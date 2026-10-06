幾米粉衝華山！幾米25週年沉浸式展覽早鳥送收藏卡，免費先逛華山幾米快閃店

幾米25週年特別企劃在華山！幾米快閃店、全境式沉浸互動展《與幾米頭碰頭》搶先看，編輯鄭亦庭表示：幾米粉要先搶早鳥票。

幾米25週年沈浸式展覽在華山！幾米品牌25週年特別企劃宣布於10月9日在華山推出獨立快閃店，集結超過300種繪本周邊商品、經典繪本作品，此外，更將於12月24日在華山推出《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展，展覽門票搶先於10月6日開賣，購買早鳥票還送幾米3D立體收藏卡，幾米粉絲衝華山幾米快閃店前，絕對要記得準時開搶早鳥票。



▲幾米沈浸式互動展！幾米25週年展覽、幾米快閃店插旗華山，幾米粉必衝。



▲幾米沈浸式互動展！幾米25週年展覽、幾米快閃店插旗華山，幾米粉必衝。





幾米25週年沉浸互動展覽12/24華山登場

▲幾米25週年沉浸互動展《與幾米頭碰頭》運用五面沉浸式投影重現經典繪本場景。





華山幾米快閃店10/9搶先免費逛

▲幾米25週年限定「《月亮忘記了》萬年曆」結合木質香氛底座與自由組合配件。





幾米沉浸互動展早鳥送幾米收藏卡

▲不只幾米華山快閃店！幾米展覽專屬商店12/24同步於華山登場，幾米粉絲一次逛個夠。



▲幾米25週年《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展早鳥門票於10月6日開賣，購買早鳥票送幾米3D立體收藏卡。





《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展 展覽資訊

幾米25週年全境式沉浸互動展覽以《頭碰頭說說話》為核心，串聯《向左走．向右走》、《月亮忘記了》2部經典作品，首度以全數位形式呈現，結合五面沉浸式投影、肢體動態偵測與互動設計，將繪本圖像拆解重組為動態場景，並由三金音樂製作人陳建騏團隊打造配樂，在27分鐘的影像與聲音饗宴中，觀眾可以透過肢體互動親身參與故事歷程，沉浸於幾米世界中。華山幾米快閃店於10月9日搶先登場，現場以不同繪本主題規劃分區，讓粉絲一次探索幾米繪本世界，本次特別推出限定「《月亮忘記了》萬年曆」，以木質底座呈現城市樓宇、男孩與月亮場景，不僅可調整月曆，也能作為香氛座，更附贈三款可自由擺放的男孩、月亮配件，現場還有文具、居家用品與生活選物等多款幾米周邊商品，讓幾米粉絲們日常生活中也能使用。幾米沉浸互動展《與幾米頭碰頭》12月24日開展時，展覽專屬商店也將同步登場，知名設計師方序中為本次特展打造的主視覺，也將推出展覽主題商品，幾米沉浸互動展早鳥票於10月6日搶先開賣，購買早鳥票還送幾米3D立體收藏卡，粉絲們絕對要收藏，從雙十連假登場的華山幾米快閃店，到年底開幕的幾米全境式沉浸互動展，幾米品牌25週年特別企劃週末就先衝華山。展覽地點：Magic Box數位故事館 台北華山文創園區 東3A展覽檔期：2026年12月24日至 2027 年 2 月 14 日 (除夕休館一天)營業時間：每日10:00-18:00 (最晚入場時間為 17:00)

《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展 票價資訊

早鳥票

早鳥期間：2026/10/６~2026/10/31

早鳥單人票：380元

早鳥雙人票：750元(限2人同時入場)

※早鳥限定禮：於早鳥期間購票，即贈幾米3D立體收藏卡，單人票可兌換1張，雙人票可兌換2張。

兌換方式：

1、2026/11/1~12/20可於第一階段幾米快閃店 (華山文創園區藝術西街) 兌換。

2、2026/12/24~2027/2/14可於沉浸展商店 (華山文創園區東1A) 兌換。兌換時間依各商店營業時間為準。





早鳥期間：2026/10/６~2026/10/31 早鳥單人票：380元 早鳥雙人票：750元(限2人同時入場) ※早鳥限定禮：於早鳥期間購票，即贈幾米3D立體收藏卡，單人票可兌換1張，雙人票可兌換2張。 兌換方式： 1、2026/11/1~12/20可於第一階段幾米快閃店 (華山文創園區藝術西街) 兌換。 2、2026/12/24~2027/2/14可於沉浸展商店 (華山文創園區東1A) 兌換。兌換時間依各商店營業時間為準。 預售票

預售期間：2026/11/1~2026/12/23

預售單人票：420元

預售雙人票：820元 (限2人同時入場)

預售親子票(1大1小)：650元(適用於1位成人及1位12歲以下孩童)

預售親子票(2大1小)：990元(適用於2位成人及1位12歲以下孩童)





預售期間：2026/11/1~2026/12/23 預售單人票：420元 預售雙人票：820元 (限2人同時入場) 預售親子票(1大1小)：650元(適用於1位成人及1位12歲以下孩童) 預售親子票(2大1小)：990元(適用於2位成人及1位12歲以下孩童) 展期票

開賣期間：2026.12.24~2027.2.14

展期單人票：450元

展期雙人票：880元(限2人同時入場)

展期親子票(1大1小)：700元(適用於1位成人及1位12歲以下孩童)

展期親子票(2大1小)：1,050元(適用於2位成人及1位12歲以下孩童)





開賣期間：2026.12.24~2027.2.14 展期單人票：450元 展期雙人票：880元(限2人同時入場) 展期親子票(1大1小)：700元(適用於1位成人及1位12歲以下孩童) 展期親子票(2大1小)：1,050元(適用於2位成人及1位12歲以下孩童) 身障優惠票

販售期間：2026/10/6~2027/2/14

票價：225元

適用於身心障礙者本人及1位必要陪伴者，必要陪伴者同享優惠票價。

限於Magic Box數位故事館現場售票窗口，憑身心障礙證明正本購票；身心障礙者本人及必要陪伴者須同時購票及入場。

※於早鳥期間至Magic Box數位故事館現場售票窗口購買身障優惠票者，同享早鳥限定紀念品「幾米3D立體收藏卡」。





販售期間：2026/10/6~2027/2/14 票價：225元 適用於身心障礙者本人及1位必要陪伴者，必要陪伴者同享優惠票價。 限於Magic Box數位故事館現場售票窗口，憑身心障礙證明正本購票；身心障礙者本人及必要陪伴者須同時購票及入場。 ※於早鳥期間至Magic Box數位故事館現場售票窗口購買身障優惠票者，同享早鳥限定紀念品「幾米3D立體收藏卡」。 免票資格

未滿3歲兒童可免費入場，須出示相關證件正本，並由持票成人陪同入場；如未攜帶證件，則以身高未滿90公分作為免票判定標準。

※12歲(含)以下孩童不可單獨入場，須由持票成人陪同入場。



《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展 展覽商店資訊

幾米快閃店 快閃資訊

店鋪檔期：2026年12月24日至2027年2月14日 (除夕休館一天)店鋪地點：華山文創園區 東 1A快閃店檔期：2026年10月9日至12月20日營業時間：每日 11:00-19:00店鋪地點：華山文創園區 藝術西街玻璃屋

華山快閃店順路逛

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