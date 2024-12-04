每年都要安排到南投【清境農場】旅遊，太喜歡台版小瑞士的美景了，除了享受遼闊的山景雲海視野外，還可以餵食可愛羊咩咩，感受與羊兒近距離接觸的美好。

去年我們在櫻花季期間來清境農場 62階櫻花露營區露營 ，當時青青草原裡的櫻花盛開，說多美就有多美，特別推薦大家可以在櫻花季期間安排來 清境農場 旅遊，可以飽覽清境農場青青草原櫻花美景！

南投旅遊「清境農場」，青青草原綿羊秀時間、門票資訊，親近與餵食羊咩咩!

清境農場位處海拔1750公尺，早晚溫差大，保暖衣物一定要帶，進入青青草原需要購買門票，門票可遊覽青青草原、觀山牧區、壽山園等三個園區，不過通常因為時間關係，我們都只有逛到青青草原，建議大家可以早點來，將三個園區都逛起來，更值回票價。

共有三個售票口：北端售票口、南端售票口和觀山售票口，我們是由南端售票口進入。

清境農場青青草原門票資訊:全票$200元、優待票$160元、半票$100元

ADD:南投縣仁愛鄉仁和路170號

TEL:049 280 2172

開放時間:08:00-17:00

官網

圓滾滾的綿羊們可愛且療癒，完全不怕人，見到飼料就會過來，大家來親近羊咩咩除了要注意安全外，也不要追逐羊兒或是餵食不是牠們應該吃的東西喔，餵食後的紙袋一定要丟棄到垃圾桶內，不要隨地亂丟垃圾，羊咩咩吃了會生病。

來到清境農場青青草原一定要來看綿羊秀，綿羊秀表演時間為週六及週日、國定假日及寒暑假（週三除外）的09:30及14:30，務必要注意時間！

我們進來的時間正好是綿羊秀開演前，就先過來感受熱鬧氣氛，當天的遊客還不少耶，而且天氣超好，有陽光但不會太熱太曬，舒服的天氣。

綿羊秀表演內容包含羊咩咩脫毛秀、牧羊犬趕羊秀，每場表演時間約30分鐘，由於是戶外空間所以若是氣候不佳可能會更動表演時間或內容甚至暫停喔！

以往來每次見到的都是紐西蘭的格蘭幫羊咩咩脫毛，這次則沒有見到格蘭，整場表演除了有主持人解說外，也會找台下觀眾上台互動演出，內容還算是精彩逗趣，也具有知識性與教育性，剃下來的羊毛也會分享給大家，想要的表演後都可以去拿。

清境農場有霧上桃源之稱，一年四季的風景都很迷人，除了美景相伴外，還有新鮮清新的空氣，無論何時都很值得來訪感受。

小朋友可以親近大自然與近距離接觸動物我覺得挺棒的，生活在都市，就要適時地走出舒適圈，見到大自然美景也會讓人暫時將煩憂拋之腦後。

清境農場青青草原裡好幾處有設置飼料販賣機，有乾草及飼料可選擇，一份$30元，我們當天買的是乾草。

餵食綿羊的過程的療癒的，只不過有時羊兒見到飼料會過於熱情，所以還是要小心，尤其是小小孩，家長要隨身在側注意安全，記得之前來牠們不太愛吃乾草，但這次卻吃得津津有味，甚至是搶食。

很有國外美景的感受，也難怪有台版小瑞士之稱，還不能出國就安排來清境農場走走吧！清境農場這裡也有很多異國風情的民宿可以選擇，會很有度假感！

也可以來走清境高空景觀步道，步道中設置多處景觀台，可以由不同角度欣賞清境高山美景，我們十一月中來的時候由於颱風影響，天空步道有毀壞所以是暫停開放的狀態。

矗立在青青草原上的異國城堡以往是有小羊可以餵食的，已經幾年沒有了，目前就是單純的販賣部，販售伴手禮、羊奶等。

小朋友之前喝過清境農場的羊奶很喜歡，所以這次也吵著要喝，喝羊奶挺不錯的喔。

靠近北端售票口這裡有瓦萊黑鼻羊可以餵食，被稱為笑笑羊的黑鼻羊也相當可愛。

青青草原北端入口處的白色城堡很壯觀且好拍，每次來我們都要在這裡留影一張。

雖然來清境農場青青草原好幾次了，但每次都還是很喜歡，都被清境的高山美景給感動以及羊咩咩給療癒！

清境，我們下次見！

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