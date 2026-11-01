WA-RA日式餐廳把懷石底蘊、藁燒煙燻香氣與逾30米天井光雕結合，彷彿置身夜間劇場用餐，再加上酒吧茶感調酒延伸餐後氛圍，不論是商務聚餐或是浪漫約會都很適合。

位於高雄洲際酒店5樓的WA-RA日式餐廳，以藁燒與割烹為核心，在宛如實驗劇場的空間中呈現當季日本旬味。全區以海底熔岩色調為意象，挑高逾30米的天井成為視覺焦點，營業日晚間20:00與22:00各上演4分鐘數位光雕劇院《豐沃之海》，以海洋為脈絡描繪高雄從過去到未來的城市風景；餐廳總共可容納124位賓客，規劃割烹吧台16席、OMAKASE私房主廚餐桌與日式主題酒吧。用餐採預約制可致電洽詢，套餐價格需另加10%服務費，週一公休，前往前建議先確認營業時段與訂位狀況。



▲高雄洲際酒店5樓WA-RA日式餐廳擁有挑高逾30米的海底熔岩意象天井，搭配稻草束懸掛設計與光影投影，營造宛如實驗劇場般的用餐氛圍。（攝影：楊婷雅）

▲營業日晚間8點和10點，WA-RA日式餐廳天井上演4分鐘數位光雕劇院《豐沃之海》，以海洋為脈絡演繹高雄城市風景。（攝影：楊婷雅）

料理長技法與霜月の割烹菜色

料理長工藤將和師承米其林二星名廚高木一雄，延續懷石料理底蘊並運用源自江戶時期的藁燒技法，以稻草烈火炙燒食材，帶出煙燻香氣與當季旬味。本季推出的霜月の割烹以8道料理呈現晚秋山海時令，包含先付秋季楓葉前菜逸品、龍蝦芋饅頭白味噌椀、當季現流生魚片兩種、午魚幽庵燒與星鰻棒壽司等組成的八寸、揚出胡麻豆腐佐海膽蟹肉芡汁，以及土雞蕈菇炊飯與栗子蒸羊羹等品項。



▲WA-RA日式餐廳料理長工藤將和以源自江戶時期的藁燒技法，透過稻草烈火炙燒為食材賦予獨特煙燻香氣。圖／高雄洲際酒店提供；窩客島整理

▲高雄洲際酒店5樓WA-RA日式餐廳料理長工藤將和師承米其林二星名廚高木一雄，以懷石料理為底蘊演繹當季日本旬味。圖／高雄洲際酒店提供；窩客島整理

秋季強肴搭配調酒

霜月の割烹中，強肴日本鹿兒島和牛朴葉味噌燒呼應日本飛驒林業工人以朴葉炭烤味噌的由來，將味噌、鹿兒島和牛與秋季菇類鋪在朴葉上於炭火緩緩焙烤，讓葉香、味噌濃韻與和牛油脂交融；餐酒搭配方面，由高雄洲際酒店酒水經理暨WA-RA Bar首席調酒師劉心慈（Amber）坐鎮，以茶感、季節與概念調酒延續料理的旬味節奏。即便單純想在港都夜晚找一處氛圍雅緻的空間小酌，WA-RA Bar亦是絕佳選擇。



▲秋季強肴「日本鹿兒島和牛朴葉味噌燒」將味噌、鹿兒島和牛與秋季菇類鋪在朴葉上焙烤，展現濃厚葉香與油脂交融的滋味（攝影：楊婷雅）

▲高雄洲際酒店酒水經理暨WA-RA Bar首席調酒師Amber劉心慈擅長以茶入酒，透過季節與概念調酒延續料理的旬味節奏。圖／高雄洲際酒店提供；窩客島整理

日本世界冠軍調酒師金子道人客座

WA-RA Bar有時也會邀請知名調酒師來客座交流。採訪當晚，日本奈良知名酒吧LAMP BAR創辦人金子道人（Michito Kaneko）便來客座交流。擁有超過20年調酒資歷的金子道人於20歲投入調酒領域，並曾奪下2015年Diageo WORLD CLASS Global Bartender of the Year世界冠軍，創立的LAMP BAR也五度入選Asia's 50 Best Bars、最高名列亞洲第20名；客座期間帶來4款限定調酒，每杯售價420元另加10%服務費，包含以琴酒融合奈良果園風味糖漿與柑橘的東瀛75（ZIPANG 75）、結合伏特加與焙茶及蘋果香氣的絲絨森境（VELVET SYLVAN）、以琴酒搭配苦味開胃酒與香氣型苦艾酒的LAMP內格羅尼（LAMP NEGRONI），以及運用伏特加、清酒風味苦艾酒與青葡萄汁調製的一粹馬丁尼（ISSUI MARTINI）。



▲日本奈良知名酒吧LAMP BAR創辦人金子道人受邀客座WA-RA Bar，現場專注調製客座限定酒款。（攝影：楊婷雅）



▲日本世界冠軍調酒師金子道人客座WA-RA Bar期間推出限定酒單，帶來融合奈良果園風味、焙茶與清酒等元素的特色調酒。（攝影：楊婷雅）

高雄洲際酒店「WA-RA日式餐廳」

營業時間：週二～週五18:00 – 01:30；週六～週日17:00 – 01:30

地址：高雄市前鎮區新光路33號5樓（高雄洲際酒店5 樓）

線上預約：WA-RA日式餐廳

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