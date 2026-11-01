麥克雞塊竟然配魚子醬！貓下去餐酒館11月限定回歸，松露美乃滋讓速食變奢華料理，去年熱賣1,000顆

麥克雞塊竟然能配魚子醬！貓下去11月限定料理回歸，去年熱賣1,000顆。窩客島資深編輯李維唐觀察，這道結合松露美乃滋的創意料理，最有話題的就是雞塊得自己帶。

貓下去「魚子醬與麥克雞塊」11月限定回歸，這次吃雞塊真的要講究一點！平常沾糖醋醬、蜂蜜芥末醬就很滿足的麥克雞塊，竟然可以搭配魚子醬、特製美乃滋與松露油，直接變身餐酒館等級的大人系料理。這道從2020年就開始推出的創意美食，去年熱賣1,000顆，今年一路供應至11月30日，除了貓下去敦北俱樂部，民生早午餐by貓下去也同步吃得到。不過想嚐鮮還有個特別規定，就是麥克雞塊得自己先買好，再帶到店裡完成這道奢華組合，光是這個吃法就讓人很想揪朋友一起挑戰。

▲原來魚子醬雞塊是這樣完成的！先在金黃色麥克雞塊上擠上特製美乃滋，再小心放上黑亮魚子醬，搭配松露油與現磨黑胡椒，讓雞塊多了鹹鮮與濃郁香氣。想吃還得自己先買好麥克雞塊，再帶到貓下去完成這道11月限定料理。圖／貓下去提供；窩客島整理



貓下去魚子醬雞塊11月回歸

誰說魚子醬一定要搭配高級海鮮或精緻法式料理？貓下去偏偏選擇大家從小吃到大的麥克雞塊，讓熟悉的速食變成餐酒館裡最有反差感的一道菜。尤其當金黃色的雞塊上方，出現一小撮黑亮魚子醬，光是視覺就已經和平常打開速食紙盒的感覺完全不同。

其實魚子醬搭配雞塊並不是今年才出現的新吃法。2026年2月，國際間的「McNugget Caviar」組合引起美食圈關注，但台灣餐酒館品牌貓下去早在2020年就已經推出類似創意。如今這道料理固定在每年11月回歸，成為熟客會特別留意的期間限定餐點，也讓麥克雞塊有了另一種令人意想不到的吃法。

魚子醬加松露美乃滋太犯規

這道「魚子醬與麥克雞塊」最有意思的地方，就是把平常單純沾醬的雞塊，變成一口就能吃到多種風味的精緻小點。原本外層帶著酥香、內部柔嫩的雞塊，搭上滑順濃郁的特製美乃滋，再放上帶有海洋鹹鮮風味的魚子醬，讓熟悉的雞肉香氣多了不同層次。

真正讓整體風味更有餐酒館感的，還有松露油與現磨黑胡椒。入口先感受到雞塊的酥香與美乃滋的柔潤，接著魚子醬帶出鮮明鹹香，松露氣息則慢慢延伸到尾韻。黑胡椒的辛香穿插其中，讓這道看似玩笑般的創意料理，多了值得細細品嚐的理由。比起一般速食的直接爽快，這樣的組合更適合放慢速度，一口一口感受不同食材交疊的滋味。

▲麥克雞塊竟然也能吃得這麼奢華！金黃酥香的雞塊上，放上滑順美乃滋與一小撮黑亮魚子醬，鹹鮮滋味搭配松露香氣，讓熟悉的速食瞬間變成大人系料理。貓下去11月限定「魚子醬與麥克雞塊」，去年更熱賣1,000顆。圖／貓下去提供；窩客島整理

麥克雞塊要自己買才吃得到

想吃這道話題料理，可不是走進貓下去直接點餐就好。最特別的規則，就是消費者必須自行購買麥克雞塊，再由餐廳搭配魚子醬、美乃滋、松露油與黑胡椒，完成這道期間限定料理。也就是說，大家熟悉的麥克雞塊本身並不是由貓下去準備，而是由客人帶著雞塊到店裡，讓平價速食和餐酒館料理產生有趣的連結。

這樣的吃法也多了幾分生活趣味。原本只是下班後想買份雞塊解饞，現在卻可以把它變成聚餐時的話題美食。尤其當一顆顆雞塊被放上白色美乃滋與黑色魚子醬，原本再平凡不過的速食，瞬間有了精緻小點的模樣。對喜歡新奇美食的人來說，光是把麥克雞塊帶進餐酒館這件事，就已經很有記憶點。

貓下去魚子醬雞塊誕生故事

這道料理背後，其實還藏著一段台北人的飲食記憶。貓下去敦北俱樂部的位置，恰好就在台灣第1家麥當勞旁邊。2020年適逢麥克雞塊週年活動，貓下去創辦人陳陸寬突然有了新想法，決定把店內人氣餐點「魚子醬美乃滋蜂蜜吐司」的元素，轉移到麥克雞塊身上，意外創造出這道讓人印象深刻的料理。

陳陸寬曾表示：「我們可能不是世界上第一個用魚子醬配雞塊的人，但絕對是台灣第一家讓你拿麥克雞塊來配魚子醬的餐廳。」對他而言，美食不必被既定形式限制，街頭小吃與精緻食材也能出現在同一道料理裡。這樣的想法，正好呼應貓下去從2009年創立以來，一直強調的「新台北家常菜」精神。

▲誰說高級料理一定要正經八百？貓下去創辦人陳陸寬最擅長把台北人的日常飲食變出新花樣，從熟悉的街頭小吃找靈感，加入西式料理巧思，連麥克雞塊都能搭配魚子醬，吃出充滿幽默感的「新台北家常菜」。圖／貓下去提供；窩客島整理



貓下去新台北家常菜有特色

從2009年開始，貓下去就沒有把自己侷限在傳統西餐廳的框架裡。比起照著既定菜色與料理形式走，品牌更喜歡從台北人的生活習慣、街頭飲食與日常記憶尋找靈感，再透過西式料理手法，變成帶有個性的餐桌風景。「魚子醬與麥克雞塊」就是很有代表性的例子。魚子醬原本容易讓人聯想到正式餐會與精緻餐具，麥克雞塊卻是隨手就能買到的平民美食，兩種看似完全不同世界的食材，卻在同一個盤子裡找到新的搭配方式。這種帶著幽默感的料理創意，也讓貓下去不只是聚餐、小酌的地方，更有機會吃到一些平常不會想到的組合。

貓下去敦北民生2店同步開吃

去年創下1,000顆熱銷成績的「魚子醬與麥克雞塊」，今年再度回到餐桌，而且不必只跑敦北俱樂部。這次除了原本的「貓下去敦北俱樂部」，「民生早午餐by貓下去」也同步提供，讓想嚐鮮的人多了一個選擇。兩間店各自有不同的用餐個性。敦北俱樂部延續貓下去鮮明的餐酒館風格，適合朋友聚餐、享受料理與小酌時光。民生早午餐by貓下去則以全天候供應早餐、午餐與點心的大眾餐廳為定位，延續品牌「Naked but Good」的精神，讓日常用餐多一點自在感。無論想安排朋友聚會，或只是好奇魚子醬和麥克雞塊究竟有多搭，都可以趁11月限定期間安排嚐鮮。

▲走進貓下去敦北俱樂部，滿滿黃色燈籠、復古木桌與繽紛旗幟，讓人一秒感受到熱鬧又帶點懷舊的餐酒館氛圍。無論揪朋友聚餐、下班小酌，還是想找個地方好好吃頓飯，都能感受這間台北人氣餐廳的獨特個性。圖／貓下去提供；窩客島整理

魚子醬麥克雞塊只賣到11月底

這道料理最需要注意的，就是每年只有11月才會登場。2026年的供應時間至11月30日，錯過就得再等下一次回歸。對平常習慣麥克雞塊搭配糖醋醬的人來說，這次不妨換個方式，試試魚子醬的鹹鮮、美乃滋的濃郁與松露油的香氣，究竟能讓熟悉的速食產生什麼變化。不過出發前還是要記得，雞塊必須自行購買，餐廳並非直接提供完整的麥克雞塊餐點。由於原始公告沒有列出魚子醬搭配服務的售價、每份雞塊數量與預約規定，建議先向店家確認當日供應情況，再帶著雞塊前往，才不會白跑一趟。





貓下去魚子醬與麥克雞塊11月限定回歸

活動時間：2026年11月1日至11月30日

．限定料理：「魚子醬與麥克雞塊」，將熟悉的速食雞塊搭配魚子醬，變身大人系創意料理。

．料理特色：搭配特製美乃滋、松露油與現磨黑胡椒，帶出鹹鮮、濃郁與松露香氣。

．參加方式：消費者須自行購買麥克雞塊，再由餐廳搭配魚子醬及其他食材完成料理。

．人氣紀錄：2020年首次推出，2025年創下1,000顆熱銷成績，2026年11月限定回歸。

．供應店家：貓下去敦北俱樂部、民生早午餐by貓下去，共2間餐廳同步提供。

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