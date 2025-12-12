全台9間特色牧場推薦！餵水豚、喝鮮奶全攻略，親子旅遊必訪宜蘭小奈良。

精選全台9大特色牧場，從經典必遊到最新打卡熱點，擠牛奶、餵食動物有趣又愜意，親子旅遊、情侶約會都無比療癒。

週末假期將近，無論是想帶小孩盡情放電，或是尋覓有趣、好拍的旅遊景點，全台各地的特色牧場絕對是最佳選擇！從經典的擠牛奶體驗，到療癒的動物餵食、品嚐鮮奶美食與欣賞自然美景，親子、情侶都能玩得快樂又放鬆。以下精選9間全台特色農場，一次整理經典必訪及最新打卡熱點，享受最療癒的牧場時光！

▲埔心牧場必拍的可愛角落！看著水豚君享受泡澡的呆萌模樣，或是搭乘乳牛造型遊園車穿梭園區，每個角落都充滿童趣。（部落客： 別讓一姐不開心）

漫步遼闊大草原的自然系經典牧場：清境農場、飛牛牧場、初鹿牧場

想遠離都市塵囂，不妨先從擁有遼闊草原的牧場開始玩起！不僅能大口呼吸純淨空氣，廣闊的綠地更是孩子們盡情奔跑的天堂，愜意的慢節奏定能療癒疲憊心靈。位於南投的「清境農場」，以「台版小瑞士」之稱著名，海拔1750公尺的園區內，看著圓滾滾的綿羊漫步青青草原，畫面真的超級療癒！苗栗的「飛牛牧場」則擁有廣大腹地，除乳牛外，還飼養著綿羊、鴨群、兔子等豐富動物，大、小朋友在此都能獲得滿滿樂趣；而台東的「初鹿牧場」，同樣擁有令人放鬆的寬闊視野，除了欣賞乳牛在草地漫步，絕對不能錯過經典的「滑草」體驗，悠閒的氛圍讓人立刻忘卻煩憂。





清境農場青青草原

地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-1號5號電話：04-92802172

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：南投旅遊「清境農場」，青青草原綿羊秀時間、門票資訊，親近與餵食羊咩咩!





飛牛牧場

地址：苗栗縣通霄鎮166號電話：03-7782999

更多介紹可見「章魚娜娜」文章：苗栗縣通霄鎮【苗栗】飛牛牧場 50公頃動物農莊，近距離觀賞乳牛、綿羊、鴨鴨大遊行不能錯過，可進行超萌互動！





初鹿牧場

地址：臺東縣卑南鄉牧場1號電話：089-571002

更多介紹可見「寶小銘」文章：初鹿牧場 | 台東必遊親子景點．寬廣草原令人心曠神怡．近距離餵食動物好好玩！



▲漫步在無邊際的青青草原，看著牛羊愜意吃草，這三間經典牧場擁有絕美的視野與純淨空氣，絕對是週末放鬆的首選。（部落客：靜怡＆大顆呆、章魚娜娜、寶小銘）



品嚐濃醇鮮奶與特色美食的休閒莊園：千巧谷牛樂園牧場、瑞穗牧場、綠盈牧場

特地來牧場旅遊，當然不能錯過新鮮美味的特色料理！從濃醇的乳製品、剛出爐的麵包甜點到精緻料理，絕對能滿足吃貨們的味蕾。首推雲林的「千巧谷牛樂園牧場」，除了人氣必點的手工鮮奶麵包與巧克力，還能吃到香氣十足的現烤Pizza與濃郁冰淇淋；花蓮的「瑞穗牧場」，以金黃酥脆的炸鮮奶饅頭、起司蛋糕與鮮乳酪聞名，簡單卻濃郁的奶香香氣，讓無數遊客專程前往享受愜意的下午茶；而嘉義的「綠盈牧場」同樣不容小覷，園區內的餐飲品牌「養牛人家」，提供高水準的早午餐、義大利麵與披薩，搭配風味濃郁迷人的鮮奶茶及優格，絕對是嘉義旅遊不容錯過的美食行程。





千巧谷牛樂園牧場

地址：雲林縣崙背鄉東興路182之32號電話：05-6969845

更多介紹可見「蛋寶趴趴go」文章：雲林免門票牧場推薦！千巧谷牛樂園，可搭小火車逛樂園，親子旅遊好景點





瑞穗牧場

地址：花蓮縣瑞穗鄉6鄰157號電話：03-8876611

更多介紹可見「Bunny」文章：【花蓮】瑞穗牧場鮮奶的故鄉 / 必喝自然純淨高優質鮮乳 / 必吃金黃香酥的金香饅頭





綠盈牧場

地址：嘉義縣中埔鄉鹽館村4鄰2-6號電話：05-2538505

更多介紹可見「貝大小姐與瑞餚姐」文章：嘉義親子景點推薦！綠盈牧場X養牛人家餵小牛體驗、早午餐一次滿足。



▲無論是濃郁的鮮奶霜淇淋、香氣四溢的精緻料理，還是必吃的鮮奶系列點心，每一口都是最幸福的滋味。（部落客：蛋寶趴趴go、Bunny、貝大小姐與瑞餚姐）



零距離餵食水豚、梅花鹿的互動體驗： 埔心牧場、斑比山丘、水流莊牧場

若想體驗與小動物的「零距離」接觸，這幾間人氣牧場絕對要收藏！不僅能親手餵食呆萌水豚與梅花鹿，更能享受被小動物包圍的極致療癒感，獨特的互動體驗在社群上也掀起一股打卡熱潮。北部首推桃園的「埔心牧場」，可以近距離餵食水豚、羊駝、梅花鹿及山羊，還有逗趣的賽金豬比賽；而宜蘭擁有小奈良美名的「斑比山丘」，除了可以親餵超萌小鹿外，呆萌的水豚身影更是讓人捨不得離開；高雄「水流莊」則主打能與溫馴小羊近距離接觸，園區內還有兔子、天竺鼠等豐富小動物，絕對讓孩子們玩到不想回家。





埔心牧場

地址：桃園市楊梅區幼獅路一段439號電話：03-4644132

更多介紹可見「別讓一姐不開心」文章：{桃園景點}埔心牧場最新萌萌村遊玩攻略，5米豚神、遊園小火車，賽金豬，一定要到萌萌村近距離餵食水豚呦！





斑比山丘

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號更多介紹可見「SISI人妻」文章：宜蘭親子景點｜斑比山丘Bambi Land 親子農場可親餵小鹿斑比水豚驢子





水流莊牧場

地址：高雄市橋頭區里林東路99號電話：07-6121574

更多介紹可見「李太陽日嚐」文章：水流莊牧場｜高雄親子景點｜只營業假日的親子農場｜二訪整修後的牧場規劃變得更好更超值



▲看著水豚君呆萌吃草、與梅花鹿零距離接觸，還有排隊吃飯的天竺鼠，是大人小孩都無法抗拒的療癒時光。（部落客： 別讓一姐不開心、 SISI 人妻、 李太陽日嚐）

▲在桃園埔心牧場，小朋友可以體驗親手餵食溫馴的小羊，絕對是假日最棒的回憶。（部落客：別讓一姐不開心）

這些超人氣牧場也別錯過！口袋名單不藏私：

