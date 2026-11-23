丸亀製麵2027限量桌曆11月24日開賣，加價299元就能入手12張免費烏龍麵兌換券。窩客島資深編輯李維唐提醒，月月兌換須購買任一炸物，消費前別漏看使用條件。

烏龍麵控這本真的要搶。丸亀製麵宣布2026年11月24日推出「2027丸亀製麵限量桌曆」，只要當天到門市用餐消費滿100元，取得指定購買資格券，就能再加價299元帶回家。最吸引人的不是桌曆本身，而是裡面直接藏了12張烏龍麵免費兌換券，從1月吃到12月，每個月購買任一炸物，就能免費兌換當月指定烏龍麵，還額外附上天丼飯、關東煮免費兌換券，整本優惠總價值超過1,500元。對經常吃丸亀製麵的人來說，這本桌曆等於提前安排好2027年的烏龍麵省錢計畫。

▲一整片比碗面還寬大的金黃豆皮直接霸氣鋪滿整碗，吸飽了清甜的柴魚高湯，咬下去滿嘴都是甜甜的豆香與湯汁，搭配Q彈滑順的烏龍麵和翠綠蔥花，清爽又暖胃，也是桌曆兌換券裡頭超受歡迎的經典必吃款。圖／丸亀製麵提供；窩客島整理



丸亀製麵2027限量桌曆299元加購

這次推出的「2027丸亀製麵限量桌曆」，把每個月的日曆與烏龍麵優惠結合，讓原本放在桌上查看日期的小物，變成每個月都能拿出來使用的美食優惠券。桌曆採直立翻頁設計，搭配月份日期與品牌插畫，放在辦公桌或家中都能隨時查看。翻到新月份時，也等於提醒自己又有一碗指定烏龍麵可以兌換，對喜歡固定到丸亀製麵用餐的粉絲而言，實用性相當高。想要入手可得把握11月24日開賣當天，活動於全台門市推出，消費者須掃描門市提供的LINE QRcode取得購買資格券，現場用餐消費滿100元後，即可加價299元購買1本桌曆。每人限購1本，各店數量有限、售完為止，實際購買方式仍以門市活動說明或官方粉絲專頁公告為準。

▲烏龍麵控明年一整年的省錢神器就是這本，翻開桌曆不只能看日期，每個月底下都直接附上一張免費烏龍麵兌換券，只要點任一炸物就能免費吃指定烏龍麵，一路從一月的經典釜揚吃到年底限定新品，整本換好換滿直接省破千元，擺在辦公桌上看著心情都變好了。圖／丸亀製麵提供；窩客島整理

丸亀製麵12碗免費烏龍麵月月領

這本桌曆最大的亮點，就是一次收進12張指定烏龍麵免費兌換券，讓2027年每個月都有不同的烏龍麵可以期待。1月從經典「釜揚烏龍麵」開始，12月則安排限定新品，全年共能兌換12碗不同的指定烏龍麵，單項價值最高達154元。對於喜歡嘗試不同口味的人來說，不必每次到店都煩惱該點哪一碗，跟著桌曆月份安排，也能慢慢吃遍不同品項。不過免費烏龍麵並不是直接拿券就能兌換，每個月使用當月優惠券時，必須購買任一炸物，才能免費享用指定烏龍麵。換句話說，原本就習慣吃烏龍麵搭配炸物的人，正好可以把平常的點餐方式變成省錢組合。桌曆還加碼天丼飯及關東煮免費兌換券，讓整本優惠總價值超過1,500元，實際兌換內容與使用條件則以桌曆內的優惠券規則為準。

▲紅通通的鮮甜番茄湯底光看就讓人食指大動，裡頭吃得到大塊多汁的番茄果肉與鮮嫩雞肉，酸香開胃又爽口，撒上酥脆天婦羅花和蔥花增添層次感，喝完一整碗身體都暖呼呼的，想換換清爽口味選這碗準沒錯。圖／丸亀製麵提供；窩客島整理



丸亀製麵每週一免費炸物優惠

除了限量桌曆，丸亀製麵原本就有固定推出的LINE會員優惠，想把平常吃烏龍麵的花費再壓低一點，可以先從加入官方LINE帳號開始。每週一開放搶領當週免費炸物兌換券，對於習慣點烏龍麵再搭配炸物的消費者來說，多了一個留意優惠的機會，也能依照當週活動內容安排用餐。若已經打算購買2027限量桌曆，也可以把每週一領取炸物優惠券列入平常的用餐習慣。不過每週免費炸物券與桌曆優惠是否能在同筆交易合併使用，仍須依各券使用規則判斷，不能直接認定可以同時折抵。

丸亀製麵每月11日烏龍麵99元

想吃烏龍麵又不想花太多錢，每個月11日也是值得記下來的日期。丸亀製麵固定推出「筷吃丸亀日」，活動期間可用99元享用原價超過100元的指定活動烏龍麵。對於平常就會到店用餐的消費者而言，只要把用餐日期稍微安排一下，就有機會用更划算的價格吃到喜歡的烏龍麵。把每週一LINE免費炸物券、每月11日99元烏龍麵活動，以及2027限量桌曆的每月指定烏龍麵兌換券分開記下來，就能依照不同優惠安排用餐。尤其桌曆涵蓋整整12個月份，不是只能使用1次的短期優惠，對經常光顧丸亀製麵的粉絲來說，能否充分使用這些兌換券，也是評估299元加購價格是否划算的重要關鍵。

▲乳白色的濃郁豚骨湯頭一上桌就香氣撲鼻，喝起來醇厚卻不膩口，裡頭豪邁放進軟嫩豬肉片、半熟溏心蛋和滿滿蔥花，金黃蛋液融進湯裡更是邪惡，每一根烏龍麵都巴滿濃郁湯汁，重口味麵控絕對會愛死這碗。圖／丸亀製麵提供；窩客島整理

丸亀製麵青花椒擔擔烏龍麵推薦

11月24日準備到門市購買桌曆，也可以順道留意目前熱銷的人氣新品「青花椒擔擔烏龍麵」。青花椒與擔擔風味的組合，是這款新品最鮮明的口味特色，喜歡帶有辛香風味麵食的人可以列入選擇。門市另有免費自取的季節香菜配料，對於喜歡香菜的人而言，也能依照個人口味搭配。從當天現場用餐，到把2027限量桌曆帶回家，這次活動把短期購買優惠延伸成整年的用餐安排。只要記得每個月的指定兌換條件，就能把桌曆上的12張優惠券逐月使用。想搶限量桌曆的人，最重要的還是先確認11月24日的購買資格、滿額門檻及門市庫存，避免到了現場才發現沒有取得購買資格券。

2027年丸亀製麵限量桌曆販售資訊

開賣日期： 2026年11月24日全台門市同步開賣。

購買方式： 開賣當日至門市現場用餐消費滿100元，並掃描門市提供的 LINE QRcode 取得購買資格券，即可用加購價299元帶走一本。

購買限制： 每人限購一本，各店數量有限，售完為止。

桌曆超值優惠內容

12碗免費烏龍麵兌換券： 桌曆每個月皆附有一張兌換券，只要購買任一炸物，即可免費享用當月指定的烏龍麵，品項價值最高達154元。

兌換品項亮點： 涵蓋從一月的經典釜揚烏龍麵，到十二月的限定新品，全年共可兌換12碗不同口味的指定烏龍麵。

額外加碼好康： 整本桌曆除了烏龍麵兌換券外，還再加碼贈送天丼飯及關東煮免費兌換券，整本優惠總價值超過1,500元。

丸亀粉日常省錢攻略

每週一領炸物券： 加入台灣丸亀製麵 LINE 官方帳號好友，每週一可搶領當週免費炸物兌換券。

每月11日筷吃丸亀日： 每月11日可享99元優惠價，品嚐原價百元以上的活動指定烏龍麵。

季節限定新品推薦： 11月24日開賣當日前往門市，可同步品嚐熱銷新品青花椒擔擔烏龍麵，並搭配免費自取的季節香菜配料。

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