▲7大IP台北快閃店！華山台味Kitty、信義區史努比 哈利波特，必買周邊新品一次看。

7大IP台北快閃店懶人包！編輯鄭亦庭表示：台北華山台灣感性Kitty、信義區史努比新品都超可愛。
7大台北快閃店懶人包！近期多個人氣IP在台北推出快閃店，從華山Hello Kitty台灣感性、松菸咒術迴戰，到信義區笑笑羊、史努比等IP都有，7大IP台北快閃店清單一次看，再加碼給你新北板橋耶誕城「卡娜赫拉聖誕快閃店」，超可愛聖誕節兔兔周邊新品超可愛，人氣Hello Kitty、笑笑羊早餐、史努比、卡娜赫拉新周邊都要收。
Hello Kitty台灣感性華山快閃店Hello Kitty台灣感性華山快閃店周邊搶先看！Hello Kitty 台灣感性華山快閃店即日起至12月12日在台北華山展開，打造6大Kitty台灣感性打卡點，並推出多款台灣限定Hello Kitty周邊，包括超可愛長腿Hello Kitty吊飾、30公分抱珍奶Kitty絨毛娃娃、飲料背袋，連藍白拖、茄芷袋與台灣小吃也變成超可愛Kitty周邊，台味Hello Kitty打卡點、限定Kitty周邊帶你一次開箱。
Hello Kitty台灣感性快閃店 活動資訊活動期間：2026/11/09 - 12/12
活動時間：11:00 －19:00（最後入場時間 18:30）
活動地點：華山1914文化創意產業園區中5B(鍋爐室)
全文介紹：Hello Kitty台灣感性華山快閃店開箱！台灣限定長腿Kitty、水果Kitty周邊，6大台味打卡點帶你看
信義區笑笑羊早餐店笑笑羊早餐店快閃信義區！HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》特別打造「笑笑羊早餐店！特別營業中」主題專區，將肖恩、比澤爾與搗蛋豬變成台味早餐造型，週末限定表演場還能跟店員點早餐，現場同步帶來60公分聖誕小樹，以及超過200款吊飾、笑笑羊聯名周邊，笑笑羊快閃店即日起於台北新光三越A11開跑，並將巡迴全台8大百貨，粉絲們快衝信義區。
HOLA聖誕小樹風格自造所「笑笑羊早餐店！聖誕營業中」活動資訊台北新光三越A11 1F騎樓廣場
活動時間：2026/11/12－2027/1/4
周末表演場：14:00-17:00
全文介紹：信義區笑笑羊早餐店！HOLA聖誕小樹笑笑羊快閃店，笑笑羊三明治、200款聖誕吊飾太欠買
幾米華山快閃店幾米25週年沈浸式展覽在華山！幾米品牌25週年特別企劃宣布於10月9日在華山推出獨立快閃店，集結超過300種繪本周邊商品、經典繪本作品，此外，更將於12月24日在華山推出《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展，展覽門票搶先於10月6日開賣，購買早鳥票還送幾米3D立體收藏卡，幾米粉絲衝華山幾米快閃店前，絕對要記得準時開搶早鳥票。
幾米快閃店 快閃資訊快閃店檔期：2026年10月9日至12月20日
營業時間：每日 11:00-19:00
店鋪地點：華山文創園區 藝術西街玻璃屋
全文介紹：幾米粉衝華山！幾米25週年沉浸式展覽早鳥送收藏卡，免費先逛華山幾米快閃店
哈利波特快閃店哈利波特快閃店連開4間！哈利波特快閃店以經典場景「斜角巷」為主題，在台北、台南及高雄一次推出4大主題快閃店，現場不只打造哈利波特打卡牆場景，更推出全新《哈利波特》秋冬服飾系列、四學院周邊新品，以及限定拍貼機與公仔鑰匙圈加購等活動，即日起快閃至11/22，哈利波特粉快衝快閃店爆買。
CACO哈利波特快閃店 台北店地點：台北101 B1、CACO台北東區店
活動日期：2026/10/29(四) - 11/22(日)
全文介紹：哈利波特快閃店一次4間！哈利波特、嘿美超過20款周邊新品推薦，專屬四學院吊飾必收
史努比信義區快閃店史努比鐵粉衝信義區！YOYOGI PICK市集即日起快閃台北信義新天地A9館5 樓，集結超豐富史努比周邊、玩偶、服飾等，粉絲們必搶萬聖節限定吸血鬼史努比、變裝系列玩偶吊飾，此外，現場也有矮袋鼠、三麗鷗、蠟筆小新周邊，推出第二件5折、買一送一超值優惠，粉絲們快衝信義區A9館帶回家。
YOYOGI PICK 市集 活動資訊(萬聖節新品現貨依現場為主)活動時間：2026/10/15(四)~2027/01/17(日）
活動地點：信義新天地A9館5樓
全文介紹：萬聖節吸血鬼史努比超萌！史努比快閃店進駐信義A9，三麗鷗買一送一加碼搶
松菸咒術迴戰快閃店咒術迴戰松菸快閃店！超人氣動畫《咒術迴戰》快閃店於松菸藝巷空間登場，這次直接以動畫三大核心篇章「懷玉·玉折」、「劇場版 0」與「澀谷事變」為主題，打造多個沉浸式造景展區，並推出全台首發限定周邊商品、滿額贈禮，即日起至12月13日免費入場，粉絲們快衝松菸搶購定新周邊。
松菸咒術迴戰快閃店 活動資訊活動期間：即日起至 2026/12/13(日)
活動時間：11:00 - 19:00(最後入場時間:18:30)
活動地點：台北松山文創園區「藝巷空間(W111)」(免費入場)
全文介紹：松菸咒術迴戰快閃店！三大主題打卡點免費入場，五條悟、玉犬周邊新品一次看
宇宙年糕店台北快閃店宇宙年糕店快閃信義區！韓國超人氣綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》全新主題「宇宙年糕店」快閃店，即日起至11月28日在台北微風南山登場，現場原汁原味重現韓國節目經典造景，集結韓國進口兔瓏周邊小物到台灣限定周邊，並規劃互動遊戲區、主題拍貼機、扭蛋及抽卡機等，讓粉絲們盡情買周邊、抽周邊。
宇宙年糕店台北快閃店 活動資訊活動期間：即日起－2026/11/28(六)
營業時間：11:00－21:30（假日延長至22:00）
活動地點：微風南山 B1
全文介紹：兔瓏粉衝信義區開搶！宇宙年糕店快閃店台灣新周邊，兔瓏見面會攻略先收
▲信義區宇宙年糕店快閃店！韓國人氣周邊必收絨毛盲盒、公仔鑰匙圈盲盒等。(攝影：鄭亦庭)
加碼看新北耶誕城卡娜赫拉快閃店卡娜赫拉快閃店在板橋耶誕城！卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店即日起在新北市政府市民廣場登場，推出近60款全新卡娜赫拉周邊商品，換上聖誕裝扮的粉紅兔兔、P助插圖，從星星流沙杯墊、木箱存錢筒到短版T恤都有，推薦必買迷你手燈鑰匙圈、輕捏會彈射的粉紅兔兔與P助發射愛心鑰匙圈，今年聖誕節交換禮物，來拍板橋耶誕城順路買起來。
卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 活動資訊日期：2026/11/13-12/27
地點：新北市政府市民廣場(新北市板橋區福丘里中山路一段 161 號)
營業時間：11:00 - 22:00
全文介紹：卡娜赫拉粉衝板橋！耶誕城卡娜赫拉快閃店60款周邊開賣，兔兔P助迷你手燈、發射愛心鑰匙圈必收
日本人氣IP台北展覽、新開店話題跟上
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