貓奴週末順遊名單加一！鍾有岳在台中帶來免費陶器展《貓來起厝》，39隻手工陶貓各有編號，看到小紅點就表示已經有貓奴「收編」囉！

台中近期迎來一檔以貓咪為主題的免費陶器個展《貓來起厝》，由藝術家鍾有岳操刀創作，展名為六歲小兒子所命名，同時亦呼應民間俗諺「狗來富，貓來起大厝」寓意；現場共陳列39件手工捏製的陶貓作品，讓喜愛貓咪與手工陶瓷的民眾能近距離欣賞每一隻貓咪的神韻。



▲《貓來起厝》展間內分區擺放多尊手工捏製陶貓，每隻神情與花色皆獨一無二。（攝影：楊婷雅）

▲藝術家鍾有岳將不同毛色的陶貓錯落擺放於原木塊底座上，呈現出家貓在居家空間裡或坐或望的日常神態。（攝影：楊婷雅）

日常家貓姿態入陶，圓潤與傲嬌神情各具特色

鍾有岳在這次《貓來起厝》陶器展覽中，將視角拉回平時陪伴在生活中的家貓，細膩刻畫牠們豐腴或纖細的體態，以及帶點高冷、無辜或嚴肅的豐富表情；39隻陶貓皆由創作者親手塑形，因此每一件的輪廓與神韻都不盡相同，呈現出家貓在日常裡千變萬化的性格縮影。

▲潔白明亮的展場陳列39隻不同毛色與舉手姿態的手工陶貓，窗外綠意映襯出愜意看展氛圍。（攝影：楊婷雅）

《貓來起厝》退件排入台中順遊行程

《貓來起厝》的每隻陶貓皆有獨立編號，若作品旁出現小紅點貼紙，則表示該件創作已有貓奴「收編」，展期結束後牠們便會各自「回家」；而記者造訪當日，所有貓咪都已有歸屬；整體展場精巧，大約半小時皆可看過所有貓咪，推薦可以搭配鄰近的勤美誠品綠園道、勤美術館安排遊程，抑或來附近用餐順道造訪。



▲藝術家鍾有岳手工捏製的黑貓與三花貓眼神生動，作品旁貼有小紅點代表已被有緣人收編。（攝影：楊婷雅）

鍾有岳台中陶器展《貓來起厝》

展覽日期：2026.11.07-2026.12.12

展覽時間：週三-週六 13:00-18:00；周日-周二採預約參觀

地址：台中市西區公益路69號（研冶藝廊）