在其中 ／桃園免費景點／八德必訪景點



▲大湳森林公園綠意盎然，沿著步道散步就能欣賞湖景與林蔭，讓孩子盡情放電。（部落客：阿發的簡單幸福）

▲「大湳森林公園」不只有綠意步道，園區內還藏著蝴蝶園、弦竹亭等特色造景，每個角落都藏有驚喜。（部落客：阿發的簡單幸福）

逛進八塊厝，民俗文化輕鬆看

來到大湳森林公園，別忘了順遊園區內的「八塊厝民俗藝術村」。藝術村結合傳統閩南建築、民俗文化與展覽空間，逛起來輕鬆又好拍，同時也能透過建築、展覽與文化空間，讓孩子看見傳統生活的另一種樣貌。





八塊厝民俗藝術村

地址：台灣桃園市八德區大愛里重慶街36-1號

更多介紹可見「饅頭弟」文章：桃園八德必遊景點推薦：免門票探索八塊厝民俗藝術村



▲「八塊厝民俗藝術村」就位在大湳森林公園內，記得順遊紅磚古厝，感受傳統聚落的懷舊風景。（部落客：饅頭弟）

▲「八塊厝民俗藝術村」展館內藏有多元展覽，懷舊場景超好拍，還能認識閩南文化與歷史，親子順遊值得一逛。（部落客：饅頭弟）

躲進Daisy Cafe，甜點療癒午後

下午玩累了，推薦到「Daisy Cafe」安排甜點時光。隱身巷弄的咖啡廳，純白空間明亮寬敞，精緻糕點選擇多樣，搭配價格實惠的茶飲、咖啡，輕鬆就能將消耗的體力補回來，也為行程增添一些愜意與雅致。





Daisy Cafe

地址：台灣桃園市八德區大勇里東勇北路598號

電話：03-3623883

更多介紹可見「小珊珊」文章：【食。桃園】Daisy Cafe〜桃園甜點下午茶推薦。網美IG打卡最愛午茶！高質感法式甜點，不用150元就能吃的到？



▲「Daisy Cafe」空間寬敞舒適，沙發區很適合親子來訪休息，逛累後來這裡喝杯飲品、吃點甜點最剛好。（部落客：小珊珊）

▲「Daisy Cafe」甜點選擇豐富，從水果塔到法式千層都很吸睛，甜點控們千萬別錯過。（部落客：小珊珊）

大啖桃鶯羊肉，熱炒香氣收尾

晚餐就以「桃鶯生炒羊肉」作結。這間八德桃鶯路一帶的人氣小吃，主打現炒羊肉、羊肉湯等熱騰騰的在地滋味，鑊氣十足的生炒羊肉搭配白飯或湯品，簡單卻相當滿足，吃過便會念念不忘，忍不住期待下次回訪。





桃鶯生炒羊肉

地址：台灣桃園市八德區大明里桃鶯路125號

電話：03-3634700

更多介紹可見「YUNO的吃喝玩樂日記」文章：桃園市八德區老饕激推生炒羊肉 大火爆炒鑊氣足、味香濃、不羶腥 鹹香唰嘴超下飯｜桃鶯生炒羊肉(桃園八德宵夜推薦)

▲「桃鶯生炒羊肉」主打各式羊肉料理，現炒鑊氣足、香氣濃郁超涮嘴，越吃越下飯。（部落客：YUNO的吃喝玩樂日記）

帶小孩輕鬆玩！放電景點先筆記：

延伸閱讀：玩到不想回家！玩翻文具製造所、史努比樂園，龍潭一日親子放電全攻略。

延伸閱讀：雙北家長的寒假救星特輯！不只兒童新樂園，7大景點吸睛又好玩。

延伸閱讀：全台9間特色牧場推薦！餵水豚、喝鮮奶全攻略，親子旅遊必訪宜蘭小奈良。