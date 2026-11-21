壽司郎鮪魚大腹每貫40元，桃園、西門町雙店接力開幕，還能體驗巨幕點餐與互動遊戲。窩客島資深編輯李維唐指出，雙店優惠日期不同，滿千贈券與限定周邊也各有兌換門檻，消費前應先確認活動條件。
想吃鮪魚大腹，這次只要40元就能開吃！壽司郎DIGIRO數位迴轉壽司再擴大版圖，桃園首家數位店「桃園國際路店」11月20日正式改裝開幕，緊接著西門町「台北中華路店」也在11月21日接力登場。雙店同步祭出連續7天「極上鮪魚大腹」每貫40元優惠，單筆消費滿1,000元還能拿100元電子折價券，開幕首日更準備限定資料夾，12月再加碼送限定提袋。這波不只是壽司控要衝，喜歡動漫、數位互動體驗的朋友，也能趁著新店改裝開幕，試試巨幕點餐、數位壽司迴轉鏈與隨機趣味遊戲。
壽司郎DIGIRO北台灣雙店開幕
壽司郎今年1月首度將DIGIRO數位迴轉壽司引進台灣，11月再把這套數位用餐服務帶進桃園與台北西門町，讓全台DIGIRO店數正式增加至7家。這次升級的2間店都是既有門市改裝，除了保留大家熟悉的日式迴轉壽司用餐方式，還加入巨幕點餐與互動遊戲，讓坐下來吃壽司這件事，多了不少可以邊吃邊玩的樂趣。
對經常和家人、朋友一起吃壽司的人來說，DIGIRO最有意思的地方，就是不必只有1個人負責點餐。數位螢幕支援雙人同時操作，想吃什麼可以一起挑選，搭配數位壽司迴轉鏈，讓選餐過程更有參與感。尤其親子聚餐或朋友相約吃飯，從點餐到等待餐點送達，都能多一些互動話題。
壽司郎巨幕點餐3種模式任選
DIGIRO數位點餐介面準備了3種主題，分別是「壽司郎經典模式」、「萌抱壽司模式」以及「AQUARIUM模式」。想維持熟悉的點餐畫面，可以選擇經典模式，喜歡可愛角色或不同視覺風格的人，也能依照自己的喜好切換主題。數位螢幕不再只是單純的點餐工具，而是讓用餐過程多了一種選擇。
更有趣的是，螢幕右上角還設有「飽足進度條」，隨著用餐過程累積進度，當進度條達到滿格，就有機會觸發隨機趣味遊戲。對喜歡動漫聯名活動的人來說，DIGIRO也藏著另一項值得期待的功能，未來在動漫IP聯名活動期間，數位螢幕可以配合呈現聯名主題視覺，讓喜歡的作品出現在用餐畫面中。
桃園首家壽司郎DIGIRO有194席
桃園壽司控終於等到首家DIGIRO！11月20日改裝開幕的「桃園國際路店」，店內空間約140坪，共設有194個座位，鄰近中路重劃區及文中路等主要交通要道，門市也設有停車場。對於住在桃園的家庭客來說，不必特別跑到外縣市，就能體驗數位迴轉壽司，無論是週末家庭聚餐，還是朋友相約吃飯，都多了一個新選擇。
這間店的另一個亮點，就是把數位點餐與互動遊戲帶進較大規模的用餐空間。坐在座位上就能和同行親友一起操作螢幕，從挑選壽司到等待進度條累積，都能成為聚餐時的小樂趣。想體驗桃園第一家壽司郎DIGIRO，現在就能把桃園國際路店列入聚餐清單。
西門町壽司郎DIGIRO捷運就到
台北的壽司控也不用羨慕桃園！位於西門町商圈的「台北中華路店」11月21日接力改裝開幕，門市鄰近捷運西門站5號出口，出站後步行即可抵達。對平常喜歡逛西門町、動漫商店或安排台北市區一日遊的人來說，逛街途中想坐下來吃壽司，又多了一間可以體驗數位點餐的門市。
西門町原本就是流行文化與動漫商店集中的熱門商圈，這次壽司郎導入DIGIRO數位迴轉壽司，讓吃飯也能搭配不同主題的點餐畫面。尤其對喜歡動漫IP的消費者來說，未來若遇上品牌聯名活動，數位螢幕還能配合呈現聯名視覺，吃壽司時也能感受不同的主題氣氛。
壽司郎極上鮪魚大腹40元限時吃
這波雙店改裝開幕，最不能錯過的就是「極上鮪魚大腹」限時優惠！壽司郎推出每貫40元的開幕限定價格，讓喜歡鮪魚大腹豐潤口感的壽司控，可以趁活動期間安排一餐。粉嫩的鮪魚大腹覆蓋在醋飯上，細緻的油脂紋理相當吸睛，光看就讓人想趕快夾上一貫。
不過，2間店的優惠日期並不完全相同。桃園國際路店從11月20日至11月26日，台北中華路店則從11月21日至11月27日，各自連續推出7天。這項優惠只限指定改裝門市，並非全台壽司郎同步販售，而且數量有限、售完為止，想用40元吃到極上鮪魚大腹，記得先確認門市與活動日期。
壽司郎滿千送100元電子折價券
除了40元鮪魚大腹，雙店還準備了適合揪朋友一起吃的滿額優惠。開幕日起連續7天，只要在指定門市單筆消費滿1,000元，並使用壽司郎APP集點，就能在活動結束後獲得100元電子折價券。桃園國際路店活動期間為11月20日至11月26日，台北中華路店則是11月21日至11月27日。
要特別注意，這項滿額贈並不是結帳當下直接折抵100元，而是符合資格後，於活動結束後發送電子折價券，每個帳號限贈送1次。若是家庭聚餐或多人同行，單筆消費有機會達到1,000元門檻，結帳前記得確認壽司郎APP集點，才不會錯過這項開幕好康。
壽司郎開幕首日滿400元送資料夾
喜歡收藏品牌限定周邊的人，開幕首日還有一項值得留意的贈品。桃園國際路店11月20日、台北中華路店11月21日，只要當天單筆消費滿400元，並於結帳時出示指定Facebook按讚畫面，就能獲得該店限定資料夾1個。
這項活動只在各店改裝開幕當天舉辦，而且贈品數量有限、送完為止。想收藏桃園或西門町門市限定資料夾，除了記住各自的開幕日期，也別忘了事先確認指定Facebook按讚畫面，避免結帳時才發現少了兌換條件。
壽司郎12月滿800元再送限定提袋
錯過開幕首日也不用急，壽司郎12月還有第2波限定周邊活動。桃園國際路店將於12月4日、台北中華路店則於12月5日推出滿額贈提袋優惠。當天只要在指定門市單筆消費滿800元，結帳時出示指定Facebook按讚畫面，就能獲得限定提袋1個。
這次資料夾與提袋分別安排在不同日期，想一次收集2款周邊，就得把開幕首日與12月加碼日分開記下來。加上11月的40元鮪魚大腹與滿千送百元電子折價券，壽司郎這波雙店改裝活動從11月一路延續到12月，無論是想吃優惠壽司、體驗DIGIRO，還是收藏限定周邊，都能依照自己的需求安排用餐時間。
壽司郎DIGIRO桃園、西門町雙店開幕優惠活動整理
活動時間：2026年11月20日至12月5日，依各店活動日期為準。
壽司郎極上鮪魚大腹40元限時優惠
活動時間：
- 桃園國際路店：11月20日至11月26日。
- 台北中華路店：11月21日至11月27日。
活動內容：
- 優惠品項：極上鮪魚大腹。
- 優惠價格：每貫40元。
- 優惠期限：各店連續7天。
- 注意事項：數量有限，售完為止。
壽司郎滿千送100元電子折價券
活動時間：
- 桃園國際路店：11月20日至11月26日。
- 台北中華路店：11月21日至11月27日。
活動內容：
- 消費門檻：指定門市單筆消費滿1,000元。
- 活動贈品：100元電子折價券。
- 領取方式：消費時使用壽司郎APP集點。
- 發送時間：活動結束後發送。
- 注意事項：每個帳號限贈送1次。
壽司郎開幕首日滿400元送限定資料夾
活動時間：
- 桃園國際路店：11月20日。
- 台北中華路店：11月21日。
活動內容：
- 消費門檻：開幕當日單筆消費滿400元。
- 活動贈品：該店限定資料夾1個。
- 領取方式：結帳時出示指定Facebook按讚畫面。
- 注意事項：數量有限，贈完為止。
壽司郎12月滿800元送限定提袋
活動時間：
- 桃園國際路店：12月4日。
- 台北中華路店：12月5日。
活動內容：
- 消費門檻：活動當日單筆消費滿800元。
- 活動贈品：限定提袋1個。
- 領取方式：結帳時出示指定Facebook按讚畫面。
- 注意事項：數量有限，贈完為止。
從期間限定壽司到人氣聯名商品，下一餐也能換個口味
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