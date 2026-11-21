壽司郎鮪魚大腹每貫40元，桃園、西門町雙店接力開幕，還能體驗巨幕點餐與互動遊戲。窩客島資深編輯李維唐指出，雙店優惠日期不同，滿千贈券與限定周邊也各有兌換門檻，消費前應先確認活動條件。

想吃鮪魚大腹，這次只要40元就能開吃！壽司郎DIGIRO數位迴轉壽司再擴大版圖，桃園首家數位店「桃園國際路店」11月20日正式改裝開幕，緊接著西門町「台北中華路店」也在11月21日接力登場。雙店同步祭出連續7天「極上鮪魚大腹」每貫40元優惠，單筆消費滿1,000元還能拿100元電子折價券，開幕首日更準備限定資料夾，12月再加碼送限定提袋。這波不只是壽司控要衝，喜歡動漫、數位互動體驗的朋友，也能趁著新店改裝開幕，試試巨幕點餐、數位壽司迴轉鏈與隨機趣味遊戲。

▲超浮誇的巨幕數位迴轉壽司「DIGIRO」正式插旗桃園國際路店與台北中華路店，坐進舒適的半包廂座位就能直接滑大螢幕雙人同步點餐，累積飽足進度條還能玩互動小遊戲，邊吃邊玩超過癮。圖／台灣壽司郎提供；窩客島整理



壽司郎DIGIRO北台灣雙店開幕

壽司郎今年1月首度將DIGIRO數位迴轉壽司引進台灣，11月再把這套數位用餐服務帶進桃園與台北西門町，讓全台DIGIRO店數正式增加至7家。這次升級的2間店都是既有門市改裝，除了保留大家熟悉的日式迴轉壽司用餐方式，還加入巨幕點餐與互動遊戲，讓坐下來吃壽司這件事，多了不少可以邊吃邊玩的樂趣。

對經常和家人、朋友一起吃壽司的人來說，DIGIRO最有意思的地方，就是不必只有1個人負責點餐。數位螢幕支援雙人同時操作，想吃什麼可以一起挑選，搭配數位壽司迴轉鏈，讓選餐過程更有參與感。尤其親子聚餐或朋友相約吃飯，從點餐到等待餐點送達，都能多一些互動話題。

壽司郎巨幕點餐3種模式任選

DIGIRO數位點餐介面準備了3種主題，分別是「壽司郎經典模式」、「萌抱壽司模式」以及「AQUARIUM模式」。想維持熟悉的點餐畫面，可以選擇經典模式，喜歡可愛角色或不同視覺風格的人，也能依照自己的喜好切換主題。數位螢幕不再只是單純的點餐工具，而是讓用餐過程多了一種選擇。

更有趣的是，螢幕右上角還設有「飽足進度條」，隨著用餐過程累積進度，當進度條達到滿格，就有機會觸發隨機趣味遊戲。對喜歡動漫聯名活動的人來說，DIGIRO也藏著另一項值得期待的功能，未來在動漫IP聯名活動期間，數位螢幕可以配合呈現聯名主題視覺，讓喜歡的作品出現在用餐畫面中。

桃園首家壽司郎DIGIRO有194席

桃園壽司控終於等到首家DIGIRO！11月20日改裝開幕的「桃園國際路店」，店內空間約140坪，共設有194個座位，鄰近中路重劃區及文中路等主要交通要道，門市也設有停車場。對於住在桃園的家庭客來說，不必特別跑到外縣市，就能體驗數位迴轉壽司，無論是週末家庭聚餐，還是朋友相約吃飯，都多了一個新選擇。

這間店的另一個亮點，就是把數位點餐與互動遊戲帶進較大規模的用餐空間。坐在座位上就能和同行親友一起操作螢幕，從挑選壽司到等待進度條累積，都能成為聚餐時的小樂趣。想體驗桃園第一家壽司郎DIGIRO，現在就能把桃園國際路店列入聚餐清單。

西門町壽司郎DIGIRO捷運就到

台北的壽司控也不用羨慕桃園！位於西門町商圈的「台北中華路店」11月21日接力改裝開幕，門市鄰近捷運西門站5號出口，出站後步行即可抵達。對平常喜歡逛西門町、動漫商店或安排台北市區一日遊的人來說，逛街途中想坐下來吃壽司，又多了一間可以體驗數位點餐的門市。

西門町原本就是流行文化與動漫商店集中的熱門商圈，這次壽司郎導入DIGIRO數位迴轉壽司，讓吃飯也能搭配不同主題的點餐畫面。尤其對喜歡動漫IP的消費者來說，未來若遇上品牌聯名活動，數位螢幕還能配合呈現聯名視覺，吃壽司時也能感受不同的主題氣氛。

壽司郎極上鮪魚大腹40元限時吃

這波雙店改裝開幕，最不能錯過的就是「極上鮪魚大腹」限時優惠！壽司郎推出每貫40元的開幕限定價格，讓喜歡鮪魚大腹豐潤口感的壽司控，可以趁活動期間安排一餐。粉嫩的鮪魚大腹覆蓋在醋飯上，細緻的油脂紋理相當吸睛，光看就讓人想趕快夾上一貫。

不過，2間店的優惠日期並不完全相同。桃園國際路店從11月20日至11月26日，台北中華路店則從11月21日至11月27日，各自連續推出7天。這項優惠只限指定改裝門市，並非全台壽司郎同步販售，而且數量有限、售完為止，想用40元吃到極上鮪魚大腹，記得先確認門市與活動日期。

▲粉嫩透亮的「極上鮪魚大腹」油花分布超誘人，入口即化的豐潤油脂香氣在嘴裡爆開，開幕期間只要銅板價40元就能爽吃一波，絕對是壽司控必搶的頭號目標。圖／台灣壽司郎提供；窩客島整理

壽司郎滿千送100元電子折價券

除了40元鮪魚大腹，雙店還準備了適合揪朋友一起吃的滿額優惠。開幕日起連續7天，只要在指定門市單筆消費滿1,000元，並使用壽司郎APP集點，就能在活動結束後獲得100元電子折價券。桃園國際路店活動期間為11月20日至11月26日，台北中華路店則是11月21日至11月27日。

要特別注意，這項滿額贈並不是結帳當下直接折抵100元，而是符合資格後，於活動結束後發送電子折價券，每個帳號限贈送1次。若是家庭聚餐或多人同行，單筆消費有機會達到1,000元門檻，結帳前記得確認壽司郎APP集點，才不會錯過這項開幕好康。

壽司郎開幕首日滿400元送資料夾

喜歡收藏品牌限定周邊的人，開幕首日還有一項值得留意的贈品。桃園國際路店11月20日、台北中華路店11月21日，只要當天單筆消費滿400元，並於結帳時出示指定Facebook按讚畫面，就能獲得該店限定資料夾1個。

這項活動只在各店改裝開幕當天舉辦，而且贈品數量有限、送完為止。想收藏桃園或西門町門市限定資料夾，除了記住各自的開幕日期，也別忘了事先確認指定Facebook按讚畫面，避免結帳時才發現少了兌換條件。

壽司郎12月滿800元再送限定提袋

錯過開幕首日也不用急，壽司郎12月還有第2波限定周邊活動。桃園國際路店將於12月4日、台北中華路店則於12月5日推出滿額贈提袋優惠。當天只要在指定門市單筆消費滿800元，結帳時出示指定Facebook按讚畫面，就能獲得限定提袋1個。

這次資料夾與提袋分別安排在不同日期，想一次收集2款周邊，就得把開幕首日與12月加碼日分開記下來。加上11月的40元鮪魚大腹與滿千送百元電子折價券，壽司郎這波雙店改裝活動從11月一路延續到12月，無論是想吃優惠壽司、體驗DIGIRO，還是收藏限定周邊，都能依照自己的需求安排用餐時間。





壽司郎DIGIRO桃園、西門町雙店開幕優惠活動整理

活動時間：2026年11月20日至12月5日，依各店活動日期為準。

壽司郎極上鮪魚大腹40元限時優惠

活動時間：

桃園國際路店：11月20日至11月26日。

台北中華路店：11月21日至11月27日。

活動內容：

優惠品項：極上鮪魚大腹。

優惠價格：每貫40元。

優惠期限：各店連續7天。

注意事項：數量有限，售完為止。

壽司郎滿千送100元電子折價券

活動時間：

桃園國際路店：11月20日至11月26日。

台北中華路店：11月21日至11月27日。

活動內容：

消費門檻：指定門市單筆消費滿1,000元。

活動贈品：100元電子折價券。

領取方式：消費時使用壽司郎APP集點。

發送時間：活動結束後發送。

注意事項：每個帳號限贈送1次。

壽司郎開幕首日滿400元送限定資料夾

活動時間：

桃園國際路店：11月20日。

台北中華路店：11月21日。

活動內容：

消費門檻：開幕當日單筆消費滿400元。

活動贈品：該店限定資料夾1個。

領取方式：結帳時出示指定Facebook按讚畫面。

注意事項：數量有限，贈完為止。

壽司郎12月滿800元送限定提袋

活動時間：

桃園國際路店：12月4日。

台北中華路店：12月5日。

活動內容：

消費門檻：活動當日單筆消費滿800元。

活動贈品：限定提袋1個。

領取方式：結帳時出示指定Facebook按讚畫面。

注意事項：數量有限，贈完為止。

從期間限定壽司到人氣聯名商品，下一餐也能換個口味

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