肯德基聯名漫威復仇者聯盟，11月24日推出末日全餐。黑色漢堡115元、末日蛋撻49元，5款上校盲盒公仔加99元，台北八德店變身末日庇護所。

肯德基這次真的「黑化」了。肯德基攜手漫威電影「復仇者聯盟：末日崛起」，11月24日起推出全新「末日全餐」，直接把末日博士招牌黑綠配色搬進餐點，黑色漢堡115元、綠色抹茶末日蛋撻49元，還有撒上神秘綠色魔粉的無骨雞腿霸。最讓漫威迷想收藏的，還有5款上校爺爺變裝漫威角色的限定盲盒公仔，購買指定套餐加99元就能隨機帶走1款。台北八德餐廳更將變身「末日庇護所」，從餐點、收藏公仔到主題空間，讓這場末日聯名一路熱鬧到2027年1月4日。

▲雙手捧著疊高高的「末日漢堡」視覺衝擊太震撼，黑芝麻暗黑堡皮包夾爆汁咔啦雞腿排與雙重特製濃醬，光看這邪惡的爆漿切面就讓人忍不住想大口開啃。圖／肯德基提供；窩客島整理



肯德基末日漢堡115元開吃，黑色堡皮搭配可樂煙燻雙醬

黑色漢堡真的來了。這次肯德基推出的「末日漢堡」售價115元，光是整顆黑色麵包就相當搶眼，裡面夾著酥脆多汁的咔啦雞腿排，搭配起司、生菜與爽脆酸黃瓜，再淋上特製「末日可樂醬」與「末日煙燻綠醬」。一口咬下能同時吃到炸雞外皮的酥脆、雞腿肉的鮮嫩，以及酸黃瓜帶來的清爽口感，黑色堡皮與綠色醬料形成強烈對比，連拿在手上都很有末日博士的神秘氣勢。

這次最特別的就是2款限定醬料。「末日可樂醬」把熟悉的可樂甜味結合微微辛香，尾韻帶有焦糖般的酸甜層次。「末日煙燻綠醬」則以滑順綿密的綠色美乃滋為基底，融合濃郁美式煙燻風味，讓炸雞多了一層厚實香氣。想一次吃得更豐富，也能選擇233元的「末日漢堡XL全明星餐」，除了末日漢堡，還有咔啦脆雞、小薯、原味蛋撻與中杯百事可樂。

▲暗黑系「末日全餐」視覺感直接拉滿，從黑綠配色的末日漢堡、撒滿綠色魔粉的無骨雞腿霸，到抹茶慕斯黑皮蛋撻與牽絲起司條，每一口都是又潮又邪惡的限定美味。圖／肯德基提供；窩客島整理

末日嚼起無骨雞腿霸129元，神秘綠色魔粉變身重口味炸雞

喜歡大口吃炸雞的人，這次還有「末日嚼起無骨雞腿霸」可以選。2塊售價129元，原本就主打爆脆多汁的無骨雞腿霸，這次撒上神秘「末日魔粉」，把蒜香、洋蔥與多種辛香料結合在一起，讓炸雞表面多了一層鹹香氣息。金黃色炸雞搭配綠色調味粉，視覺上相當有記憶點，也呼應末日博士的黑綠主題。

如果想吃得更過癮，肯德基也準備了不同搭配。247元的「末日嚼起無骨雞腿霸XL全明星餐」，包含2塊無骨雞腿霸、咔啦脆雞、小薯、原味蛋撻與中杯百事可樂。想增加醬料風味，還有259元的可樂醬版本與煙燻綠醬版本，讓喜歡酸甜或濃郁煙燻口味的人，都能依照自己的喜好挑選。

▲大口咬下這顆暗黑系「末日漢堡」太過癮，鬆軟黑麵包夾著厚實多汁的咔啦雞腿排，濃郁起司融化在肉排上，再淋滿酸甜可樂醬與醇厚煙燻綠醬，層次感在嘴裡大爆發。圖／肯德基提供；窩客島整理



肯德基末日蛋撻49元，黑色酥皮加上綠抹茶慕斯

連肯德基招牌蛋撻都換上末日造型。這次「末日蛋撻」單顆49元，最吸睛的就是黑色酥脆撻皮，裡面保留滑順蛋奶內餡，頂端再擠上濃郁綠抹茶慕斯。黑色外皮、金黃色蛋奶與綠色慕斯層層堆疊，光看配色就與平常熟悉的肯德基蛋撻完全不同，甜點控也多了一款期間限定的新選擇。

除了單顆購買，肯德基也推出6顆257元的「末日蛋撻禮盒」，適合帶回家與家人朋友分享。喜歡鹹點的人則可以試試75元的「末日起司條加可樂醬」，金黃酥香的外皮包著濃郁起司，咬開還有牽絲口感，再沾上酸甜的末日可樂醬，讓起司的鹹香與醬料甜味交錯，成為這次聯名系列另一款值得留意的小點心。



肯德基末日派對盒888元，6塊炸雞搭配4款沾醬

年底聚餐不知道要吃什麼，肯德基這次直接端出一整盒「末日派對盒」。售價888元，主打限時62折優惠，內容包含6塊末日嚼起無骨雞腿霸、6塊咔啦脆雞、1份大薯、2份3入末日起司條、1盒原味蛋撻禮盒與瓶裝可樂，從炸雞、薯條、起司點心到甜點都有，適合聖誕節、跨年或朋友聚會一起分著吃。

這盒另一個亮點就是一次附上4款不同風味的沾醬，包含末日可樂醬、末日煙燻綠醬、南洋酸甜醬與青花椒醬。喜歡酸甜、煙燻或帶點辛香口味的人，都能自行搭配炸雞與點心。外盒也換上末日主題限定設計，整盒放在聚餐桌上相當有話題，尤其適合想一次吃到多款限定餐點的漫威迷。

漫威5款上校盲盒公仔登場，加99元隨機收藏

這次肯德基聯名最有收藏話題的，絕對是上校爺爺親自變裝漫威角色。5款限定盲盒公仔分別是戴著紅色護目鏡的「獨眼龍」、手持戰斧的「雷神索爾」、變身橘色岩石巨人的「石頭人」、帥氣登場的「金牌手」，以及披著綠色斗篷、戴上經典面具的「末日博士」。每款都保留上校爺爺的經典形象，再加入不同漫威角色特色，讓熟悉的肯德基上校多了英雄與反派造型。

其中「末日博士」更是這次特別設計的焦點收藏款，綠色斗篷搭配經典面具，呼應整個末日系列的主題。盲盒將於11月24日10點30分起開賣，購買指定末日系列餐點即可加99元隨機獲得1款。購買指定個人餐可加購1個，指定歡聚分享餐最多可加購3個，指定蛋撻禮盒則可加購1個。5款公仔採隨機方式販售，數量有限，售完為止，想收集全套的粉絲可得留意。

▲肯德基上校爺爺這次直接大玩變裝秀，一次化身末日博士、雷神索爾、石頭人、獨眼龍與金牌手五款超萌盲盒公仔，手上還拿著炸雞桶跟飲料，漫威迷絕對要整套收齊。圖／肯德基提供；窩客島整理

台北八德肯德基變身末日庇護所，內用指定套餐再抽周邊

不只餐點換上末日造型，肯德基台北八德餐廳也將限時變身「末日庇護所」。餐廳外觀以詭譎綠光搭配末日博士主題視覺，黑綠色系裝置一路延伸到店內，營造出彷彿走進漫威末日世界的神秘氛圍。從入口到餐廳內部都有主題拍照亮點，無論想與末日博士裝飾合影，或拿著黑色末日漢堡拍照，都能把這次聯名的視覺特色一起記錄下來。

11月24日至11月30日期間，凡在台北八德「末日庇護所」使用預訂快取購買「末日漢堡XL全明星餐」並於店內用餐，就能獲得1次扭蛋機會，有機會抽中限量周邊小物。活動贈品數量有限，送完為止。對漫威迷來說，除了可以吃到黑色漢堡、綠色蛋撻，還能走進整間末日主題餐廳拍照，讓這次肯德基與「復仇者聯盟：末日崛起」的合作更有參與感。

肯德基末日全餐11月24日開賣，限定販售至2027年1月4日

這次肯德基「復仇者聯盟：末日崛起」限定系列，從11月24日起販售至2027年1月4日，品項包含115元末日漢堡、129元末日嚼起無骨雞腿霸2塊、49元末日蛋撻、75元末日起司條加可樂醬，以及888元末日派對盒等。想吃限定餐點的人可以依照預算選擇單點或套餐，喜歡漫威角色的粉絲則可以搭配指定餐點加購盲盒公仔。

電影「復仇者聯盟：末日崛起」預計12月16日搶先全美登場，肯德基也趁著年底電影話題推出這波黑綠系聯名。無論是想嚐鮮暗黑漢堡、收藏上校爺爺公仔，還是安排到台北八德主題餐廳拍照，都可以把11月24日記下來。限定餐點與公仔皆有販售期限或數量限制，實際供應情況仍以肯德基官方公告為準。

▲左邊是散發詭譎綠光的台北八德「末日庇護所」，右邊是澎湃到滿出來的「末日派對盒」，今年年末就跟著末日博士一起大口吃雞狂歡吧。圖／肯德基提供；窩客島整理





肯德基 X《復仇者聯盟：末日崛起》聯名活動資訊整理如下：

活動時間

全系列限定餐點：2026年11月24日至2027年1月4日，售完為止。

末日盲盒公仔開賣：2026年11月24日10:30起，售完為止。

台北八德主題店扭蛋活動：2026年11月24日至11月30日，贈品送完為止。

聯名限定餐點與售價

末日漢堡：單點115元；末日漢堡XL全明星餐233元。

末日嚼起無骨雞腿霸：2塊單點129元；XL全明星餐247元；搭配末日可樂風味醬或末日煙燻風味綠醬的XL全明星餐均為259元；5塊加雙醬299元。

末日起司條：搭配可樂醬75元。

末日蛋撻：單顆49元；6入禮盒257元。

末日派對盒：限時62折優惠價888元，內含末日嚼起無骨雞腿霸6塊、咔啦脆雞6塊、大份香酥脆薯1份、3入末日起司條2份、原味蛋撻禮盒1盒、瓶裝可樂1瓶，以及末日可樂風味醬、末日煙燻風味綠醬、南洋酸甜醬、青花椒沾醬共四款沾醬。

限定盲盒公仔加購規則

公仔款式：上校爺爺化身「末日博士」、「雷神索爾」、「石頭人」、「獨眼龍」、「金牌手」共五款隨機盲盒公仔。

加購方式：凡購買指定末日系列餐點，即可以99元加購1個盲盒公仔。

加購上限：

購買任一末日系列「個人餐」或「蛋撻禮盒」，可加購1個。

購買任一末日系列「歡聚分享餐」（包含末日派對盒、無骨雞腿霸5塊或8塊加雙醬、沾沾樂分享盒），可加購3個。

台北八德「末日庇護所」主題店限定活動

店面特色：肯德基台北八德餐廳限時換上末日博士黑綠色系主題視覺與詭譎綠光裝飾，打造沉浸式拍照據點。

專屬扭蛋禮：11月24日至11月30日期間，於台北八德店內用或預訂快取「末日漢堡XL全明星餐」，即可獲得一次扭蛋機會，有機會抽中限量周邊小物。

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