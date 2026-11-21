編輯 鄭雅之 表示：

速食控的荷包又要失守了，摩斯漢堡這回端出超強檔美食陣容，從晨間醒胃的貝果、份量驚人的雙層和牛堡到午茶點心通通有，最低只要45元就能輕鬆開吃。這次不僅迎來老饕敲碗回歸的經典肉醬薯條，甚至把水耕生菜直接搬進門市販售，快跟著一起盤點這波必吃清單。



▲11月16日上市的「紅豆乳酪貝果」將高雄在地紅豆泥與優質鮮奶油乳酪醬完美融合，甜而不膩的純粹滋味成為晨間暖胃早午餐新選擇。

▲12月2日開賣的「海老福堡」主打整尾鮮甜彈牙炸蝦搭配貝殼刈包，結合煙燻香辣與微酸爽口的特製西南醬，為早午餐與午茶帶來十足飽足感。





肉控必衝雙層和牛堡

肉食主義者快筆記，11月16日率先開賣的「和牛二重奏起司堡」，把兩塊厚實多汁的澳洲和牛漢堡排，與馬茲瑞拉、切達雙重起司和炒洋菇層層堆疊，淋上鹹甜蒜香照燒醬超級過癮。11月23日接著推出高鐵與桃機門市限定的「波特櫻桃乳酪火雞堡」，煙燻火雞肉搭配波特酒黑櫻桃醬，微醺果香超迷人。



▲摩斯漢堡新品「和牛二重奏起司堡」11月16日上市，嚴選雙層100%澳洲和牛漢堡排搭配馬茲瑞拉與切達雙重起司、炒洋菇與蒜香照燒醬。





早午餐新選擇「紅豆乳酪貝果」

早起吃早餐也有新花樣，11月16日同步上市的「紅豆乳酪貝果」，嚴選高雄在地飽滿紅豆餡，搭配香濃滑順的奶油乳酪抹醬，甜而不膩的滋味早晨來一顆超幸福。12月2日則有「海老福堡」接力登場，討喜的貝殼造型刈包夾入整尾酥脆炸蝦，佐以微辣開胃的西南醬，豐富海味讓人一吃就愛上。



▲摩斯漢堡早餐新品「紅豆乳酪貝果」11月16日開賣，單點65元，特選高雄在地飽滿紅豆餡結合絲滑奶油乳酪抹醬，自然奶香襯托出迷人豆香。





午茶點心「日本栗子南瓜可樂餅」新貨到

下午茶嘴饞想吃點鹹食，11月16日新登場的「南瓜可樂餅」千萬別錯過，採用日本北海道栗子南瓜製成綿密內餡，連外層金黃麵衣都拌入南瓜泥，炸到外酥內軟香氣十足。同時人氣超高的「摩斯肉醬薯條」也正式回歸，美式脆薯淋上濃厚日式肉醬，嗜辣者還能選加了墨西哥辣椒的辣味版，搭配套餐加購更划算。



▲人氣點心「摩斯肉醬薯條」11月16日經典回歸，香酥美國進口馬鈴薯淋上傳統日式肉醬，單點75元、套餐加購價70元，另有加入墨西哥辣椒的辣味版同步開賣。





紅茶控快筆記！蜜香紅茶泡芙雙吃法超消暑

飯後甜點也有新驚喜，全新冷凍販售的「蜜香紅茶泡芙」將台灣在地蜜香紅茶融入法國卡士達內餡，外殼則是香甜酥脆的日式珍珠糖泡芙皮。這款甜點主打一顆雙重口感，只要從冷凍庫拿出來退冰5分鐘，吃起來就像濃郁的紅茶冰淇淋，退冰15分鐘則變成滑順爆漿泡芙，紅茶控一定要買來試試。



▲斯漢堡甜點新品「蜜香紅茶泡芙」，選用台灣蜜香紅茶結合法國卡士達內餡與日式珍珠糖泡芙殼，解凍5分鐘如冰淇淋般冰涼、解凍15分鐘口感滑順綿密。





把農場搬進門市！11間指定店開賣無毒水耕生菜

除了內用美食之外，摩斯漢堡更把自家「安心智慧農場」搬進店裡啦，即日起在全台11間指定門市設置生菜專區，販售無農藥水耕栽培的「安心樂活生菜盒」。裡頭包含奶油萵苣、綠橡木萵苣、綠火焰萵苣與皺葉萵苣，無論在家拌沙拉或打綠拿鐵都很方便，11月30日前購買圓盒或方盒都能享有9折優惠。



▲摩斯漢堡「安心樂活生菜盒」圓盒款原價109元，11月30日前限時9折優惠價98元，內含水耕奶油萵苣等新鮮無毒生菜，適合輕鬆製作各式清爽沙拉。

▲摩斯漢堡「安心樂活生菜盒」方盒款原價198元，11月30日前享9折特價178元，集結綠橡木萵苣與綠火焰萵苣等無農藥水耕蔬菜，打綠拿鐵或拌沙拉都方便。

摩斯漢堡新品

和牛二重奏起司堡：11月16日上市，單點159元，11月16日至12月15日會員享和牛堡、雞塊月亮薯組加冰紅茶優惠價239元

波特櫻桃乳酪火雞堡：11月23日上市，單點180元，僅限摩斯漢堡高鐵及桃園機場系列門市販售

紅豆乳酪貝果：11月16日上市，單點65元

海老福堡：12月2日上市，單點90元

南瓜可樂餅：11月16日上市，單點45元，點購套餐加購價40元

摩斯肉醬薯條與辣味摩斯肉醬薯條：11月16日回歸，單點75元，點購套餐加購價70元

蜜香紅茶泡芙：冷凍販售 單點60元，點購套餐加購價55元

安心樂活生菜盒：即日起至11月30日享9折優惠，圓盒特價98元、方盒特價178元，限定於景興店、生技園區店、樹林學成店、新店安德店、桃園正光店、桃園藝文廣場店、竹北縣政店、台中大業店、員林店、高雄右昌店、京站店等11間門市販售





速食新品都要知道！

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