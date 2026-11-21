華泰名品城20米聖誕樹不只能拍，還能走進樹內探險。36攤市集、夢幻飄雪秀與馬戲遊行同步登場。窩客島資深編輯李維唐指出，結合聖誕拍照、節慶美食與精品折扣，是這次活動值得關注的亮點。

今年桃園聖誕節又有新地方可以拍照、逛市集了。華泰名品城2026年聖誕季「Christmas Wonderland」從11月19日一路熱鬧到2027年1月3日，最吸睛的20米「Gloriday華泰穿越聖誕樹」不只會飄雪，還能直接走進樹裡探索神秘空間。整座園區換上19至20世紀復古馬戲團造型，從旋轉木馬、巨型動物裝置，到集結36攤美食與生活品牌的聖誕市集，還有每週六登場的馬戲遊行。想安排聖誕約會、親子出遊，或趁年底精品折扣買禮物，這次都能一起排進行程。

▲今年二期廣場直接把二十米高的穿越聖誕樹搬出來，夜幕低垂時串燈全亮起來超級夢幻，樹身掛著紅白藍馬戲布幔隨風飄動，仔細看還有聖誕老人正努力往上爬，光站在樹下仰望就覺得浪漫指數破表。圖／華泰名品城提供；窩客島整理



華泰名品城20米聖誕樹會飄雪

今年華泰名品城最值得特地走一趟的拍照焦點，就在二期廣場。高達20米的「Gloriday華泰穿越聖誕樹」再次登場，整棵聖誕樹以復古馬戲團為靈感，紅白藍三色三角布幔環繞樹身，搭配閃亮的樹頂星星、燈串與美式燈泡招牌，遠遠就能看見滿滿的節慶氣氛。聖誕樹周圍還有旋轉木馬、胡桃士兵、長頸鹿與獅子等裝置，就連聖誕老人也爬上樹身，讓整棵聖誕樹多了不少值得細看的趣味。

更特別的是，這次不只能站在樹下拍照，還能穿過巨型金色鑰匙孔拱門，直接走進聖誕樹裡。樹內以木質香氣、繚繞煙霧與馬戲呼拉圈營造神秘氣氛，可愛猴子、小兔子藏身其中，讓人彷彿走進另一個聖誕小世界。每天16點30分至20點，整點與半點還會上演「聖誕樹飄雪燈音秀」，結合飄雪、燈光與音樂，想拍出冬季限定的浪漫畫面，記得把表演時間一起排進行程。

▲走近二十米高聖誕樹才發現細節滿滿，除了外圍有超威武的獅子與胡桃鉗守護，每天傍晚整點跟半點還會下起浪漫白雪，搭配現場燈光音效就像一秒飛到國外過聖誕節，記得手機記憶體要清出空間拍個夠。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

華泰聖誕節3大廣場拍照攻略

除了二期的20米巨型聖誕樹，華泰名品城這次也把一期、三期廣場變成不同風格的聖誕場景。一期「Wanna-land」走的是歡樂馬戲樂園路線，紅色摩天輪上坐著聖誕樂隊，搭配紅白螺旋視覺與復古燈泡裝飾，讓整個廣場充滿熱鬧的馬戲氣息。旁邊的馬戲棚下還有可以騎乘拍照的歐式旋轉木馬，周圍則安排聖誕小象、胡桃鉗、巨型聖誕球與一整片聖誕樹海，從遠景到近拍都有不同構圖。

走到三期「Wander-land」，氣氛又換成另一種冬日童話。沿著雪地腳印尋找藏在聖誕樹叢中的聖誕老人、雪兔與聖誕綿羊，還有以柔美燈串點綴的雪地舞台，特別適合喜歡溫馨聖誕風格的人。3大廣場從熱鬧馬戲、巨型聖誕樹到雪地場景各有特色，不需要只擠在同一個拍照點，也能慢慢散步、尋找自己喜歡的聖誕角落。

▲夜晚點燈後的復古燈泡招牌超有美式嘉年華氛圍，紅白相間的馬戲團地板配上華麗旋轉木馬，隨便站在路邊抓拍都像置身國外遊樂園，讓人忍不住狂按快門拍個不停。圖／華泰名品城提供；窩客島整理



華泰聖誕市集36攤美食開吃

拍完聖誕樹，接著就是逛市集、吃美食的時間。每年備受期待的「Gloriday聖誕市集」今年集結36攤人氣品牌，從一期一路延伸到三期，內容涵蓋異國料理、甜點、台灣小吃、節慶禮盒、香氛與居家用品。想吃點有聖誕氣氛的料理，可以留意正宗德國熱紅酒Glühwein、韓味不二、真的廚房TCC Kitchen與ST北海道商店，也有旭日炸物、Shake搖搖薯等選擇，讓逛市集不只是拍照，還能順便安排一頓晚餐。

喜歡甜點的人，這次也有不少值得放進口袋名單的攤位。小木屋鬆餅屋、onon_cake二溫菓子可麗露專賣店、古津日式水果三明治、紅玉滿赤心雞蛋糕與虎ARE YOU香港雞蛋仔都在名單中。想吃熟悉的台灣味，則有超秦烤雞、馬祖新村、玖鳳Jiou-fong與至魷熱壓鮮魷魚。從鹹食、甜點到熱飲都能依照喜好慢慢挑，尤其適合不想只在餐廳坐著吃飯，反而喜歡邊走邊逛的聖誕約會。

▲夜幕低垂時樹頂星跟高空燈串同時亮起，整座園區瞬間瀰漫濃濃異國過節氣氛，看著雪花從二十米高聖誕樹頂端緩緩飄落，就算不買東西光是來這裡散步吹風也覺得好幸福。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

華泰聖誕市集交換禮物也能買

這次市集不只有吃的，連聖誕交換禮物也能順便準備。想找適合冬天使用的香氛、保養或生活小物，可以逛逛VANA北歐香氛、上山採藥、COZYUTI悠媞與艾麗香水美妝。喜歡把家裡布置得更有節慶感，也有HOLA、格蕾寢飾等品牌可以慢慢挑選，從香氣到居家用品都有不同方向。

如果偏好送能直接分享的點心，市集也集結GPR曲奇餅乾、愛威鐵盒餅乾、Choco Day等品牌。比起匆忙在百貨公司挑禮物，這種一邊逛市集、一邊尋找交換禮物的方式，多了些節慶樂趣。無論是準備朋友聚會的小禮物，或是想帶點甜食回家，都能把市集當成今年聖誕購物清單的一站。





華泰聖誕馬戲遊行週六登場

今年華泰名品城的聖誕節不只有靜態裝置，還有能跟著隊伍一起移動的「Gloriday聖誕馬戲奇幻之旅」。11月21日至12月19日每週六，以及12月25日聖誕節當天，19點至20點都會安排馬戲遊行。聖誕老人將帶領糖果姐姐與馬戲奇客沿著園區大道登場，除了唱跳表演，還加入踩高蹺、獨輪車等特技元素，讓逛街途中也有機會近距離欣賞馬戲演出。

遊行隊伍會沿著園區大道移動，並在三期「Wander-land舞台」帶來聖誕歌曲與舞蹈表演。對親子家庭來說，可以先安排下午逛市集、拍聖誕樹，傍晚欣賞飄雪燈音秀，再接著看晚間遊行。想跟著聖誕老人一起感受熱鬧氣氛，記得留意遊行日期，不是每天都有演出。

▲超浮誇的高蹺魔術師直接現身聖誕樹下，旁邊還有可愛大雪人跟聖誕老人一起熱鬧同框，漫天飛舞的雪花搭配超嗨馬戲陣容，整個園區瞬間變成大型奇幻派對現場。圖／華泰名品城提供；窩客島整理



華泰會員滿39,999元送聖誕禮盒

喜歡聖誕倒數月曆的人，這次華泰名品城還準備了一款「Wonder Box聖誕分享拾光倒數月曆禮盒」。禮盒以一格格開箱的概念設計，裡面收進茶飲、點心與花果磚，還附上獨家設計款復古相機，讓聖誕禮物不只是吃吃喝喝，也能留下節日期間的生活紀錄。從禮盒外觀到每日開箱的小驚喜，都呼應今年復古又帶點童趣的聖誕主題。

想把這款禮盒帶回家，必須留意會員消費門檻。12月14日至12月25日期間，華泰名品城會員憑當日累積消費滿39,999元的發票，就能前往三期客服中心兌換。每位會員在活動期間限兌換1次，數量有限，換完為止。若原本就打算趁年末購買精品包款、服飾或居家用品，可以把消費日期與禮盒兌換活動一起安排，但要注意不是一般入場就能免費領取。

華泰名品城精品5折優惠必逛

除了聖誕裝置與市集，年底購物折扣也是華泰名品城這次的一大亮點。想找一款能搭配日常穿搭的精品包，Tory Burch的T Monogram Jacquard Mini Bucket Bag緹花迷你水桶包，原價16,900元，5折後只要8,450元。緹花圖案搭配水桶包輪廓，既能呼應秋冬服裝，也適合喜歡經典Logo設計的人。想換雙有造型感的鞋子，Charles & Keith鏈帶瑪莉珍裸跟鞋則從原價2,390元降至1,670元，以7折價格就能入手。

想買冬季情侶穿搭，可以留意新進駐的Abercrombie & Fitch。品牌在華泰名品城開設北台灣最大門市，這次男款Logo圓領毛衣推出5折優惠，原價3,290元，特價1,645元，酒紅色調也很適合搭配聖誕節穿搭。居家療癒用品方面，OSIM暖足樂Sync原價24,800元，福利品價12,999元，約52折。對想趁年底添購居家用品的人來說，也多了一項可以比較的選擇。

華泰名品城新品牌陸續進駐

今年華泰名品城除了安排聖誕節活動，品牌陣容也持續更新。包含ISSEY MIYAKE、Marimekko等18個新品牌陸續進駐，另有20間品牌完成改裝與擴店。聖誕節前夕，Abercrombie & Fitch、NB Premium與饗賓集團旗下貓將壽司也加入園區，讓逛街選擇從服飾、生活風格延伸到餐飲。

華泰名品城總經理劉亭君表示，消費者的需求已經從單純重視價格，轉向同時考慮品牌價值、購物體驗與消費效益。今年調整後櫃位業績較去年成長118.5%，全年營業額有望提前達成130億元目標，並朝135億元邁進。未來也將持續調整品牌組合與節慶活動，並規劃於2028年第4季迎接嘉義店開幕。對消費者而言，這次聖誕季正好能一次感受園區的節慶場景、新品牌與年底購物優惠。

華泰名品城聖誕節時間與交通規劃

想安排華泰名品城聖誕節行程，最重要的是先確認想看的活動。整體「Christmas Wonderland」從2026年11月19日展出至2027年1月3日，20米聖誕樹位於二期廣場，飄雪燈音秀每天16點30分至20點的整點與半點演出。若想一次看到聖誕樹、逛市集，又能欣賞馬戲遊行，建議優先選擇有安排週六遊行的日期，將下午留給購物與拍照，晚上再欣賞節慶表演。

華泰名品城位於桃園市中壢區，鄰近高鐵桃園站與機場捷運A18站，適合搭乘大眾運輸前往。無論是安排半日聖誕約會，還是搭配周邊景點規劃桃園一日遊，都能依照想逛的品牌與活動時間調整行程。出發前可先至華泰名品城官網確認園區營業時間、活動異動及優惠適用條件，避免錯過想看的聖誕表演或限定活動。

▲踩在軟綿綿的白色雪地舞台上拍照超級出片，拿著巨無霸拐杖糖和彩色棒棒糖靠在復古路標旁，身後還有滿滿聖誕樹與燈串當背景，隨手一拍都是洗版社群的聖誕大片。圖／華泰名品城提供；窩客島整

▲逛累了就來紅白條紋馬戲帳篷區覓食，這裡集結三十六攤人氣美食與好物，不管是想吃熱騰騰的章魚燒和可麗餅，還是來杯暖心熱可可與新鮮果汁通通有，邊吃邊逛簡直不要太幸福。圖／華泰名品城提供；窩客島整理









華泰名品城2026聖誕節活動條列整理

華泰名品城Christmas Wonderland聖誕季

活動時間：2026年11月19日至2027年1月3日

活動地點：GLORIA OUTLETS華泰名品城，一期、二期、三期廣場。

活動主題：Christmas Wonderland，以19至20世紀復古馬戲團為靈感，規劃聖誕尋寶樂園。

主要亮點：20米巨型聖誕樹、飄雪燈音秀、36攤聖誕市集、馬戲遊行及會員滿額贈禮。

官方網站：https://www.gloriaoutlets.com/

華泰名品城20米聖誕樹飄雪燈音秀

活動時間：每日16：30至20：00，整點與半點演出。

活動地點：二期Wonder-land廣場。

聖誕樹名稱：Gloriday華泰穿越聖誕樹。

|聖誕樹高度：20米。

拍照亮點：紅白藍馬戲布幔、旋轉木馬、胡桃士兵、長頸鹿、獅子與聖誕老人裝置。

樹內體驗：穿越巨型金色鑰匙孔拱門，感受木質香氣、繚繞煙霧與馬戲動物造景。

限定表演：聖誕樹飄雪燈音秀，結合飄雪、燈光與音樂效果。

華泰名品城3大聖誕拍照場景

活動時間：2026年11月19日至2027年1月3日

一期Wanna-land：紅色摩天輪、聖誕樂隊、歐式旋轉木馬、聖誕小象、胡桃鉗與巨型聖誕球。

二期Wonder-land：20米華泰穿越聖誕樹、金色鑰匙孔拱門、樹內五感體驗與飄雪燈音秀。

三期Wander-land：雪地腳印、聖誕老人、雪兔、聖誕綿羊、聖誕燈串與馬戲遊行舞台。

華泰名品城Gloriday聖誕市集36攤

活動時間：原新聞稿標示市集共46天，未單獨列明起訖日期。

活動地點：華泰名品城一期至三期園區。

市集規模：集結36攤人氣品牌，涵蓋異國料理、台灣小吃、甜點、香氛美妝與生活用品。

異國料理：旭日炸物、真的廚房TCC Kitchen、韓味不二、Shake搖搖薯、正宗德國熱紅酒Glühwein、ChizCheese、ST北海道商店等。

甜點品牌：小木屋鬆餅屋、OHiN、香草蛋糕舖、onon_cake二溫菓子、古津日式水果三明治、青森冰菓室、紅玉滿赤心雞蛋糕等。

台灣小吃：超秦烤雞、喬治叔叔現打果汁、馬祖新村、玖鳳Jiou-fong、至魷熱壓鮮魷魚。

零食點心：大眼蝦、GPR曲奇餅乾、愛威鐵盒餅乾、Choco Day。

香氛美妝：上山採藥、COZYUTI悠媞、TYCHE、艾麗香水美妝、花田囍飾。

居家生活：VANA北歐香氛、HOLA、格蕾寢飾。

華泰名品城聖誕馬戲遊行時間

活動時間：2026年11月21日至12月19日每週六，以及12月25日，19：00至20：00。

活動名稱：Gloriday聖誕馬戲奇幻之旅。

活動地點：華泰名品城園區大道，最終於三期Wander-land舞台演出。

遊行內容：聖誕老人帶領糖果姐姐與馬戲奇客沿園區大道唱跳遊行。

特技亮點：踩高蹺、獨輪車等馬戲演出。

壓軸表演：三期Wander-land舞台聖誕歌曲與舞蹈演出。

華泰名品城會員滿39,999元送聖誕倒數月曆

活動時間：2026年12月14日至12月25日。

活動名稱：Wonder Box聖誕分享拾光倒數月曆禮盒。

兌換資格：華泰名品城會員憑當日累積消費滿39,999元發票兌換。

兌換地點：華泰名品城三期客服中心。

禮盒內容：茶飲、點心、花果磚及獨家設計款復古相機。

兌換限制：活動期間每位會員限兌換1次，數量有限，換完為止。

華泰名品城聖誕精品5折優惠

活動時間：原新聞稿未提供各商品優惠截止日期。

Tory Burch：T Monogram Jacquard Mini Bucket Bag緹花迷你水桶包，原價16,900元，5折優惠價8,450元。

Abercrombie & Fitch：男款Logo圓領毛衣，原價3,290元，5折優惠價1,645元。

OSIM：暖足樂Sync，原價24,800元，約52折福利品價12,999元。

Charles & Keith：鏈帶瑪莉珍裸跟鞋，原價2,390元，7折優惠價1,670元

華泰名品城2026新品牌進駐

活動時間：2026年陸續進駐，部分品牌於聖誕節前夕加入。

Abercrombie & Fitch：北台灣最大門市，提供男女裝服飾與冬季穿搭商品。

NB Premium：聖誕節前夕加入華泰名品城品牌陣容。

貓將壽司：饗賓集團旗下餐飲品牌，聖誕節前夕進駐。

其他品牌：ISSEY MIYAKE、Marimekko等，全年共18個新品牌進駐，另有20間品牌完成改裝與擴店。

華泰名品城聖誕節注意事項

聖誕樹飄雪燈音秀每日固定時段演出，馬戲遊行則限指定週六及12月25日，兩者時間不同。

會員滿額贈需憑當日累積消費滿39,999元發票兌換，每人限領1次，送完為止。

精品折扣為指定商品優惠，部分涉及福利品，實際庫存、適用條件及優惠期限以現場公告為準。

官方網站：https://www.gloriaoutlets.com/

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