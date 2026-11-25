皮克斯展台灣站最新亮點曝光！編輯鄭亦庭表示：全台首座戶外大型展館、沈浸式場景隱藏彩蛋亮點搶先看。

台灣皮克斯展亮點搶先看！MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展台灣站即將在12月18日於高雄登場，國際原廠團隊直接從零打造全台首座戶外大型展覽館，將皮克斯沈浸式展覽完整搬來台灣，帶粉絲們直接走進皮克斯經典電影世界中，最新曝光展館規模、隱藏彩蛋亮點搶先帶你看，12月18日準時衝高雄朝聖。



▲《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》台灣站國際團隊在高雄打造全台首座戶外大型展覽館，帶粉絲走進皮克斯電影世界。



▲皮克斯展台灣站票價公開！高雄皮克斯世界巡迴展13大主題展間，快閃打卡送雙人票先衝。





皮克斯展台灣站打造半座足球場大無柱展館

▲《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》台灣站12月18日登陸高雄，原廠沉浸式場景完整呈現。





皮克斯世界巡迴展最新隱藏彩蛋亮點曝光

▲皮克斯展台灣站最新亮點曝光！《天外奇蹟》展區卡爾爺爺的旅行基金存錢筒、冒險日記。





皮克斯主題商店超過250款周邊商品

▲《怪獸電力公司》展間展出收集小孩尖叫聲作為能源的能量瓶，可以親手按壓。



▲皮克斯展台灣站最新亮點曝光！《海底總動員》潛水夫蛙鏡背後也藏有驚喜。





MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展 台灣站 展覽資訊

MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展台灣站 票價資訊

預售票

販售時間：即日起至12/17

票價：單人850元、雙人1650元





販售時間：即日起至12/17 票價：單人850元、雙人1650元 展期票

販售時間：2026/12/18至2027/4/18

平日單人全票：現場購票950元、網路購票890元、現場優待票870元、網路優待票 850元

假日單人全票：現場購票990元、網路購票930元、現場優待票910元、網路優待票890元





販售時間：2026/12/18至2027/4/18 平日單人全票：現場購票950元、網路購票890元、現場優待票870元、網路優待票 850元 假日單人全票：現場購票990元、網路購票930元、現場優待票910元、網路優待票890元 優待票：年满24個月以上兒童及高中職(含)以下之未滿18歲之學生。

敬老票/愛心票請於展覽現場購買：

1、年滿65歳以上長者

2、身心障礙人士及其一位陪同者持有身心障礙票或敬老票者，入場時必須出示有效的身心障礙手冊或年齢證明以供查驗。

近期人氣IP聯名美食、新品全跟上

為迎接高雄《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》，台灣團隊斥資新台幣2億元，從零打造占地約3500平方公尺、相當於半座足球場的全台首座戶外專用大型展覽館，場館主體長40米、寬80米、總高15米，室內更採用罕見的「無落柱」設計，提供開闊又不受遮擋的觀展動線，以國際巡迴展演最高規格籌備，讓台灣觀眾也能完整體驗皮克斯巡迴展大型電影場景配置。《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》以多部皮克斯經典動畫作品為核心，帶來大型實景裝置、沉浸式場景，以及角色互動空間，讓觀眾彷彿走進動畫電影之中，更在展間藏入滿滿隱藏彩蛋，目前最新曝光《天外奇蹟》展間能近距離看見卡爾爺爺的旅行基金存錢筒、冒險日記，《怪獸電力公司》有吸收小孩尖叫聲的能量瓶互動裝置，可以親手按壓，《海底總動員》潛水夫蛙鏡背後也藏有驚喜，此外，其中七個展廳更特別設計了呼應電影場景的專屬氣味，讓粉絲們視覺、嗅覺都能沉浸式感受。除了超震撼的皮克斯電影沉浸式展區，現場也規劃展覽主題特色商店，預計推出超過250款精選商品，包括多部迪士尼、皮克斯經典角色與主題設計，從日常生活小物、收藏周邊到展覽限定周邊都有，這次台灣站也特別推出融合在地元素的「台灣站限定商品」，為台灣觀眾打造專屬的收藏小彩蛋，讓大小朋友都能盡情觀展、挑選周邊小物，皮克斯世界巡迴展台灣站12月18日登場，快趁現在先收開展前預售票優惠。展覽地點：「高雄輕軌－高雄展覽館站(C8)」海邊路及成功二路交匯處展覽日期：2026年12月18日 至 2027年4月18日售票資訊：KLOOK 預售票現正熱銷中，優惠僅至12月17日止

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