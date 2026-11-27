7大寒假展覽預售票攻略！編輯鄭亦庭表示：2026年年末超多大展來台！信義區莫內真跡、皮克斯展都要衝吧！

7大寒假展覽預售票懶人包！隨著2026年末到來，台北各地展演空間紛紛推出強檔特展，現在提前買預售票最划算，這次窩客島幫你整理7大寒假必看展覽預售票資訊懶人包，皮克斯世界巡迴展、TOMICA & PLARAIL交通慶典都將在12月來台展出，信義區富邦美術館特展更將展出2公尺大莫內睡蓮真跡，動漫迷也不能錯過松菸排球少年展、華山膽大黨展覽等，7大寒假展覽預售票價一次看。



▲寒假展覽預售優惠懶人包！2公尺莫內睡蓮、皮克斯展來台，7大展覽預售資訊一次看。





2公尺大莫內睡蓮來台

現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展II 展覽資訊

現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展II 預售票價資訊

▲2公尺大莫內《睡蓮》真跡來台！長寬超過兩公尺大畫布展現無地平線的水面倒影與光影魔力。(圖/富邦美術館、時藝多媒體提供)





日本TOMICA & PLARAIL 交通慶典來台

TOMICA & PLARAIL 交通慶典 展覽資訊

TOMICA & PLARAIL 交通慶典 預售票售票資訊

▲日本獨家「TOMICA & PLARAIL 交通慶典」首度海外登場，12月17日起於中正紀念堂開展。





MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展台灣站在高雄

MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展 台灣站 展覽資訊

MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展台灣站 票價資訊

台灣皮克斯展亮點搶先看！MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展台灣站即將在12月18日於高雄登場，國際原廠團隊直接從零打造全台首座戶外大型展覽館，將皮克斯沈浸式展覽完整搬來台灣，帶粉絲們直接走進皮克斯經典電影世界中，最新曝光展館規模、隱藏彩蛋亮點搶先帶你看，12月18日準時衝高雄朝聖。展覽地點：「高雄輕軌－高雄展覽館站(C8)」海邊路及成功二路交匯處展覽日期：2026年12月18日 至 2027年4月18日預售票：即日起至12/17單人850元、雙人1650元展期票：平日單人全票：現場購票950元、網路購票890元、現場優待票870元、網路優待票 850元假日單人全票：現場購票990元、網路購票930元、現場優待票910元、網路優待票890元

全文介紹：皮克斯迷衝高雄！MUNDO PIXAR皮克斯展台灣站12/18開展，7大氣味展廳、隱藏彩蛋曝光



▲皮克斯展台灣站票價公開！高雄皮克斯世界巡迴展早鳥票送周邊，打卡免費送雙人票





亞洲首展！華山梵谷虛擬實境展

尋找梵谷：SVR實境探索之旅 Finding Vincent SVR 展覽資訊

梵谷虛擬實境展在華山！《尋找梵谷：SVR實境探索之旅 Finding Vincent SVR》亞洲首展登陸台北華山園區，展覽讓觀眾化身成梵谷友人、弟弟西奧，穿梭於《星夜》、《夜晚露天咖啡座》等梵谷名畫場景中，以全新沉浸式視角探索梵谷的人生故事，將在12月24日一路展出至2027年4月6日，預售票優惠即日起開賣，文青、藝術迷快把華山梵谷實境探索展排進假期清單。展覽日期：2026年12月24日 - 2027年4月6日展覽地點：華山文創園區西五館 / 台北市中正區八德路一段1號展覽時間：10:00–18:00票價：預售票380元 / 現場展期票420元 / 現場愛心票210元

全文介紹：梵谷虛擬實境展在華山！亞洲首展「尋找梵谷」SVR特展，沈浸式走進星夜、露天咖啡座名畫



▲華山梵谷虛擬實境展！《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》亞洲首展於12月24日在台北華山登場。





幾米25週年全境式沉浸互動展《與幾米頭碰頭》

《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展 展覽資訊

《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展 票價資訊

幾米25週年沈浸式展覽在華山！幾米品牌25週年特別企劃宣布於10月9日在華山推出獨立快閃店，集結超過300種繪本周邊商品、經典繪本作品，此外，更將於12月24日在華山推出《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展，展覽門票搶先於10月6日開賣，購買早鳥票還送幾米3D立體收藏卡，幾米粉絲衝華山幾米快閃店前，絕對要記得準時開搶早鳥票。展覽地點：Magic Box數位故事館 台北華山文創園區 東3A展覽檔期：2026年12月24日至 2027 年 2 月 14 日 (除夕休館一天)營業時間：每日10:00-18:00 (最晚入場時間為 17:00)預售票：單人票420元、雙人票820元、親子票(1大1小)650元、親子票(2大1小)990元展期票：單人票450元、雙人票880元、親子票(1大1小)700元、親子票(2大1小)1,050元、身障優惠票225元，未滿3歲兒童可免費入場

全文介紹：幾米粉衝華山！幾米25週年沉浸式展覽早鳥送收藏卡，免費先逛華山幾米快閃店



▲幾米沈浸式互動展！幾米25週年展覽、幾米快閃店插旗華山，幾米粉必衝。





松菸排球少年!!動畫10週年紀念展

排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION 展覽資訊

排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION 售票資訊

排球少年動畫展首次來台！動漫迷必逛《排球少年!!動畫10週年紀念展IMMERSIVE EXHIBITION》巡迴日韓多座城市後，確定於今年12月25日在松菸登場，帶來四大主題展區，也將開賣日本限量周邊、台北站限定周邊等，預售單人票390元、雙人票740元，將於10月28日中午12點在udn售票網獨家開賣，粉絲們絕對要準時搶票。展覽日期：2026.12.25-2027.03.28展覽地點：松山文創園區 2F多功能展演廳預售票：預售單人票390元、預售雙人票740元現場售票全票 450元、優待票 430元、愛心票 225元，未滿3歲兒童免票



全文介紹：排球少年展首次來台！松菸「排球少年10週年展」10/28預售票開搶，票價、四大展區先看



▲松菸排球少年展！各校專區將7所高中隊服與應援橫幅一字排開，搭配精彩回顧影片。





華山膽大黨Animation Works展

《膽大黨 Animation Works展》展覽資訊

《膽大黨 Animation Works展》展覽資訊 售票資訊

膽大黨展覽來台！超人氣《膽大黨Animation Works展》海外巡迴首站正式在台北華山，展覽將於2026年12月25日至2027年4月6日在華山東2A、2B 館展出，不僅有日本巡迴的完整內容，更將全球首度公開全新「動畫場景」，單人預售票、高速婆婆雙人紀念套票優惠，即日起在udn售票網搶先開賣，還有海報套票、燈箱套票等在11月10日開賣，粉絲們記得要先搶。展出期間：2026年12月25日至2027年4月6日(2月5日除夕休館)開放時間：10:00-18:00(17:30停止售票入場)展出地點：華山1914文創園區 東2A、2B館(台北市中正區八德路一段1號)預售票：單人票 390元、高速婆婆雙人紀念套票 900元現場售票：全票 450元、優待票 420元、愛心票225元，未滿3歲兒童免票

全文介紹：膽大黨展覽來台！華山膽大黨Animation Works展亮點公開，高速婆婆預售套票開搶



▲日本人氣動畫《膽大黨Animation Works展》海外巡迴首站在華山，高速婆婆紀念套票先搶。(此為日本展出照片，展覽實景以現場為準)

2026聖誕節必拍聖誕打卡點清單

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