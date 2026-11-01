麥當勞史上最大牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」11月25日回歸，單點169元，藍莓雙餡派50元同步開賣。窩客島資深編輯李維唐指出，雙層安格斯牛肉的份量與人氣甜點回歸，是這波新品最值得關注的亮點。

麥當勞粉絲敲碗成功！史上最大牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」確定11月25日回歸，雙層四盎司安格斯牛肉搭配3片白切達吉事，還有金黃炸洋蔥與獨家霸牛醬，光看配料就知道這次是衝著肉食控而來。更讓人期待的是，先前掀起討論的「藍莓卡士達雙餡派」也同步回歸，單點只要50元，還有4款與台灣藝術家合作的「有新藝變色杯」限量開賣。這次不只要讓漢堡控大口吃肉，甜點控與杯子收藏迷也有新目標。

▲肉控敲碗成功，麥當勞史上最大牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」終於在11月25日霸氣回歸啦，雙手拿起來份量感十足，大口咬下直接爽度破表。圖／麥當勞提供；窩客島整理



麥當勞霸牛堡回歸！史上最大牛肉漢堡169元

曾經吃過麥當勞「Big Arch霸牛堡」的人，這次可以準備再吃一輪了。這款自2024年陸續在歐洲、加拿大及北美市場推出的重量級漢堡，2026年1月首度登陸台灣，憑著超有存在感的份量與厚實牛肉受到關注。即使期間限定販售結束，仍有消費者在社群敲碗，希望能再次吃到這款大份量漢堡。如今麥當勞正式宣布，11月25日上午10點30分起至2027年1月19日限時回歸，單點169元，經典套餐239元，想吃的人可得把握時間。

真正讓「Big Arch霸牛堡」與一般牛肉漢堡拉開差距的，就是那2片厚實多汁的四盎司安格斯牛肉。漢堡裡還堆疊3片白切達吉事、新鮮生菜、洋蔥絲、酸黃瓜與金黃酥脆的炸洋蔥，最外層則使用特別的芝麻奇亞籽麵包。咬下去先是牛肉與起司交織的濃郁風味，接著有炸洋蔥的酥脆感，再由酸黃瓜與蔬菜帶出清爽層次。獨家「Big Arch霸牛醬」融合奶香、黃芥末與酸黃瓜風味，讓整顆漢堡吃起來更有層次，也讓喜歡厚實牛肉口感的人多了一個冬季聚餐選擇。

▲雙層四盎司安格斯牛肉搭配三片白切達吉事，還有金黃炸洋蔥與獨家霸牛醬，層層堆疊的澎湃美味，光看橫切面就讓人忍不住吞口水。圖／麥當勞提供；窩客島整理

麥當勞藍莓卡士達雙餡派50元！巧克力酥皮包雙餡

吃完大份量漢堡，還想來點甜的？麥當勞這次也把2025年推出後受到喜愛的「藍莓卡士達雙餡派」帶回來了。這款甜點將於11月25日上午10點30分重新開賣，單點50元，預計販售至12月29日或售完為止。對於喜歡麥當勞期間限定派類甜點的人來說，這次回歸最值得注意的，就是巧克力派皮裡一次藏進2種不同風味的內餡。

不同於一般水果派只有單一果醬內餡，「藍莓卡士達雙餡派」外層使用酥脆巧克力派皮，內部包裹酸甜藍莓醬與香濃滑順的卡士達。藍莓帶有果香與微酸滋味，搭配卡士達的奶香甜味，讓整體甜度不會過於單一。巧克力派皮的酥脆口感，也讓每一口都有不同層次。不論是吃完漢堡後想補上一份甜點，或是下午想找個理由喝杯飲料、配點小甜食，這款雙餡派都很適合列入口袋名單。

▲甜點控最愛的「藍莓卡士達雙餡派」也同步回歸，剛拿到手熱騰騰的巧克力派皮咬下去超酥脆，下午茶來一顆實在太幸福。圖／麥當勞提供；窩客島整理 ▲剝開香酥巧克力派皮，裡頭直接爆出酸甜藍莓醬跟香濃卡士達，雙重內餡在嘴裡完美交織，每一口都是甜而不膩的療癒享受。圖／麥當勞提供；窩客島整理

麥當勞有新藝變色杯139元！4款台灣限定設計

除了2款人氣美食回歸，麥當勞這次還準備了讓收藏控心動的新杯款。11月25日至12月15日推出全新「有新藝變色杯」，共計4款設計，單買139元，限定透過麥當勞APP的歡樂送2.0或手機點餐購買。這次特別攜手台灣藝術家Eszter Chen陳純虹，以台灣城市、自然生態、鄉村景致與日常文化作為創作靈感，將熟悉的台灣元素變成杯身上的藝術圖案，搭配變色效果，讓平常喝飲料的杯子也多了收藏趣味。

4款杯子各自藏著不同的台灣故事。「紫想玩」把台北101與北門等城市地標放進設計裡，呈現熟悉的台北街景。「藍波one」則集合台灣黑熊、石虎與台灣藍鵲，讓台灣特色動物成為杯身主角。喜歡生活感圖案的人，可以留意以藍白拖、紅綠燈為靈感的「來趣桃」。至於「粉台喔」，則將傳統窗花與農村景致融入畫面，帶出具有台灣人情味的鄉間風景。4款杯子從都市到鄉村各有特色，不過購買時採隨機供應，無法指定款式，想收藏全系列的人要特別留意。

麥當勞變色杯特餐同步推出！APP限定購買

如果原本就打算到麥當勞用餐，這次也可以留意同步推出的「有新藝變色杯特餐」。餐點包含1份主餐、1份中薯、1杯38元飲料，以及1個有新藝變色杯。主餐可從超值主餐全系列中選擇，但不包含藜麥沙拉。相較於單買杯子，特餐讓想吃正餐又想收藏杯款的人多了一種購買方式。

不過，這次變色杯並不是直接到櫃檯就能購買的商品，而是限定麥當勞APP的歡樂送2.0與手機點餐通路。杯款不論單買或搭配特餐，都是4款隨機供應，無法挑選指定設計。活動預計販售至12月15日，若提前售完就會結束，特別喜歡其中某款設計的人，購買前最好先確認供應情況。

▲麥當勞APP限定的「有新藝變色杯」太好玩，只要倒入冰涼飲料，杯身瞬間就會變色，台北101、台灣黑熊等在地插畫立刻浮現，視覺感滿分。圖／麥當勞提供；窩客島整理



麥當勞小麥麥體驗營開放報名！988元含8款迷你麥當勞組

家中有小朋友的家庭，也可以留意麥當勞冬季「小麥麥體驗營」的報名資訊。2027年1月與2月場次將分別於2026年12月7日及2027年1月4日上午10點開放線上報名，參與對象為3歲以上兒童，體驗制服則適合身高120公分以內的小朋友。家長可透過麥當勞APP內的「麥麥童樂會親子活動網」查詢活動內容及報名方式。

這次體驗營報名費用為988元，包含活動體驗、Happy Meal麥麥盒4件組、小麥麥證書、小麥麥專屬名牌，以及全套共8款的「迷你麥當勞組」。對於喜歡麥當勞的小朋友來說，除了參加活動，還能帶回一系列專屬紀念品。1月場次報名至12月27日，2月場次報名至2027年1月24日，兩梯次皆可能因額滿提前截止。

麥當勞11月25日起調整服務！自助點餐機新增送餐到桌選項

這次麥當勞除了推出人氣餐點與限定周邊，也同步宣布門市服務調整。自11月25日起，台灣麥當勞將依實際營運狀況調整自助點餐機的服務流程，並提供「送餐到桌」服務選項。對於習慣使用自助點餐機的消費者來說，未來點餐時可以留意螢幕上的服務選擇。由於各門市實際營運安排可能有所不同，是否提供相關服務仍須以現場狀況為準。這波從霸牛堡、藍莓雙餡派到台灣限定變色杯的回歸與登場，讓麥當勞11月底的新品話題一次集中。想吃大份量牛肉漢堡、想重溫酸甜雙餡派，或是想收藏台灣特色變色杯，都可以從11月25日開始留意各項活動的販售期限與購買方式。

重量級「Big Arch霸牛堡」限時回歸

活動時間：2026年11月25日上午10:30起至2027年1月19日（或售完為止）。

餐點特色：雙層厚實四盎司安格斯牛肉搭配金黃炸洋蔥、三片白切達吉事、新鮮生菜、洋蔥絲與酸黃瓜，夾入芝麻奇亞籽麵包並淋上獨家Big Arch霸牛醬。

販售價格：單點169元；經典套餐239元。

人氣甜點「藍莓卡士達雙餡派」甜蜜回歸

活動時間：2026年11月25日上午10:30起至2026年12月29日（或售完為止）。

餐點特色：酥脆巧克力派皮包裹酸甜藍莓醬與香濃滑順卡士達雙重內餡，呈現酸甜適中、甜而不膩的層次口感。

販售價格：單點50元。

麥當勞APP限定「有新藝變色杯」限量開賣

活動時間：2026年11月25日上午10:30起至2026年12月15日（或售完為止）。

販售通路：限使用麥當勞APP「歡樂送2.0」或「手機點餐」下單購買。

杯款設計：攜手台灣藝術家Eszter Chen陳純虹創作，共有「紫想玩」（台北101、北門等地標）、「藍波one」（台灣黑熊、石虎、台灣藍鵲）、「來趣桃」（藍白拖、紅綠燈）、「粉台喔」（傳統窗花與農村景致）四款台灣特色設計。

購買方式：

單買：139元（款式隨機供應、不可挑款）。

有新藝變色杯特餐：包含超值主餐一份（不含藜麥沙拉）、中薯一份、38元飲料一杯及「有新藝變色杯」乙個（共4款隨機供應、不可挑款）。

冬季「小麥麥體驗營」開放報名

參與對象：3歲以上兒童（體驗制服適合身高120cm以內兒童）。

報名方式：至麥當勞APP內「麥麥童樂會親子活動網」線上報名。

報名時間：

2027年1月場次：2026年12月7日（週一）10:00起至12月27日（或額滿為止）。

2027年2月場次：2027年1月4日（週一）10:00起至1月24日（或額滿為止）。

報名費用：988元（含活動體驗、Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書、小麥麥專屬名牌及「迷你麥當勞組」全套共八款）。

自助點餐機「送餐到桌」服務調整

調整時間：2026年11月25日起。

服務內容：自助點餐機將提供「送餐到桌」的服務選項，同步全球一致的品牌體驗。

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