歷史博物館典藏展！以女性藝術家作品為核心展出，編輯鄭亦庭表示：台灣首位女性藝術家陳進名作〈葡萄〉也能看到。

史博館女性藝術家典藏特展！國立歷史博物館推出「隱身到現身—史博典藏的她們」特展，以史博館藏女性藝術家作品為核心，精選60位女性藝術家經典作品，展覽從性別平等、政治及社會文化等多元視角切入，完整呈現20世紀以來臺灣女性藝術發展概況，重新檢視藝術史中的性別敘事，即日起展出至2027年1月17日，帶大家深入看見不同世代的臺灣女性藝術家創作。



▲史博館典藏展！國立歷史博物館推出「隱身到現身—史博典藏的她們」特展，精選館藏60位臺灣女性藝術家作品。(攝影：鄭亦庭)



▲史博館典藏特展以史博館藏女性藝術家作品為核心，重新梳理20世紀以來臺灣女性藝術發展歷程。(攝影：鄭亦庭)





歷史博物館女性藝術家典藏特展

▲現場展出臺灣首位女性畫家陳進膠彩畫《葡萄》與袁樞真油畫作品，見證歷史軌跡。(攝影：鄭亦庭)





史博館特展展出書法、水墨畫等多元風格

▲第二單元展示1950至1980年代女性創作者在傳統水墨與現代風貌之間的風格。(攝影：鄭亦庭)

女性藝術家作品擺脫女性框架自我突破

▲史博館特展第三展區展出梁秀中水墨《採茶》、薛保瑕石版畫，呈現1980年代後的自我突破。(攝影：鄭亦庭)



▲史博館典藏展！國立歷史博物館推出「隱身到現身—史博典藏的她們」特展，精選館藏60位臺灣女性藝術家作品。(攝影：鄭亦庭)





《隱身到現身―史博典藏的她們》特展

近期人氣台北展覽一次收

史博館從1955年成立以來，累積多位女性藝術家作品典藏，這次展覽展出水墨、書法、西畫等具象與抽象畫作等，分為三大主題，從「歷史回溯・新時代女性藝術的先行者」回溯女性藝術家發展軌跡，精選館藏12位打破體制的女性藝術家作為先行者代表，回溯開闢女性參與藝術的道路，像是日治時期臺灣第一位女性畫家陳進《葡萄》、民國初期遠赴日法的袁樞真《人體之七（側坐）》等名作。第二主題區「典雅・遞嬗—傳統延續與風格轉向」聚焦1950至1980年代，當時歷經現代藝術思潮、鄉土運動，女性藝術家從個人探索走向藝術群體，展現兼具傳統水墨精髓與筆墨風格轉向的創作自主性，展出作品包含王壽蘐氣勢磅礡的《山水》，以及當代書法名家董陽孜1973年代表作《行草中堂》。第三主題區「現代・涵融—自我突破與藝術書寫」展現1980年代後女性擺脫框架、追求自主與個人創作風格的成果，如梁秀中1979年水墨畫《採茶》、薛保瑕1991年抽象石版畫《無題》，特展即日起展至2027年1月17日於史博館1樓展出，12月12日規劃「映她・印我」版畫工作坊；「聽聽史博─耳朵裡的博物館」Podcast也同步推出專題對談，帶大家感受臺灣女性跨越百年的堅韌與創新。展覽地點：國立歷史博物館1樓（臺北市中正區南海路49號）展覽日期：即日起至2027年1月17日開放時間：週二至週日10:00-18:00（每週一公休，逢國定假日或活動則另行公告）

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