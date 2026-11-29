高雄日航酒店點亮5米白金聖誕樹，燈飾一路亮到情人節。資深編輯李維唐建議先從戶外光廊拍起，再進大廳拍合照，上2樓找金色小鹿。

今年在高雄拍聖誕照，可以先走進一整排冰晶藍燈光，再轉身拍一棵5米高的白金聖誕樹。高雄日航酒店2026聖誕裝置「冬日暖陽」已點燈，從戶外「雪國星河光廊」、門口聖誕花柱一路拍到大廳，燈飾展出至2027年2月14日。想把拍照排成一場約會，12月還能在1樓咖啡廳預訂1,780元的「聖誕珠寶盒下午茶組」，白巧克力雪人、馴鹿馬卡龍和台灣草莓蛋糕都收進同一盒。想在聖誕節當天吃頓晚餐，天空酒吧也有焗烤龍蝦配爐烤石垣和牛的雙人海陸餐，從看燈到吃飯都能在同一站安排。

▲一走進高雄日航酒店大廳就被這座高達5米的白金聖誕樹美到屏息，香檳金與白金色球飾在暖黃燈光映照下閃閃發亮，旁邊還擺了一張超有氣勢的紅絲絨金色扶手椅，坐上去拍照瞬間化身歐洲皇室貴族，隨手一拍都是制霸社群的奇蹟美照。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理



雪國星河光廊怎麼拍

從酒店戶外廊道開始走，最先看到的是藍白交錯的整排燈點。冰晶藍呼應酒店的日航藍，白色燈點沿著廊道往前鋪開，想拍出光廊的縱深，可以站在廊道一端，讓兩側燈飾一起入鏡。和朋友同行，就請對方往前走幾步，從後面拍下人走進藍白光點的背影。走到大門再停一次，門口的聖誕花柱很適合當作照片的前景，取景時把花柱和入口一起帶進去，就能看出這段路是怎麼從戶外接進大廳。

▲夜幕低垂後一定要來戶外廊道散散步，整排藍白交織的璀璨燈海一路延伸，細膩光點就像把北國的雪國星河直接搬進港都，涼爽微風吹來浪漫指數瞬間破表。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

5米白金聖誕樹在哪裡

大廳的5米聖誕樹用白金色和香檳金點綴，跟戶外廊道的冰晶藍是兩種光色。想拍合照，可以先退幾步把整棵樹收進畫面，讓同行的人站在樹旁，照片也看得出5米的高度。拍完大廳別急著折返，聖誕造景沿著廊道延伸到2樓SERENA全日餐廳前，金色小鹿就在那裡。光廊適合拍背影，大廳適合拍合照，小鹿則可以留一張近照，走一趟就能拍到3種不同的畫面。

「冬日暖陽」從2026年11月26日點燈至2027年2月14日，跨過耶誕節、跨年和情人節。酒店位在高雄市前鎮區林森四路268號，鄰近捷運三多商圈站。如果只是想拍照，可以把酒店排在三多商圈行程裡，走戶外廊道、進大廳看樹，再上2樓找小鹿。想同一天吃到聖誕下午茶或喝到節慶特調，則要把日期排在12月。

▲還沒踏進大門就被兩側超氣派的華麗聖誕花柱吸引目光，滿滿金色與銀白色系飾品點綴出濃濃節慶氛圍，透過玻璃門還能直接望見大廳中央那座閃耀的5米高白金聖誕樹，儀式感從門口就一路拉滿。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理 ▲沿著廊道走到二樓SERENA全日餐廳前還有驚喜彩蛋，兩隻線條優雅的金色小鹿正站在白金聖誕樹與禮物盒旁迎接旅人，溫暖光影灑落在石磚牆面上，隨便找個角度都能拍出滿滿幸福感。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

雪鹿の樹是巧克力做的

看完大廳的白金聖誕樹，回到1樓日航咖啡廳，還能預訂一棵可以吃的紅色聖誕樹。西點行政主廚劉靖晟帶領團隊花3天製作「雪鹿の樹」，鮮紅的樹、雪白的馴鹿和雪花都是巧克力做成的立體裝飾，整座售價3,580元。拿來當聚餐甜點，可以先拍下紅樹和白鹿同框的完整造型，再分給大家吃。味道從濃郁巧克力接到焦糖榛果醬，鹽之花在甜味裡提了一點鹹，也讓榛果和焦糖的香氣更有層次。

▲歲末想送份甜蜜心意選這款「聖誕禮盒」準沒錯，透明禮盒繫上質感紅緞帶，裡面裝進聖誕老人、雪人、馴鹿與聖誕樹等6款萌度爆表的造型甜點，不管是買來犒賞自己還是當作交換禮物都超級搶手。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理



日航咖啡廳聖誕禮盒

如果是去朋友家作客，想帶一份拆開就有節日感的小禮物，520元的「聖誕禮盒」收了6款節慶造型甜點，聖誕老人、聖誕樹和雪人都在裡面，拆盒後可以讓大家各挑一款。咖啡廳也有手作薑餅糖霜餅乾和節慶麵包，售價150元至380元。想為家裡的聚餐準備一個能拍照的甜點主角，可以看「雪鹿の樹」，要帶去交換禮物或分送同事，則可以從禮盒和餅乾挑起。聖誕系列西點已開放預訂。

▲甜點控看到這桌絕對會失控，高雄日航酒店一樓咖啡廳把聖誕老人、雪人、馴鹿與聖誕樹通通變成精緻西點，整桌擺開就像一場夢幻的冬季派對，光看就讓人少女心大噴發。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

聖誕珠寶盒下午茶吃什麼

12月限定「聖誕珠寶盒下午茶組」售價1,780元，另加百分之10服務費。打開盒子可以先找白巧克力雪人，旁邊還有馴鹿馬卡龍、禮物盒和聖誕帽造型甜點。想拍出每款甜點的輪廓，可以從盒子上方拍一張，再拉近拍雪人和馴鹿。造型之外，盒裡還有日本過聖誕節常見的草莓鮮奶油蛋糕，用台灣當季草莓搭配北海道鮮奶油，草莓果香和綿密奶油就是這盒裡最有日式聖誕感的一口。

▲12月限定的「聖誕珠寶盒下午茶組」一上桌就讓人手機拍不停，純白雙層抽屜櫃裡藏滿鹹甜小點，頂層還有戴著墨鏡滑雪的白巧克力雪人坐鎮，搭配酸甜台灣草莓與輕盈綿密的北海道鮮奶油蛋糕，每一口都是幸福滋味。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理



天空酒吧12月聖誕特調

想留到晚上看高雄夜景，可以把下一站排在酒店的Rooftop Bar 22天空酒吧。12月有6款節慶特調，售價300元至380元，另加百分之10服務費。喜歡紅酒和香料香氣，可以看「壁爐暖著夜」，紅酒裡還帶著柑橘果香。平常喝咖啡或伯爵茶的人，可以留意「追逐北極星」，這杯把琴酒、咖啡和伯爵茶調在一起，杯上還有鮮奶油和棉花糖。同行有人想喝無酒精飲品，酒吧也有以莓果、巧克力餅乾為靈感的特調。



聖誕節雙人海陸晚餐

12月25日當天，天空酒吧推出4,680元的雙人海陸饗宴，另加百分之10服務費。想吃海鮮，可以留一口法式松露菌菇焗烤龍蝦，鮮甜龍蝦搭配松露與菌菇香氣。肉料理則有爐烤石垣和牛紐約客，餐點搭配西班牙粉紅氣泡酒，座位所在的高空酒吧也能看城市夜景。若打算同一天拍燈飾和吃晚餐，可以先訂妥用餐時段，再把戶外光廊和大廳聖誕樹排在進餐廳前。

▲聖誕節大餐就要吃得這麼澎湃，天空酒吧Rooftop Bar 22推出的雙人海陸饗宴直接端出鮮甜彈牙的焗烤龍蝦，搭配一刀切下肉汁四溢、油花香氣濃郁的爐烤石垣和牛紐約客，再舉起西班牙粉紅氣泡酒敬迷人的港都夜景，浪漫程度直接滿分。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理





高雄日航酒店「冬日暖陽」聖誕活動完整資訊條列整理如下

聖誕主題造景與點燈活動

活動主題：冬日暖陽（以冰晶藍與香檳金色調轉換，演繹北國雪景與室內暖陽交融的意境）

展出期間：即日起至 2027年2月14日

必拍亮點：

戶外廊道「雪國星河光廊」：整排藍白交織的璀璨燈海，呼應經典日航藍

酒店大門：氣勢華麗聖誕花柱

酒店大廳：5米高香檳金與白金色系聖誕樹

二樓 SERENA 全日餐廳前：金色小鹿造景

一樓日航咖啡廳「冬季限定聖誕西點」

雪鹿の樹：售價 3,580元（耗時 3天純手工製作，整座皆為巧克力雕塑，結合鮮紅聖誕樹、雪白馴鹿與雪花造型，內含濃郁巧克力、焦糖榛果醬與鹽之花）

聖誕珠寶盒下午茶組：售價 1,780元，另加 10%服務費（12月限定；以白巧克力雪人為主角，搭配馴鹿馬卡龍、禮物盒與聖誕帽造型甜點，並融入台灣當季草莓與北海道鮮奶油製成的日式聖誕草莓鮮奶油蛋糕）

聖誕禮盒：售價 520元（內含聖誕老人、聖誕樹、雪人等 6款經典節慶造型甜點）

其他節慶點心：售價 150元至 380元（手作薑餅糖霜餅乾、節慶麵包）

頂樓天空酒吧 Rooftop Bar 22「節慶特調與海陸饗宴」

12月節慶限定特調：共 6款，單杯售價 300元至 380元，另加 10%服務費

「壁爐暖著夜」：紅酒融合肉桂香料與柑橘果香

「追逐北極星」：琴酒、咖啡與伯爵茶調和，頂層點綴鮮奶油與棉花糖

無酒精特調：以莓果、巧克力餅乾為創作靈感

聖誕節雙人海陸饗宴：售價 4,680元，另加 10%服務費（12月25日聖誕節當天限定；包含法式松露菌菇焗烤龍蝦、爐烤石垣和牛紐約客，佐西班牙粉紅氣泡酒）

飯店與訂位資訊

飯店地址：高雄市前鎮區林森四路268號（鄰近捷運三多商圈站）

訂位專線：07-337-7031

線上訂位：https://hotelnikko-kaohsiung.com/web-restaurants

還想看看今年冬天還有哪些星級飯店或人氣甜點品牌推出限定聯名新品嗎？

推薦閱讀：台北君品化身奇幻金色古堡！入住天天抽LUSH聖誕倒數月曆泡夢幻泡泡浴，還有真人聖誕老人與半隻龍蝦大餐

推薦閱讀：跟著周杰倫喝冬日經典！星巴克「香烤蘋果那堤」與「草莓蜜桃茶」登場，GIANT羽絨熊寶寶台北2門市搶先開賣

推薦閱讀：巧克力控快預約！台北嘉佩樂聯名法芙娜推出3層限定下午茶，不加一滴水的熱巧克力、每日限量10組